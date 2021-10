Zašto muškarci ostaju u braku sa ženom koju varaju?

Da li muškarci ili žene više varaju, još uvek se ne može tačno utvrditi, međutim, postoje teorije koje pokazuju da jači pol neverstva čini samo iz čiste fizičke potrebe, dok kod dama mnogo veću ulogu imaju emocije. One nekad mogu biti zaljubljenost, a nekad i čisto osvetničke. Upravo to pokazuje i činjenica da muškarci koji načine prevaru ne žele da ostave svoju partnerku zbog druge osobe, već se trude da ostanu u vezi i prikriju tragove “zločina”.

I sami ste sigurno nebrojeno puta čuli da je muškarac nekoj ženi neveran, ali i dalje ostaje sa njom. Čak i one žene koje pristaju na to da budu ljubavnice i saučesnice u neverstvu veruju da će njihov izabranik ostaviti svoju partnerku i biti sa njom. Često rasplet priče ne ode u tom željenom smeru. Zašto muškarci ostaju sa ženama koje varaju?

Rešenje za izlaz od problema

Iako bi osobe, bez obzira na pol, mogle da varaju iz tog različitih razloga, terapeutkinja Šejn Birkel objašnjava da muškarci ređe mogu da vode teške razgovore sa svojom partnerkom o svojim potrebama i vezi. Ako traže izlaz, možda će varanje smatrati sredstvom za postizanje cilja. Oni su nekako u svojim mislima završili sa svojim brakom ili vezom, a umesto tog teškog razgovora, jednostavno će imati drugu vezu. Ipak, konačnu odluku o raskidu veoma im je teško da donesu, te prosto puštaju da njihove partnerke to učine umesto njih.

Traže potvrdu

Muškarci koji osećaju nesigurnost i imaju nisko samopoštovanje lakše će se upuštati u neverstvo, međutim, neće imati dovoljno hrabrosti da prelome i donesu odluku o tome da napuste partnerku sa kojom su. Ako se ljudi ne osećaju dovoljno privlačnim za svog partnera, mogli bi varati tražeći priznanje na drugom mestu. Erotska potreba takođe ih može naterati da traže nekoga novog i uzbudljivijeg kako bi sebi dokazali da su još uvek erotski moćni. Nakon ove potvrde i podizanja ega muškarci se vraćaju svojoj svakodnevici kakva god da im je.

Vole opasnost i uzbuđenje

Dok se psihoterapeuti oslanjaju na to da je koren problema kod muškaraca koji varaju mnogo dublje u njihovoj psihi, odgovor je neretko i mnogo jednostavniji. Muškarce uzbuđuje opasnost koju prevara donosi. Iako gaji emocije prema svojoj supruzi ili devojci, kao magnet ga privlači mogućnost da uplovi u tajnu romansu. Obično ovakvi tipovi muškaraca sve više pomeraju granice u svojoj prevari tako što se bez velikog ustručavanja viđaju sa svojim ljubavnicama. Oni idu toliko daleko da zavode čak i poznanice svojih partnerki jer im to dodatno podiže uzbuđenje da mogu biti raskrinkani. Ipak, nikada ne izlaze iz postojeće veze, već čim osete da bi njihova avantura mogla i potencijalno prerasti u nešto više, oni to prekidaju.

Dobijaju sve što žele

Malo je onih parova koji imaju tu sreću da jedno u drugome pronađu sve što očekuju od partnera. U mlađim godinama više tragaju za uzbuđenjem, dok u kasnijim sreću donosi mirna luka. Ipak, šta kada se podjednako javlja težnja za obe strane ove medalje. Tada dolazi do prevare. Muškarac sa suprugom ima uredan život, harmoniju, dok sa ljubavnicom ima osećaj avanture i poleta. On dobija sve što želi.

Ne žele da se suoče sa osudom okoline

Reč “razvod” izaziva milione loših emocija i asocijacija. Uključuje bavljenje advokatima, borbu, podelu imovine i pregovaranje o upravljanju vremenom za decu. Neki muškarci više vole da sve ostave kako jeste, samo da ne bi morali da prolaze kroz snažne emocije koje dolaze sa ovim iskustvom. Osuda njihove okoline često ima snažan uticaj na njih. Ne žele da budu na stubu srama i da se u njih upire prst da su ti koji su glavni krivci za uništavanje porodice. Čak i ako više nema zdrave veze, odlučuju se da ipak ostanu u braku, makar po cenu svoje sreće.

Razvod im nije isplativ

Muškarcima je finansijski aspekt veoma bitan. Prilikom razvoda partneri se često suočavaju sa podelom imovine. Ovaj problem dodatno dobija na značaju kada je muškarac taj koji je više zarađuje, te smatra da njegovoj supruzi nakon razvoda ne pripada njegova imovina u koju je on ulagao. Upravo zato iako su se emocije i ugasile, partneri ostaju u braku kakav god da je.

Žene potiskuju saznanja o neverstvu supruga

Često se dešava da žene saznaju za partnerove prevare, međutim, to potiskuju. Nikad ni sebi nisu priznale da ih muževi varaju. One konstantno žive u iluzijama, osećaju emotivnu bol, ali ne dozvoljavaju da ta bol ispliva na površinu, prenosi direktno.

