Bika, Raka i Strijelca od 9. oktobra čeka prilika za ludu ljubavnu avanturu prepunu strasti kakva se rijetko viđa

Mesec u Strijelcu traje od 9. oktobra do 12. oktobra 2021. godine, a za tri horoskopska znaka priprema romantičnu avanturu i oni će imati prilike da uživaju u ovoj prelijepoj, strastvenoj energiji. Iako bismo svi željeli da odemo od stvarnosti na nedjelju ili deset, sigurno bismo voljeli makar samo romantičnu noć i pomisao o avanturi. Mjesec u Strijelcu će to učiniti sasvim mogućim počevši od 9. oktobra 2021. godine, zapravo za sve – ali za ova tri znaka posebno: Bika, Raka i Strijelca.

Ljudi sanjaju o romansi – to je u našoj prirodi; želimo da nas nešto udalji od muke, posla; ali, uglavnom, želimo da se osjećamo posebno – i želimo da mislimo da nam život sprema više na ličnom planu. Želimo ljubav i dobrotu – i želimo da znamo da postoji nešto čemu se možemo radovati, što će se i desiti tokom Mjeseca u Strijelcu. Želimo to uzbuđenje; želimo ljepotu, strast, fantaziju – želimo da ta osoba podijeli uzbuđenje sa nama, a neki će upravo to i dobiti.

Između 9. i 12. oktobra 2021. nećemo samo izlaziti radi zabave – već ćemo imati romantičnu avanturu! Pripremite se:

Bik

Prolazili ste uspone i padove u vezi, a ako je to nova romansa, onda su nivoi očekivanja postavljeni još više – što takođe znači da postoje i mogućnosti razočaranja.

Međutim, pošto ste to vi, Bikovi, nećete odustati jednostavno zato što ste naišli na prepreku.

Umjesto toga, potrudit ćete se oko odnosa sa partnerom i ponovo ga okrenuti u nešto uzbudljivo i obećavajuće. Ali to nisu samo riječi – vi se bavite akcijom, a to znači plan, za vas i vašu dragu osobu, da, na primjer, izađete na ozbiljan romantični sastanak – što znači „bez riječi, samo djela“.

Možda ćeste spiskati i velike svote novca na zajednički rad na vezi – putovanje, avanturu, uzbudljive večeri i lude noći, ali, šta je uopšte novac? Tu je da vaš život sa partnerom učini uzbudljivijim. Kupite sebi zabavu – nastavite!

Rak

Mjesec u Strijelcu oživljava sve za šta se zalažete – a romantika i avantura su tu sa svim lijepim stvarima koje ćete doživjeti ovih dana.

Ne zahtjevate mnogo, ali vodite računa da dobijete određene stvari u vezi i poštovanje je broj jedan u vašem životu.

Zato, kad se pripremite za odlazak u noć, dozvolite sebi zahvalnost makar za to jedno noćno izlaženje, jer će ta jedna noć biti velika … zaista velika, puna avanture i strasti, a sve što vam zaista treba je baš ta, jedna noć.

Očekujte da će vaš partner biti oduševljen, čak i iznenađen i shvatićete koliko je vašoj voljenoj osobi do vas zaista stalo.

Možda je to sve što ste oduvijek željeli – činjenica da ste ipak zaista voljeni i obožavani.

Nemojte sumnjati, ljubav, romantika i avantura su tu za vas, a velika je šansa da će se to vaše „veliko veče“ održati tokom sledećih dana.

Strijelac

Ne samo da vam je dobro tokom Sunca u Vagi, već i zaista uživate u oktobru, a ova sezona ima planove i za vas … poput onih koji se tuču romantike i avantura.

Uvijek vam treba nešto čemu se radujete – putovanje, krstarenje, neka vrsta odlaska, čak i veče rezervisano za karaoke i piće sa društvom.

Vi samo želite da znate da je vaš život donekle zacrtan za zabavu. U redu vam je da naporno radite i zarađujete, sve dok se taj novac troši na odmore i kul materijalističke „stvari“ kupljene u stranim mestima, uz priče vezane za njih.

Kada je Mjesec u Strijelcu, romantika je ipak vaše srednje ime, a romantiku možete pronaći u gotovo svemu – to je zbog tog vašeg ludog, divljeg uma. Možda ste trenutno potpuno sami, a ipak ćete zbog ovog tranzita pronaći ljubav, romantiku, strast.

Imat ćete avanturu – čak i ako se to dogodi dok sjedite u kancelarijskoj stolici. Vi, Strijelče, više nego bilo koji drugi znak ovdje, možete iskoristiti ovu Mjesečevu energiju da ostvarite svaku svoju skrivenu fantaziju, prenosi Luftika.

