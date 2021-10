Dobila za rođendan poruku od mladića koga je upoznala prije DVIJE GODINE u kafiću: Preslušala je, pa zanijemila

Tiktokerka po imenu Ari dobila je iznenađujuću poruku na mobilnom telefonu na dan rođendana.

Zbog toga kakav je bio sadržaj poruke i mnogo važnije od toga, od KOGA ju je dobila, ona je riješila da priču podijeli na popularnoj aplikaciji.

Poruka je stigla od mladića koga je Ari upoznala prije čitave dvije godine u jednom kafiću.

– Kakve su šanse da vas se za rođendan sjeti neko koga ste vidjeli jednom u životu i to u polupijanom stanju u nekom noćnom klubu, kafiću? Eto, meni se to dogodilo. Poslao mi je rođendansku poruku u kojoj je otpjevao pesmicu koja se pjeva za te dane. Nije mi bilo dobro. Nisam znala kako da reagujem. Kako on zna kad mi je rođendan kad smo se vidjeli samo te večeri i nemamo zajedničke kontakte? Razmijenili smo telefone, ali nismo se dopisivali. Bila sam zbunjena do krajnjih granica. Srećna jer me se još neko sjetio za rođendan, ali i malo više uplašena – kaže Ari.

Razlog za svoj strah pravdala je činjenicom da o mladiću ne zna ništa.

– Što se baš za ovaj rođendan sjetio da mi čestita, što nije za prošli? Dvije godine su prošle. Veoma je neprijatno da vam neko pošalje poruku u kojoj još i pjeva a vi ne znate ništa o njemu – konstatovala je Ari.

Ipak, pratioci na TikToku poručili su joj uglavnom da ostavi sad teorije po strani i uživa u pažnji.

“Ovo je predobra energija koju si dobila za rođendan da bi je potrošila na mozganje zašto, kako i slično”, “Zabavna poruka. Neka ti je zaista srećan rođendan”, “OK, listao je imenik i vidio te. Možda je otišao na tvoje profile na mrežama i vidio da si na današnji dan rođena i? Ja bih bila počastvovana gestom. Idi s njim na piće”, bili su neki od komentara, piše Objektiv.

