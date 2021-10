Starica Munira Mujkić navršila 100. godina: Na rođendansko slavlje stiglo sedmero djece, 15 unučadi i 13 paraunučadi

Starica Munira Mujkić iz prigradskog naselja Brod u Brčkom, danas je ušla u 101. godinu života.

Na obilježavanje stotog rođendana u subotu se okupila brojna rodbina, tri sina, četiri kćeri, petnaestero unučadi i trinaestero praunučadi. Rođendansku tortu za ovu svečanu priliku napravila je unuka Alma, koja je u ovom kraju poznata po spravljanju torti. Bilo je veselo, pala je i pokoja suza radosnica.

Munira je prije stotinu godina rođena u susjednom naselju Brka. Udala se za Hazima, koji je preminuo 1991. godine i s njim je je izrodila brojne potomke i to joj je, kako nam je nedavno kazala, najveće bogatstvo. Sretna je što je zdravlje i danas služi, vidi, čuje, a iako nije završila ni razreda škole, čita Kur’an i štampu.

Život je bio težak, ali se bilo mlado, pa se moglo raditi, djecu rađati. Kratku, ali sočnu besjedu na rođendanu, reda radi, održao je najstariji sin Mehmed, pa je dobio aplauze, a od majke poljubac.

– Živjelo se od poljoprivrede. Uvijek smo imali par dobrih konja i sa njima smo obrađivali zemlju. Suprug je s konjskom zapregom komšijama i u cijelom Brčkom ljudima prevozio drva, ugalj, sve što je trebalo. Znao je upregnuti konje, pa s njima odvesti u Slavoniju suhe šljive, a vratiti se sa punim kolima žita. Žao mi je tog vremena, nekako je više bilo veselja nego danas. Zahvalna sam Bogu što mi je dao ovakvu djecu, dolaze mi iz Brčkog, ali i iz bijelog svijeta, obilaze me, daruju me. To je moje najveće bogatstvo – kazala je starica Munira.

Facebook komentari