Samo pored pametne žene muškarac postaje mudriji

Svaka žena može oplemeniti svog muškarca. On može postati dobar samo ako je pored njega dobra žena. Prava žena je ona žena koja je odgovrna za svoje riječi i ponašanje, koja govori lijepo i voli ono što radi. Postoji jedna zanimljiva priča koja govori o tome kako su se momci i djevojke okupili jedno veče i raspravljali o tome ko je važniji, muškarci ili žene.

Dugo su raspravljali oko toga i na kraju su odlučili spojiti najgluplju djevojku u selu sa najpametnijim muškarcem i obrnuto. Kako je vrijeme prolazilo ispostavilo se da glup muškarac pored pametne žene postao mudriji te su mnogi dolazili njemu po savjete.

Međutim, pametan muškarac je i sam postao glup pored glupe žene. Iako je ovo samo priča u njoj ima istine. Pored pametne, razumne i mudre žene muškarac postaje isti. Ako je žena pametana, muž će učiti i rasti pored nje. Oni se tokom zajednočkog života nadopunjuju.

Ako imate takav odnos sa svojim bračnim partnerom onda imate brak za primjer. Ako muškarac pored sebe ima glupu ženu on neće dugo moći trpiti njeno ogorčenje i isprazan govor. Ili će je ostaviti ili će postati dovoljno glup da mu takvi razgovori ne smetaju.

Žene treba da shvate da imaju veliku odgovornost. Žene bi trebale manje grditi i kritikovati svoje muževe jer oni s vremenom mogu postati isti. Žena bi prije svega trebala obratiti pažnju na svoje nedostatke i poraditi na njima zatim pogledati ponašanje svog muža.

Čim on vidi promjene na svojoj ženi i on će početi da se mijenja. Jedan stariji sveštenik je govorio kako uvijek kada mu dođe mladi štićenik koji je završio bogosloviju i oženio, on ga zamoli da dođe sa svojom suprugom.

Kada je dovede stariji sveštenik obraća pažnju na njeno ponašanje i način na koji razgovara. Ako je dobra u duhovnom smislu onda se može zarrediti. Akoje žena glupa, psuje i bez prestanka lupa gluposti, onda mora razmisliti da li vrijedi ovakvog čovjeka zarediti.

Muž i žena su dvije polovice, odraz jedno drugoga, ali žena je ta koja treva da bude primjer. Žena je ta koja postavlja smijer zajedničkog života. Ako porodica nije dobra i ako žena ima problema sa mužem to znači da nešto nije u redu sa ženom,piše Infpult

