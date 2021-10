Veliki horoskop za oktobar: Tri znaka bit će utjecajna u svim aspektima života… Jeste li jedan od njih?

Listopad 2021. bit će plodonosan brojnim znakovima zodijaka. U ovom trenutku utjecaj Mjeseca jača, a možete računati i na opskrbu energijom nebeske zaštitnice. No, na poslu trebate biti pažljivi jer negativni utjecaji naglih promjena mogu stvoriti nepovoljno okruženje, ali marljivim radom možete stvoriti povoljnu atmosferu za sljedeće razdoblje.

Najutjecajnija sazviježđa bit će Djevica, Jarac i Bik. Mjesec će naizmjenično i glatko prolaziti kroz njih tijekom listopada. Odgovornost, štedljivost, točnost i predanost bit će relevantni u svim aspektima života.

Mjesečni horoskop za listopad donosi Živim.hr.

Ovan

Ljubav – Suočit ćete se s problemima tijekom mjeseca, no trebate biti opušteni i zadovoljni dok je odnos s partnerom dobar. Bračni život će biti nestabilan i doći će do rasprava o financijama koje treba riješiti sporazumno. Zadnji tjedan u mjesecu neće biti skladan i morate napraviti kompromise radi braka. Pričekajte prije planiranja djeteta. Samci će biti u dilemi što se tiče ljubavnih odnos. Ako vam je potrebna pomoći, zatražite obitelj i prijatelje.

Karijera – Ovnovi bi mogli ovog mjeseca napredovati u karijeri. Astralni položaji su korisni i zbog toga će biti pozitivno okruženje na radnom mjestu. Imat ćete dobar odnos sa suradnicima i nadređenima, a to će vam pomoći u postizanju vaših ciljeva.

Zdravlje – Zvjezdane pozicije su povoljne i nikakve kronične bolesti neće stvarati probleme. Ako postoje manji medicinski problemi, oni se mogu riješiti uz pravilan medicinski nadzor. Da biste održali dobrobit, potrebno je pridržavati se dobre prehrane i vježbanja.

Bik

Ljubav – U odnosima može doći do nesklada i nepovjerenja. Potrebno je imati dobru komunikaciju s partnerom i sporazumno riješiti stvari. Bračne odnose poljuljat će različita mišljenja među partnerima. Ne biste smjeli dopustiti da stvari izmaknu kontroli. Do 25. u mjesecu riješit će se nesuglasice, a u braku će opet biti romantike i zavođenja. Samci bi trebali biti samouvjereniji i trebali bi se više potruditi oko pronalaska partnera. Ne budite sumnjičavi!

Karijera – Zaposleni neće napredovati. Planetarne konfiguracije nisu korisne i učinit će uredsko okruženje prilično nezdravim. Odnos s kolegama i nadređenima neće biti ugodan. Kako biste zadržali svoju mentalnu ravnotežu, možete se uključiti u humanitarne akcije.

Zdravlje – Listopad 2021. za Bika predviđa nevjerojatna zdravstvena poboljšanja. Zvjezdani položaji idu vam u prilog, i to će spriječiti sve kronične bolesti, a rutinska medicinska pomoć pobrinut će se za male boljke. Pobrinite da se pridržavate redovitog fitness režima sa zdravim planovima prehrane. Izvrsno zdravlje učinit će vaš stav prilično ugodnim i pozitivnim.

Blizanci

Ljubav – Blizanci bi se mogli imati sukobe ovog mjeseca, no ne biste smjeli dopustiti da stvari izmaknu kontroli. Rješenja će biti ako se jako potrudite. Bračni odnosi suočit će se s vrlo teškom situacijom. Možda postoji nesloga s vašim supružnikom i imat ćete problem uvjeriti partnera u dijete. Samci će ovog mjeseca biti vrlo sumnjičavi i bit će manje sigurni po pitanju ljubavnih odnosa. Važno je imati vjeru u sebe.

Karijera – Horoskop Blizanaca što se tiče karijere ne obećava velike stvari. Zvjezdani aspekti ne pružaju nikakvu podršku i ne uspijevate napredovati u karijeri. Unatoč vašoj marljivosti, vaša će postignuća biti prosječna i neće biti nikakve financijske nagrade. U nedostatku dobrih vijesti o karijeri, možete se baviti dobrotvornim radom.

Zdravlje – Zvjezdane konfiguracije su povoljne i pomoći će vam da kronične bolesti budu pod kontrolom. Manji zdravstveni problemi mogu se riješiti posjetom liječniku. Važno je smanjiti anksioznost pravilnim rasporedom svojih aktivnosti tijekom retrogradnog Merkura 2021. godine. Kondiciju trebate osigurati redovitim vježbanjem i zdravim prehrambenim navikama. Meditacija će vam pomoći u održavanju mentalne dobrobiti.

