Navečer, popodne ili ujutro? Stručnjakinje otkrile koje je najbolje vrijeme za se*s

Bez obzira na to jeste li ranoranilac ili noćna ptica, zasigurno ste se pitali kada je najbolje vrijeme za seks? Svako vrijeme ima svoje prednosti, pa su stručnjaci za portal MindBodyGreen objasnili kako vrijeme dana pomaže u seksu te koje je najbolje, ovisno o željama i preferencijama parova.

Jutarnji seks

Mnogo je prednosti jutarnjeg seksa, od laganog vježbanja odmah ujutro do započinjanja dana pokretanjem hormona za sreću i postizanja zdravog izgleda. Ali postoji i biološki razlog za seks ujutro. – Razina testosterona u muškom tijelu prirodno je najviša ujutro, zbog čega muškarci imaju jutarnju erekciju, objašnjava seksualna stručnjakinja Tammy Nelson i dodaje: – Za one koji rano ustaju, to je sjajan način da započnu dan. Dok druga stručnjakinja, Gigi Engle, dodaje da će jutarnji seks možda biti ugodniji jer je tijelo tada opušteno. Ipak, prema Engle, postoje neki nedostaci jutarnjeg seksa. – Kad se tijelo tek probudi, sinapse ne rade u punoj snazi. TIjelo je još uvijek u ‘mirovanju’ i ne osjeća seksualni osjećaj onako kako je kad ste potpuno budni. Vaši živčani završeci spavaju, objasnila je.

Popodnevni seks

Za one koji nisu ranoranioci, pomisao na jutarnji seks možda će ih samo natjerati na dulje spavanje. – Mnogi ljudi vole ustati, istuširati se i oprati zube prije seksa, a tada ta želja već nestaje, kaže Nelson. – Druge jutarnji seks može natjerati da se osjećaju umorno. Ali kada dođe noć, više nemaju nergije za seks. Manje ljudi uživa u seksu noću nego što biste pomislili. Iako su njihovi motivi možda dobri i možda su o tome razmišljali cijeli dan, seks na kraju napornog dana nije uvijek idealan, objašnjava Nelson. Dakle, iako je nešto rjeđi od jutarnjeg ili večernjeg seksa, popodne je dobra opcija ako znate da ćete biti umorni do kraja dana. – Bilo bi idealno pronaći vrijeme kada ćete oboje biti odmorni i moći predahnuti, bez iscrpljenosti ili kad vas posao ili obiteljski život ne ometaju, kaže Nelson.

Večernji seks

– Orgazmi su odlično rješenje za dobar san, kaže Engle. – Nakon nevjerojatnog seksa i orgazma, mozak ispušta hormone zbog kojih se osjećate dobro, poput serotonina i oksitocina. – Oksitocin poboljšava ljubav i odnosmeđu partnerima, a oslobađanje ovog hormona prije spavanja ostavit će vam pozitivne osjećaje prema vašem partneru – koje zatim unosite u svijet snova, dodaje Engle, prenosi vecernji.hr.

