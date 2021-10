Naučnici tvrde da većina ljudi može živjeti 130 godina, možda i duže

Iako nada ne škodi, šanse da većina ljudi doživi tako duboku starost ekstremno su male. Za tako dug životni vijek vjerovatno će biti potrebna velika naučna revolucija u medicinskoj tehnologiji kako bi postao uobičajen.

Dosad je granica ljudskog života ostala predmet oštre debate, a novija istraživanja ukazuju na to da bismo mogli živjeti 150 godina. Druga istraživanja su potisnula granicu u potpunosti tvrdeći da ljudski život nije nužno ograničen “krutim životnim vijekom”. Ako bi to bilo tačno, to znači da nema maksimalnog životnog vijeka kod ljudi, ali je novo istraživanje analiziralo svježe podatke o super stogodišnjacima, odnosno osobama koje su starije od 110 godina, kao i podatke o polu-superstogodišnjacima, osobama koje imaju 105 i više godina. Ustanovljeno je da se rizik od smrti konstantno povećava kako starimo, a nakon toga postaje konstantan sa 50:50 šansama da čovjek umre ili preživi svake sljedeće godine.

Preciznije, nakon 110. godine osoba može porediti šanse da doživi sljedeću godinu sa bacanjem novčića.

Trenutni podaci pokazuju da ljudi mogu živjeti najmanje 130 godina, ali da ne postoji granica za ljudski životni vijek.

Međutim, čak i da je to realno, vjerovatno se neće dogoditi. Jedan od razloga je što rijetki ljudi žive duže od 100 godina. Kada bi osoba napunila 110 godina, njene šanse da poživi još 20 godina i dočeka 130 rođendan su ekstremno male i to u omjeru 1:1.000.000, osim ako ne dođe do velike medicinske revolucije. prenosi “Klix“.

