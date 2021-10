MUŠKARCI ULAZE U BRAK IZ OVA 2 RAZLOGA: I ovo važi baš za sve muškarce!

1. Muškarcu je „zgodno“ da se oženi baš tom ženom

Zamislimo situaciju: Muškarac upoznaje ženu koja se bori da mu udovolji, a i ona je zgodna, lijepa i, što je najvažnije, više je zainteresovana za njega nego on za nju. A muškarci, inače, to odlično osjećaju. I ova žena na sve moguće načine “zaslužuje” njegovu ljubav: kuha nevjerovatna jela, ugađa mu u krevetu, brine se o njemu, ne pametuje mu i generalno ne čini ništa da ga optereti. Ali u isto vrijeme svim silama pokušava da ubijedi muškarca da je baš ona idealna za ulogu dobre i uzorne supruge, piše Stil.kurir.rs

Stoga s vremenom čovjek počinje da razmišlja: “Zašto da ne? Pogodno je!” Odnosno, ako je cilj ovog muškarca bio da pronađe “udobnu” ženu, u kojoj bi se idealno spojila uloga ljubavnice, kuvarice, ponekad “mame” i, što je najvažnije, ta žena mu može organizovati potpunu udobnost i spokojstvo, onda je on spreman da se “žrtvuje”. Na kraju krajeva, on želi da dobije svu ovu udobnost na stalnoj osnovi, da tako kažem – 24 sata dnevno. Ali ovdje je važno i to što ova žena NIJE živjela i nije htjela da živi sa njim PRIJE udaje, to jest, ona je, naravno, mogla da ga posjeti i čak ostane nekoliko dana i tada je ona blistala svojim, na primjer, odličnim kulinarskim umećem ili da u njegovom stanu dovede stvari u red, ali je istovremeno jasno stavila do znanja da neće živjeti samo sa muškarcem, kako se sada kaže, u građanskom braku, jer ona ima druge vrijednosti i prioritete. I tada čovjek shvati da neće biti „besplatnih poklona“, i ako želi da se stalno kupa u ljubavi i naklonosti ove žene, a pored toga da dobije sve udobnosti, onda se treba oženiti, pa se na kraju i ženi.

2. Muškarac se zaista zaljubio u ovu ženu

Ako se muškarac zaista iskreno zaljubio u ženu, onda se pitanje kako ga “prisiliti” da se oženi, u principu, ovdje ne postavlja. Na kraju krajeva, on sam je spreman da joj da bračni prijedlog, i to čak i uprkos činjenici da se ta žena nije ni dokazala. Dovoljno je da voljena žena samo bude spremna za brak, a ovo je zaista dovoljno. Štaviše, često se dešava da se upravo muškarac dodvorava ovoj ženi, pokušava da je usreći, a ako i ona uzvrati istom mjerom, onda muškarac misli: “Moram da se oženim!”

I sada, nakon nekog vremena, pošto je bio potpuno srećan i najvažnije siguran u ispravnost sopstvene odluke, on se zaista oženio ovom ženom. Na kraju krajeva, shvatio je da je to zaista njegova sudbina.

Nadam se da ste primijetili razliku između prvog i drugog razloga zašto bi muškarac možda želio da se oženi. Osjetite razliku, jer je to zaista važno. Naravno, možda postoje i neki drugi razlozi za stupanje u brak, ali po mom mišljenju, ova dva razloga su i dalje glavna, a svi ostali, na ovaj ili onaj način, proizilaze iz ova dva. Želim ti da se udaš ili da se udaš uvijek samo iz drugog razloga… prenosi “Novi”