Rak

Ljubav – Zvijezde će vam pomoći u pronalasku novog partnera ovog mjeseca. Ako je potrebno, možete zatražiti pomoć prijatelja i rodbine u tome. Nakon 18., romantika će dominirati vašim životom. Bračni parovi će imati astralnu podršku i mogu donijeti odluke što žele u bračnom životu kako bi poboljšali sreću i dobit će sve što požele. Razdoblje nakon drugog tjedna bit će pogodno za trudnoću. Samci ne bi smjeli dopustiti obiteljskim obvezama da ih spriječe u sklapanju ljubavnih veza.

Karijera – Raka čeka izuzetno povoljno vrijeme. Položaji planeta su podržavajući i zbog toga će vladati dobro okruženje na radnom mjestu. Odnosi s kolegama i starijim osobama bit će srdačni, i to će vam pomoći u postizanju vaših ciljeva. Također, možete očekivati financijski dobitak.

Zdravlje – Aspekti zvijezde su korisni i neće biti većih zdravstvenih problema. Kronične bolesti bit će suzbijene, a male opasnosti po zdravlje mogu se izliječiti kvalitetnom zdravstvenom skrbi. Potrebno je održavati kondiciji redovitom tjelovježbom i dobrim prehrambenih navikama.

Lav

Ljubav – Povoljni uvjeti za ljubavne odnose su na vidiku, ali to zahtijeva neke inovacije i dobru komunikaciju. Morate biti fleksibilni i sentimentalni ako želite uspjeti. Lavovi koji su u braku mogu očekivati sukobe tijekom prvog tjedna u mjesecu. Samci će ovog mjeseca dobiti mnogo prilika za ulazak u ljubavne veze.

Karijera – Planetarne konfiguracije učinit će okruženje na radnom mjestu nevjerojatnim. Imat ćete podršku kolega i nadređenih. U takvim okolnostima vaša će izvedba biti izvrsna. Zauzvrat možete očekivati i dobre nagrade.

Zdravlje – S nedostatkom podrške zvijezda, kronične bolesti će se ponovno pojaviti i zahtijevat će stalnu medicinsku skrb, a mogu se pojaviti i druge bolesti. Određeno olakšanje može se postići redovitom tjelovježbom i zdravim prehrambenim navikama. Trebali biste izbjegavati stres pravilnim rasporedom aktivnosti. Sportske aktivnosti i meditacija vam mogu pomoći.

Djevica

Ljubav – Novi ljubavni odnosi su na vidiku, a nakon sedmog je pogodno vrijeme za ljubavne veze. Cijeli mjesec će biti mjesec ljubavi. Bračni život postat će jači tijekom mjeseca. Trebali biste vjerovati svom bračnom partneru u svemu što radite. U braku će biti romantike i senzualnosti što može dovesti do trudnoće.

Karijera – Zvjezdani aspekti što se tiče karijere nisu povoljni i jedva da napredujete. Uložit ćete mnogo truda bez ikakve nagrade. Listopad biste trebali iskoristiti za neke druge aktivnosti i hobije koji vas usrećuju.

Zdravlje – Listopad predviđa izvrsno zdravlje, a zvijezde su vrlo povoljne i neće biti ozbiljnih zdravstvenih problema. Čak se i kronične bolesti neće pojaviti, a mali zdravstveni problemi mogu se liječiti uobičajenom medicinskom njegom. Izvrsno zdravlje poboljšat će i vaše raspoloženje. Vaša pozornost treba biti usmjerena na održavanje kondicije.

Vaga

Ljubav – Početak mjeseca je povoljan za nove veze, dok kraj listopada baš i nije. Vaš će odnos prema ljubavi biti neobičan i to bi moglo utjecati na vaše partnerske odnose. Bračni odnosi bit će klimavi ovog mjeseca i trebat će vremena da se zacijele rane. No, ne biste trebali odustati i stvari će s vremenom postati normalne. Bolje je odgoditi planiranje za dijete.

Karijera – Konfiguracije zvijezda nisu pozitivne i to može dovesti do nezdravog radnog okruženja. Ne uspijevate dobiti podršku kolega, ali ni nadređenih. To će utjecati na vaše performanse i na financijsku dobit.

Zdravlje – Astralni aspekti prilično su povoljni pa se za zdravlje ne trebate brinuti. Kronične bolesti bit će riješene, a manji poremećaji mogu se riješiti rutinskom medicinskom pomoći. Preporučljivo je pridržavati se svoje redovne fitness rutine i programa zdrave prehrane.

Škorpion

Ljubav – Vaše poslovne obveze poremetit će vaš ljubavni život, a važno ih je držati odvojenima. Budite aktivno uključeni u svoj ljubavni život. Kraj mjeseca bit će povoljan za nove veze i trudnoću. Bračna veza bit će intenzivna ovog mjeseca i vladat će puno romantike. Nastojte svoje profesionalne težnje držati odvojenima i ne dopustite im da vam pokvare ljubavni život.

