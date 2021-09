Kolega s posla zaljubio se u nju, muž joj tražio da odmah da OTKAZ: Konačna odluka joj je uništila život

Dugo se na Redditu nije podiglo toliko prašine poslije jednog “ljubavnog” posta, kao što se to dogodilo nakon male ispovijesti korisnice pod nadimkom Prudent_Coat8988.

Tridesettrogodišnja žena imala je najbolje namjere kada je suprugu rekla da se dopada najbližem kolegi na poslu, ali nije ni očekivala da će on imati toliko snažnu i isključivu reakciju.

Prudent je na početku otkrila da je na poslu prije dvije godine dobila da radi važan projekat sa kolegom, ni ne sluteći da će mu se ona na kraju dopasti kao žena.

– Pune dvije godine radili smo na veoma važnom projektu a da nijednom nije učinio ništa zbog čega bih pomislila da mu se sviđam. Pred sam kraj projekta, poslao mi je i-mejl u kojem je izrazio sva svoja osjećanja prema meni. Nije smio to da uradi uživo, razumijem ga i zašto. Kako bih mužu pokazala koliko mi je važno međusobno povjerenje, pokazala sam mu taj i-mejl vjerujući da će on vrednovati moj gest. Umjesto toga, on se razbjesnio – napisala je Prudent.

Naglasivši da je pokušala da suprugu naglasi da ona ne osjeća ništa prema kolegi, već da je samo informaciju željela da podijeli s njim, korisnica Reddita bila je zapanjena razvojem događaja u kući.

– Dan kasnije rekao mi je da moram da biram. Ili ću promijeniti posao, odnosno odmah dati otkaz ovdje gdje sam posljednje dvije godine uložila mnogo u projekat koji mi je veoma važan, ili će me on ostaviti. To što sam morala da biram u startu me je razočaralo i pogodilo. Odbila sam muževljev ultimatum prije svega zato što me je bez diskusije stavio pred svršen čin. Nije cijenio moj posao, to što sam napredovala i dala sve od sebe za taj projekat. Samo je ljubomorno mislio na sebe. Nakon što sam ga odbila, doživjela sam to da je već narednog dana promijenio ulaznu bravu od kuće i izbacio mi je stvari napolje – napisala je Prudent.

Dok čeka da se okonča proces oko razvoda, korisnica Reddita dobila je pregršt poruka podrške od čitalaca, mada je bilo i onih koji su je osuđivali zbog odluke.

“Tretirao te je kao da si njegovo vlasništvo. Takav brak nikad ne uspijeva”, “Pravilno si postupila, nadam se samo da si bila iskrena prema sebi dok si mužu govorila da ništa ne osjećaš prema kolegi”, “Nije ti bio dobar odgovor. Ne postoji posao zbog kojeg moramo ući u razvod. Znači da ni ti nisi voljela muža”, bili su neki od komentara.

Prudent je naglasila da se ne kaje zbog odluke, iako ispada da je izabrala posao, a ne brak.

– Stojim iza odluke. Ne zato što bih ostankom uz muža bacila dvije godine potpune posvećenosti poslu, već zato što niko na svijetu nema pravo da upravlja mojim životom i postavlja mi ultimatume – napisala je ona, piše Objektiv.

