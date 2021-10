CIJELI BALKAN JE PLAKAO zbog Ljiljane iz filma “Toma”, a njena emotivna priča slomit će vas na komade: Evo šta je prava istina Share

– Moja drugarica je bila veliki fan EKV-a. Mnogo je voljela Milana Mladenovića, a ja sam volela Žiku, Srđana Todorović. On je izgledao kao pravi taj dečko, bio je bubnjar i glumac, plavušan, mangup. On se meni jako dopadao. Nije se on meni dopadao kao da mi budemo momak i djevojka. Ja sam znala da je on gore u nekim visinama, da mi nismo ravnopravni, a to mi je uvijek bilo jako važno, kada si sa nekim u vezi, da budemo ravnopravni. Ne sad on je zvijezda, a ja sam neka bubašvaba.

Ja sam imala 17 godina, on 10 godina više, ali on je mene tako očaravao tom vještinom ustvari, tog bubnja i svih tih uloga koje je on imao.- I onda sam ja od te dosade u školi, počela da mu pišem pisma. Ja sam njemu svakog dana pisala pisma i ubacivala mu u sanduče.

I onda smo se mi upoznali i ja sam shvatila jednog dana, da bih ja voljela da budem glumica i onda su me primili na Akademiju i ja mu kažem “Žiko, ja sam upisala glumu, a on kaže, “Sigurno kod Vladimira Jevtovića”, koji je bio njegov profesor i mislio je da ga lažem, ja njemu, “Ne, ne ja sam upisala kod Milenka Maričića”, i on mi na kraju kaže “Super, kul, ajde ćao” – rekla je Paulina kroz osmijeh u emisiji “Balkanskom ulicom”, pa dodala:

– I sad ono što jeste dio Holivudske priče da sam ja prvi film snimila i imala scenu sa Žikom Todorovićem u “Apsolutnih 100” i sad smo se opet vidjeli na snimanju “Tome” – rekla je glumica u pomenutoj emisiji.

Inače, lik Ljiljane, teško bolesne supruge doktora koji liječi Tomu Zdravkovića, u filmu “Toma”, potpuno je izmišljen. Međutim, glumica Paulina Manov uspjela je od ove uloge da napravi nešto posebno, te mnogi gledaoci priznaju da su baš zbog nje u bioskopu pustili suzu.

