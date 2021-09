14 stvari koje uspješni ljudi rade vikendom

Laura Vanderkam, autorica knjiga What the Most Successful People Do Before Breakfast i What the Most Successful People Do on the Weekend za Forbes kaže da uspješni ljudi znaju da u vikendima leži “tajno oružje” za uspjeh u karijeri. Kako bi bili spremni za ponedjeljak, dani odmora bi vas trebali osvježiti, a ne istrošiti i razočarati.

Četrnaest stvari koje uspješni ljudi rade (ili bi trebali raditi) vikendom:

1. Porodica

Rezervišite vrijeme za porodicu i prijatelje. Ovo je posebno važno za one koji tokom sedmice premalo vremena posvećuju voljenim osobama.

2. Vježbajte

Svako bi preko vikenda trebali biti aktivni, posebno ako vježbanje zanemarujete preko sedmice. To je savršena prilika da razbistrite um i osmislite nove ideje.

3. Probudite strasti

Uspješni ljudi vikend posvećuju stvarima koje su im važne i koje ih zabavljaju, ali i aktivnostima kojima uspostavljaju životnu ravnotežu. Pametno je dio vremena posvetiti stvarima za koje preko sedmice nemamo vremena, a koje su naša strast – na primjer ljubav prema crtanju ili pisanju poezije.

4. Odmorite se

Vikend bi svakako trebao biti vrijeme rezervirano za veliki predah koji nam je itekako potreban nakon iscrpljujuće sedmice.

5. Isključite se

Tokom vikenda izbjegavajte čitati mailove i ‘visiti’ na mobitelu. Nužno ne morate biti tokom cijeloga vikenda “isključeni”, ali cijeli vikend pregledavati mail ili SMS poruke nije nimalo preporučljivo. Veliko rasterećenje primjerice može biti i samo šetnja bez mobitela.

6. Volontirajte

Volontiranje u javnim kuhinjama, socijalnim samoposlugama ili nekim humanitarnim organizacijama omogućiće vam da upoznate ljude koji cijene iste životne vrijednosti, ali i njegujete svoje filantropske sklonosti. Uz to, volonterskim se radom uspostavlja ravnoteža između zahtjevnog analitičkog rada tijekom sedmice i posla koji nije plaćen, ali može biti kreativan, a što je najvažnije ispunjava čovjeka.

7. Izbjegavajte ‘sitne poslove’

Vrijeme rezervisano za odmor može se potrošiti i za neke manje poslove, odnosno za fušarenje. Ukoliko vam zaista nije važna svaka kuna, nemojte se preko vikenda baviti sitnim poslovima jer vam neće ostati vremena za relaksaciju.

8. Napravite plan

Planiranje čini ljude učinkovitijima, a ako to učinite preko vikenda u ponedjeljak će te biti spremniji. U glavi si možete složiti raspored ne samo za nadolazeći vikend, već i za nadolazeće mjesece.

9. Družite se

Ljudi su po svojoj prirodi društvena bića. Studije potvrđuju da je pojedinac sretniji što se viši druži. Zato je to poželjno činiti i vikendom – odvojite vrijeme za izlazak s prijateljima i porodicom. Budite aktivni u lokalnoj zajednici.

10. Vrtlarite, bavite se sportom, idite u pozorište, kuhajte….

Nekim ljudima veliko zadovoljstvo i sreću donose trenuci provedeni u uređenju vrta, a nekima odlasci u pozorište. Ni jedno ni drugo ne mora biti vaš odabir, ali svakako izaberite neku aktivnost koja će vas opustiti i obogatiti vaš duh. Ovo je posebno važno za ljude koje radnu sedmicu provodu zatvoreni u kancelariji.

11. Upoznajte nove ljudi

Uspješni ljudi se ne “umrežavaju” slučajno, to je jednostavno stil života. Gdje god oni bili i što god oni radili, uvijek će će uspjeti uspostaviti nove kontakte.

12. Razmišljajte

Jedan dio vremena treba odvojiti za “samopromatranje” – razmišljanje o svom životu i postignućima.

13. Meditirajte

Čovjeku je ponekad potreban mir i ništa drugo.

14. Napunite baterije

Živimo i radimo u takmičarskom okruženju, pa su užurbanost i stres ono što nam vikendom nikako ne treba. Usporite ritam i tijelu vratite izgubljenu energiju.

