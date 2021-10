Pismo Marka Zuckerberga zaposlenima

Zuckerberg je na početku otvorenog pisma istakao da je prošlo nedjelju dana otkad su u javnost dospjele optužbe na račun njegove kompanije, te da je sada vrijeme da objasni šta se događa.

„Prvo, malver koji nam je jučer isključio sve usluge bio je najgori prekid koji smo imali godinama. Proveli smo protekla 24 sata razmatrajući kako možemo da ojačamo naše sisteme protiv ove vrste neuspjeha. Ovo je, takođe, bio podsjetnik na to koliko je naš rad važan ljudima. Duboka zabrinutost zbog prekida nije zbog broja ljudi koji prelaze na konkurentne usluge ili koliko novca gubimo, već šta to znači za ljude koji se oslanjaju na naše usluge da komuniciraju sa voljenima, vode svoje poslovanje ili podržavaju svoje zajednice“.

U drugom dijelu osvrnuo se na svjedočenje uzbunjivačice Frances Haugen pred Senatom, tokom kojeg je iznijela niz optužbi na račun kompanije Facebook, čiji je Zuckerberg osnivač i većinski vlasnik.

„Siguran sam da je mnogima od vas teško palo nedavno svjedočenje jer jednostavno ne odražava kompaniju koju poznajemo.

Brinemo o pitanjima poput bezbjednosti, blagostanja i mentalnog zdravlja. Teško je gledati medijsko izvještavanje koje pogrešno predstavlja naš rad i naše motive. Najosnovnije, mislim da većina nas jednostavno ne prepoznaje lažnu sliku kompanije koja je prikazana“.

Šta je najviše pogodilo Zuckerberga?

Zuckerberg, koji je zbog nedavnog pada društvenih mreža kompanije Facebook izgubio oko sedam milijardi dolara, ističe da tvrdnje koje je iznijela Haugen nemaju smisla.

„Ako smo željeli da zanemarimo istraživanje, zašto smo stvorili vodeći istraživački program u industriji, kako bismo razumjeli sva važna pitanja? Ako nam nije stalo do borbe protiv štetnih sadržaja, zašto bismo onda zaposlili toliko više ljudi posvećenih ovoj temi od bilo koje druge kompanije- čak i veće od nas? Ako smo željeli da sakrijemo svoje rezultate, zašto bismo uspostavili vodeći standard u industriji za transparentnost i izvještavanje o onome što radimo? I ako su društveni mediji bili odgovorni za polarizaciju društva, kao što neki ljudi tvrde, zašto onda vidimo da se polarizacija povećava u Sjedinjenim Državama, dok ona ostaje ista ili opada u mnogim zemljama sa jednako velikom upotrebom društvenih medija širom svijeta“, upitao je Zuckerberg.

Jedna od optužbi sa kojima se suočava Facebook jeste namjerno potenciranje sadržaja koji šteti ljudima, isključivo zbog profita. Ipak, ono što je najviše pogodilo Zuckerberga su tvrdnje da radi na štetu djece.

„Zarađujemo od oglasa, a oglašivači nam neprestano govore da ne žele svoje oglase pored štetnog ili ljutog sadržaja. I ne poznajem nijednu tehnološku kompaniju koja namjerava da proizvodi proizvode koji ljude ljute ili ih čine tužnim. Moralni, poslovni i proizvodni podsticaji ukazuju na suprotan smjer. Ali, od svega objavljenog, posebno sam fokusiran na pitanja o našem radu sa djecom. Proveo sam mnogo vremena razmišljajući o iskustavima koja želim da moja djeca i drugi imaju na mreži, i veoma mi je važno da sve što izgradimo bude bezbjedno i dobro za djecu“, istakao je on.

Tehnološke kompanije treba da zadovolje potrebe

Neizbježna realnost, smatra vlasnik Facebooka, je da mladi ljudi u najvećem procentu koriste tehnologiju. Tehnološke kompanije treba da zadovolje potrebe ove grupe konzumenata, ali i da ih čuva. Facebook je duboko posvećen radu očuvanju bezbjednosti djece, što najbolje pokazuje aplikacije Messenger Kids, napisao je Zuckerberg.

„Istraživanje je zapravo pokazalo da mnogi tinejdžeri sa kojima smo razgovarali smatraju da im korištenje Instagrama pomaže kada se bore sa teškim trenucima i problemima sa kojima su se tinejdžeri uvijek suočavali. U stvari, u 11 od 12 oblasti na slajdu na koje se Žurnal oslanja – uključujući ozbiljna područja poput usamljenosti, anksioznosti, tuge i problema sa ishranom – više tinejdžerki koje su rekle da se bore sa tim problemom istaklo je da je Instagram ta teška vremena učinio boljim, a ne gorim“, poručio je Zuckerberg onima koji smatraju da Instagram šteti mladim djevojkama.

On ističe da je i sam više puta govorio pred Kongresom, gdje je poručio da je neophodna veća pravna regulacija ponašanja na društvenim mrežama.

„Uprkos tome, zabrinut sam zbog navoda koji su dospjeli u javnost. Imamo vodeći istraživački program u industriji kako bismo mogli da identifikujemo važna pitanja i radimo na njima. Razočaravajuće je vidjeti da se taj rad izvlači iz konteksta i koristi za konstruisanje lažne priče koja nas ne zanima. Ako napadnemo organizacije koje se trude da prouče njihov uticaj na svijet, efikasno šaljemo poruku da je sigurnije da uopšte ne gledate, u slučaju da pronađete nešto što bi se moglo zamjeriti vama. Čini se da su do tog zaključka ostale kompanije došle i mislim da to vodi do mjesta koje bi bilo daleko gore za društvo. Iako bi nam moglo biti lakše da sledimo taj put, nastavićemo da istražujemo jer je to ispravno“.

Mark Zuckerberg je pismo zaključio nadom da će rad njegove kompanije biti prepoznat među njenim korisnicima. prenosi “N1“.

