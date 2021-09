Počinje retrogradni Merkur: Ova 4 znaka horoskopa čeka haos

Dobra vijest je to što je to posljednji retrogradni period Merkura u godini i završava 18. oktobra, govoreći nam da možemo zaploviti kroz praznike i do 2022. godine, a da Merkurove ludosti ne odbace našu pozitivnu atmosferu.

Saznanje o tome kako će retrogradna jesen Merkura 2021. utjecati na vaš horoskopski znak pomoći će vam u pripremi.

Planet Merkur u astrologiji vlada nad svim mentalnim i logičkim stvarima – zbog čega naši planovi, rasporedi, kupovine i razgovori često postaju neuredni tokom trogodišnjih retrogradnih perioda. Ovog puta Merkur se retrogradira kroz diplomatski i partnerski orijentiran znak Vage.

Loše komuniciranje i zbunjenost u našem ljubavnom i društvenom životu sad će biti sve prisutniji pa budite posebno ljubazni i jasni u načina na koji se izražavate. Retrogradnost nas potiče da usporimo kako bismo mogli pregledati i ponovo procijeniti stvari u svom životu. prwnosi radiosarajevo.

Međutim, tokom sredine sedmice, retogradnosti možda ćemo se osjećati dodatno nestrpljivi. Umjesto da u žurbi postupate po svojim idejama, pustite ih da odstoje nekoliko sedmica i tražite neke vanjske perspektive koje će vam pomoći da odmjerite prednosti i nedostatke.

Čekanje na velike poteze dok se retrogradni Merkur ne završi, omogućit će vam da to učinite s mnogo više jasnoće, piše Story.hr.

Ovan

S retrogradnim kretanjem Merkura kroz sektor partnerstva na vašoj karti, važno je provesti dodatno vrijeme razmišljajući o tome kako vaše riječi i postupci utječu na vaše voljene.

Neriješeni problemi u vezi vjerojatno će sad isplivati na površinu, što znači da je potrebno govoriti istinu – ali ako to učinite suosjećajno umjesto grubo, to će vam pomoći da izbjegnete nepotrebnu dramu.

Bik

Vaša rutina se okreće naopako tokom ove retrogradnosti, Bikovi pokušajte prilagoditi svoja očekivanja i dajte sebi malo slobode kada je u pitanju produktivnost. Usprkos tome, prihvaćanje ovih potresa vezanih za raspored umjesto da im se odupirete mogao bi biti blagoslov – jer će vam to dati priliku da pregledate što vam odgovara u odnosu na ono što crpi vaše dragocjeno vrijeme i energiju.

Blizanci

Um s više zadataka mogao bi se osjećati usporeno tokom ovog povratnog kretanja. Što za blizance znači da ćete morati stisnuti pauzu na svojim strastvenim projektima. Međutim, ovu pauzu možete iskoristiti za ponovno otkrivanje prošlih izvora inspiracije.

Kad smo već kod prošlosti, pazite da bivši ne izađu iz retrogradne priče i zatraže drugu priliku! Vratite se samo ako zaista osjetite iskru.

Rak

Vaše emocije bi mogle biti pomalo otkačene pod ovim retrogradnim Merkurom, i to bi vas moglo izbaciti iz kolosijeka kod kuće i učiniti da se osjećate kao da se ne možete opustiti. Iskoristite ovo tako da nastojite biti iskreni s vama važnim ljudima ili članovima porodice i zatražite podršku koja vam je potrebna.

Pasivno – agresivne interakcije samo će pojačati napetost.

