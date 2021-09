DOGOVORILI SE: Suprug mi je plaćao 13,50 eura po satu da ostanem kod kuće

Bila je kaže, psihički i fizički iscrpljena.

– Dojila sam dijete cijelo vrijeme i osjećala sam se preopterećeno svim kućanskim poslovima. Osjećala sam kao da sam izgubila svu energiju. Iako sam bila vrlo uspješna u svom poslu nisam mogla pokriti troškove brige o djetetu – kaže.

Stoga je odlučila da se nakon porodiljnog dopusta ne vraća na posao s punim radnim vremenom. Umjesto toga, uvjerila je svog supruga u vrlo neobičan dogovor.

-Umjesto da zaposlimo dadilju ili pošaljemo našu četveromjesečnu bebu u vrtić, sama sam se brinula o čuvanju djeteta, kao i o domaćinstvu i drugim obiteljskim obavezama. Pa umjesto da plaćamo profesionalcima da to učine, moj muž je platio meni. Izračunala sam sate koje sam svaki tjedan radila i odredila satnicu za sebe kao majku i kućanicu – 13,50 eura po satu. Uostalom radila sam ne samo za svog muža, već i za sebe pa sam odbila iznos koji sam i sama morala mjesečno doprinositi kućnom budžetu. Brinuo se da ću ga kriviti što sam žrtvovala svoju karijeru za obitelj, ali je vidio da sam odlučna u tome i složio se – govori žena.

-Kad se sada osvrnem na to, moram priznati da sam bila naivna i nisam jasno razmišljal. Ravnopravnost nije bila loša ideja, ali je u vezi složenija nego što mislite – govori.

Od svog supruga prima mjesečnu plaću u iznosu od 1.000 eura i od toga plaća svoje osobne troškove poput friziranja, kave, darova itd.

– Nisam odustala od karijere, mislila sam, mogu pisati dok dijete spava, ali ne ide to tako lako. Iskreno rečeno, trebala sam više naplatiti mužu – zaključila je žena.

Jer, nakon hranjenja, mijenjanja pelena, posjeta igralištu, uključujući pranje posuđa, pranje odjeće i pospremanje igračaka, naravno, nisam imala vremena ni za tuširanje, a kamoli za drugi posao. Odlazak na posao nije bio problem, ali završavanje je bilo nešto sasvim drugo. Biti mama s punim radnim vremenom više se nije moglo uskladiti s poslom kad je moja beba počela bacati salvete i penjati se posvuda. No, budući da smo se dogovorili da je to moj posao, svi kućanski poslovi prepušteni su meni. Naravno da mi je suprug pomogao oko bebe kad se vratio s posla, ali je samo pomogao. Uostalom, ja sam plaćena za to – zaključila je, prenosi fenix-magazin.de.

