Bez ovih vitamina i minerala teško ćete se riješiti viška kilograma

Prema nekim studijima, određeni vitamini i minerali mogu biti povezani s gubitkom težine. Erin Palinski-Wade, registrirana dijetetičarka i nutricionistica sa sjedištem u New Jerseyju te certificirana stručnjakinja za dijabetes, otkrila je ima li istine u tome.

“Konzumiranje hrane bogate hranjivim i korisnim tvarima uvijek je najbolji izbor jer ne samo da konzumirate vitamine i minerale u hrani, već i dodatne spojeve koji su korisni za zdravlje, poput vlakana i antioksidansa. Međutim, ako ne možete podmiriti svoje dnevne potrebe samo ishranom, dodavanje suplemenata može vam pomoći”, kaže Palinski-Wade.

Vitamin D

“Iako postoji povezanost između pretilosti i niske razine vitamina D, još nije bilo istraživanja koja bi sugerirala da će dodavanje vitamina D kao suplementa pomoći u mršavljenju. Međutim, jedno je istraživanje otkrilo da žene koje su uzimale dodatak vitamina D uz pridržavanje plana obroka za mršavljenje su imale povećani gubitak težine u usporedbi sa ženama koje su slijedile isti plan bez dodataka”, ističe Palinski-Wade.

Razina vitamina D također može imati izravan utjecaj na raspoloženje, što opet može utjecati na težinu, dodaje Palinski-Wade. To je zato što su niske razine vitamina D povezane s povećanim rizikom od depresije i poremećaja raspoloženja, a depresivno raspoloženje i rezultirajuća smanjena razina energije mogu povećati rizik od debljanja.

Najbolji izvor vitamina D je sunčeva svjetlost, a drugi izvori mogu biti mliječni proizvodi, gljive, jaja i masna riba. Tijekom zime možete razmotriti i dodatak prehrani, ali uvijek prvo razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste utvrdili jeste li u deficitu i bi li vam to bilo od koristi. prneosi “N1“.

Magnezij

Iako magnezij nije izravno povezan s gubitkom težine, igra ulogu u odgovoru organizma na stres i podržava zdrav san, kaže Palinski-Wade.

Optimalni izvori magnezija u hrani uključuju sjemenke bundeve, orašaste plodove i cjelovite žitarice. No ako ih ne možete unijeti prehranom, možete suplementima.

Vitamin C

Neka istraživanja sugeriraju da konzumacija odgovarajućeg vitamina C može usporiti gubitak mišićne mase povezane sa starenjem, a istovremeno pomoći tijelu da učinkovitije oksidira masti.

“Kad se očuva mišićna tjelesna masa, to ima pozitivan utjecaj na metabolizam, a time i ukupni sastav tijela i težinu. Dodatno, odgovarajuća razina vitamina C povezana je sa smanjenjem cirkulirajućih hormona stresa u tijelu nakon stresne situacije. Kad su hormoni stresa povišeni, to može povećati nakupljanje masti u trbuhu (visceralna mast) pa adekvatan vitamin C može pomoći spriječiti skladištenje ove opasne masti”, istaknula je Palinski-Wade.

Hrana bogata vitaminom C uključuje citruse, jagode, papriku, kivi, kupus, brokulu, dinje, prokulicu i špinat.

Cink

Cink se nalazi u gotovo svakoj stanici i igra važnu ulogu u podupiranju zdravog imunološkog sustava.. Posebno doprinosi fizičkoj izdržljivosti, jačanju imuniteta, boljem pamćenju, metabolizmu… Bez dovoljne količine cinka u organizmu, nećete nikada postići željene rezultate dijete. Naime, njegov manjak u organizmu odrazit će se na razinu inzulina što će u konačnici dovesti do loših prehrambenih navika i naglih promjena razine šećera u krvi.

Hrana bogata cinkom: meso peradi, crveno meso, riba, rakovi, školjke, orašasti plodovi, sušene grahorice, mlijeko i mliječni proizvodi, cjelovite žitarice, gljive, grašak, tofu, suncokretove i bučine sjemenke, piše Živim.hr.

