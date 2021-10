Najskuplji konj iz BiH je prodat za 350.000 eura!

Iako se u našoj zemlji trke konja i zarada od ovog sporta, te kvalitet grla ne može porediti sa, recimo, onim u Velikoj Britaniji ili na Novom Zelandu, ipak su i kod nas zabilježeni zapanjujući iznosi za prodato grlo.

Konjičke trke s pravom su nazvane “sportom kraljeva”, budući da su vlasnici konja najčešće šeici, prinčevi i multimilijarderi. Prema dostupnim informacijama, najskuplji konj svih vremena je Fusaichi Pegasus, sa rekordnom zaradom od parenja od čak nevjerovatnih 70 miliona dolara.

Prema riječima Zijada Tahrića, predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo iz Bihaća, u BiH se za potrebe konjičkih klubova kupuju grla čija cijena iznosi svega par desetaka hiljada eura.

– Konje kupujemo u Engleskoj. Cijena im se otprilike kreće od 10.000 do 30.000 eura. Kroz trke se dolazi do više ili niže cijene. Najskuplji konj kojeg sam imao je Overplej i njegova cijena je bila 25.000 eura. U BiH ima dosta kvalitetnih konja, ali je najbolji konj bio Namčo, čiji vlasnik je bio Slobodan Jovanović u čijem je vlasništvu firma Intergaj iz Bijeljine. On je prodat u Australiji za 350.000 eura – kaže Zijad Tahrić.

Aladin Ćerimović, predsjednik Konjičkog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše, pojašnjava da u konjičkom sportu epitet najskuplji ne znači nužno da je u pitanju i najbolji konj za trke. Kako god, kada se govori o vrijednosti konja, uvijek najvišu cijenu postižu čistokrvne pasmine koje mogu učestvovati na raznim takmičenjima na kojima postižu izvrsne rezultate.

– U našem klubu trenutno imamo šest konja, a prošle godine smo imali devet. Najskuplji kojeg smo mi kao klub platili je kupljen 2009. godine za 30.000 eura i zvao se Princ Surčinski. Te godine on je osvojio sva takmičenja na kojima je učestvovao. Mi naše konje ne prodajemo, već ih samo koristimo u svrhu takmičenja. Kada im prođe vijek trajanja, uglavnom se poklone nekome jer više nisu u stanju da trče. Princ Surčinski je povrijeđen već sljedeće godine i sada se nalazi u Gradačcu, gdje se koristi za rekreativno jahanje – govori Aladin Ćerimović.

Dodaje da su u klubu imali nekoliko izuzetno dobrih konja koji su ostvarivali pobjede u BiH i Srbiji. Prvi put su 2019. godine išli na aukciju u Francusku, gdje su kupili pet grla koja su došla u Veliku Kladušu.

– U posljednje četiri godine naš klub je osvojio tri memorijala Alije Izetbegovića, što je najvažnija trka na našim prostorima. Ornament ju je osvojio 2018. godine, Aleksandar 2019. godine i ove godine Zvarovski, koji je najmlađe grlo koje naš klub ima. Zvarovski je osvojio i neke od značajnijih trka u Srbiji, radi se o trkama Group 1 nadmetanja. Naši konji trenutno treniraju u Srbiji i BiH u zavisnosti od uvjeta i održavanja takmičenja. U Mađarskoj zasad nismo imali takmičenja, ali imamo planove za sljedeću sezonu za grlo Zvarovski, koje se unazad već nekoliko godina pokazalo kao jedno od najboljih na prostoru BiH – govori na kraju predsjednik Konjičkog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. piše “Mahalla“.