Karijera – Astralni položaji mogli bi stvoriti negativno okruženje na radnom mjestu. Radit ćete naporno, ali nećete dobiti podršku suradnika i nadređenih. To vam neće dopustiti da postignete svoje ciljeve, a nećete dobiti ni nagradu.

Zdravlje – Zvjezdani utjecaji su ohrabrujući i neće biti većih zdravstvenih problema. Kronične bolesti se neće javljati, a manje boljke zahtijevat će standardnu liječničku pomoć. Ne biste trebali zaboraviti na vježbanje i prehranu kako biste ostali zdravi.

Strijelac

Ljubav – Strijelci će imati dobru planetarnu podršku. Vaši potezi će se svidjeti vašem partneru, a Venera će unijeti dašak romantike u vaš odnos. Iskrenost prema partneru potaknut će ljubavne saveze s mogućnošću trudnoće. Za samce idealno razdoblje za pronalazak partnera je posljednji tjedan u mjesecu.

Karijera – Listopad nije povoljan za profesionalni razvoj zbog retrogradnosti Merkura. Astralni aspekti nisu od koristi, i to će otežati vaš rad. Borit ćete se, a nagrada će izostati, postizanje karijernih ciljeva ovog mjeseca neće biti lako.

Zdravlje – Horoskop za Strijelce predviđa izvanredno zdravlje. Astralne su konfiguracije vrlo korisne i to će spriječiti bilo kakve ozbiljne tegobe tijekom mjeseca. Kronične bolesti bit će suzbijene, a rutinska medicinska pomoć pobrinut će se za manje zdravstvene poremećaje. Važno je pridržavati se redovitih režima fitnessa i prehrane kako biste očuvali svoje zdravlje. Mentalno zdravlje može se poboljšati tehnikama opuštanja.

Jarac

Ljubav – Pokazat ćete puno naklonosti i romantike prema partneru. Prirodno je da očekujete da će vas partner obasipati ljubavlju. Ljubav će biti puna brige i suosjećanja sa šansama za trudnoću. Ako planirate velike korake, imat ćete podršku supružnika za svoje planove. Ljubavni život bit će povoljan i sve što poželite počet će se događati nakon drugog tjedna u mjesecu. Samci će biti ambiciozni u pronalasku partnera i bit će uspješni u tome.

Karijera – Utjecaji zvijezda poput retrogradnog Merkura 2021. negativni su i to će vaš odnos sa starijima i kolegama učiniti burnim. Ne uspijevate obaviti posao i ne uspijevate dobiti nikakvu financijsku korist. Trebali biste se angažirati u dobrotvornim udrugama kako biste očuvali svoje psihološko zdravlje.

Zdravlje – Planetarni aspekti su povoljni i neće biti velikih zdravstvenih briga. Manje bolesti mogu se izliječiti redovitom medicinskom njegom. Kronične bolesti bit će pod kontrolom. Za održavanje dobrobiti trebali biste se usredotočiti na redovite vježbe i planove zdrave prehrane. Anksioznost se može smanjiti dobrim tehnikama opuštanja poput meditacije.

Vodenjak

Ljubav – Parove očekuje puno ljubavi i naklonosti, a bit će nesputanih iskaza ljubavi. Ljubavni odnosi će biti dinamični i demonstrativni s mogućnošću trudnoće. Problemi bi se kratko mogli pojaviti u trećem tjednu mjeseca. Posljednji tjedan u mjesecu donijet će rješenje i imat ćete podršku svog supružnika. Nakon toga će zavladati mir. Samci će ovog mjeseca imati podršku planeta za ljubavni život. Bit će puno prilika za sklapanje ljubavnih veza. Do 20. ući ćete u stabilnu vezu.

Karijera – Zvijezde nisu od pomoći i to će učiniti okruženje na radnom mjestu vrlo nestabilnim. Odnos s kolegama i nadređenima bit će pun disharmonije. To vam neće pomoći da se držite svojih ciljeva pa će vam zbog toga posao biti težak i bez nagrade.

Zdravlje – Nažalost, postoje mogućnosti za ozbiljne zdravstvene poremećaje. Kronične bolesti zahtijevaju stalnu medicinsku pomoć u retrogradnom Merkuru 2021. godine. Bit će nekih problema, a zbog toga ćete biti depresivni i jadni. Ove zdravstvene probleme možete u određenoj mjeri ublažiti fitnessom i prehranom. Tehnike opuštanja poput meditacije pomoći će smanjiti anksioznost. Trebate izbjegavati sve vrste ekscesa.

Riba

Ljubav – Zvijezde će podržati ljubavne odnose i neće vam smetati isprobavanje novih stvari. Sredinom mjeseca učinit ćete velike promjene u odnosima koje mogu uključivati ​​trudnoću. Bračni parovi trebali bi biti spremni uočiti velike promjene, a u tom procesu moraju postojati neki kompromisi s obje strane. Slobodne osobe ovog mjeseca ne trebaju žuriti sa stvaranjem ljubavnih vezama, ali ako se odluče za taj korak, trebaju biti sigurni u svoju odluku.

