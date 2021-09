Angelina Jolie ponovno ljubi? Mnogi su iznenađeni novim 15 godina mlađim odabranikom

Glumica Angelina Jolie ponovno ljubi! Informacija je ovo koja se prelomila svjetskim medijima nakon što je snimljena na večeri s novim odabranikom. Riječ je o petnaest godina mlađem muzičaru Abelu Makkonenu Tesfayeu, poznatijem pod umjetničkim imenom The Weeknd. Par je uočen na večeri u jednom od restorana u Santa Monici, a druženje su nastavili u muzičarevom domu. Njihove zajedničke fotografije pogledaj ovdje.

Pjevač i glumica prvi su puta viđeni zajedno u junu ove godine, no tada su odbili insinuacije o vezi te su tvrdili kako je riječ o prijateljskom odnosu. Ipak, ova je informacija iznenadila brojne njihove fanove s obzirom na to da se do tada nije znalo da ih povezuje prijateljstvo. Američki tabloid Page Six tada je prenio informaciju bliskih izvora koji navode kako je prvenstveno riječ o prijateljskom i poslovnom sastanku, budući da se The Weeknd želi okušati u glumi. Ipak, da u ovom odnosu postoji nešto više potvrdili su naredni mjeseci, odnosno učestala druženja koja su zabilježili i paparazzi.

Ako se par u dogledno vrijeme i službeno očituje o ovoj navodnoj romansi, bit će to prvi put da je glumica nakon razvoda od Brada Pitta javno stupila u ljubavnu vezu.

U nedavnom intervjuu muzičar, iza kojeg su veze s pjevačicom Selenom Gomez i supermodelom Bellom Hadid, otvoreno je priznao kako preferira veze s poznatim damama jer ne vjeruje kako bi mogao opstati s nekim “ko nije navikao na slavu”. Angelina to zasigurno jest, a navikla je i na kontinuirane medijske natpise o njenom ljubavnom životu. Tako su je nedavno povezivali i s njenim bivšim suprugom Johnnyjem Leejem Millerom jer je nekoliko puta snimljena kako ulazi i izlazi iz njegovog stana, no ispostavilo se kako s nekadašnjim supružnikom samo gaji dobre odnose.

