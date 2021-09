Neutješni otac poslije smrti kćerke (13) u sobi pronašao njenu TAJNU PORUKU: Ova rečenica ga je dotukla

Punih pet godina trebalo je Britancu Dinu Orčardu da se suoči sa gubitkom trinaestogodišnje kćerke Atene koja je preminula 2014. godine od raka.

Tada je prvi put podijelio sa prijateljima na jednoj društvenoj mreži priču o tome kako ga je jedna njena skrivena poruka potpuno dotukla poslije smrti djevojčice. Sada, dvije godine kasnije, za tu priču saznali su svi.

Atena Orčard iz Lestera otkrila je da je neizliječivo bolesna kada joj se pojavio tumor na mozgu. Potom se proširio na ruku i rame. Poslije smrti djevojčice, njeno šestoro braće i sestara, uključujući i roditelje nisu bili u stanju da mjesecima zbog nemjerljivog bola uđu u njenu sobu.

Otac Din bio je taj koji je prvi smogao snage da se suoči sa prostorijom u kojoj je njegova mezimica rasla i čuvala svoje stvari.

– Atena je bila duhovno orijentisana, vjerovala je još kao mala da ljudska duša poslije smrti ne umire. Dok sam sređivao njenu sobu, iza ogledala sam pronašao jedno manje pismo, pre ću reći poruku koju je napisala nekom. Sebi, nama, ne znam na koga se odnosilo, ali me je rasturilo za cijeli život. U njemu sam osjetio svu bol kroz koju je prolazila dok je umirala – rekao je Din Orčard, prenosi People magazin.

Nakon što je pročitao poruku, Din je odlučio da ne mijenja ništa u njenoj sobi. Ostavio je ogledalo da bude na svom mjestu, osjećajući da je Atenin duh “tu negdje oko njih”.

U poruci trinaestogodišnje Atene pisalo je:

– Dosezanje sreće zavisi od nas samih. Možda nije do srećnog kraja, koliko do priče. Smisao života je život sa smislom. Razlika između običnog i neobičnog je nešto posebno. Sreća je smjer, a ne destinacija. Hvala vam što postojite. Budite srećni, slobodni, vjerujte, budite zauvijek mladi. Znate moje ime i moju priču. Čućete šta sam bila i šta sam doživjela. Ljubav je kao staklena čaša – izgleda tako ljupko, a tako lako može da se polomi. Ljubav je rijetka, život umije da bude čudan, ništa ne postoji zauvijek i ljudi se mijenjaju. Zato je svaki dan tako poseban, pa izvucite koliko možete iz njega. Život je loš samo ako mu dopustite da bude loš. Ako vas neko voli, ne dozvolite mu da ode, koliko god da je teška situacija. Sjetite se da je život prepun uspona i padova. Ljubav nije brojka da koliko puta dnevno nekom izjavite ljubav, toliko ga volite. Ljubav je do toga koliko možete u sebi da osjetite da je stvarna. Ona je poput vjetra, možete da je osjetite, a da je ne vidite. Čekam da upoznam nekog u koga ću se zaljubiti i pokloniti mu srce. Ljubav nije s kim ćete provesti život, već bez koga ne možete. Ponekad boli. Borim se i ja. Osjećam bol. Snovi su moja realnost. Navikla sam na to. Nema potrebe za suzama, biću uvijek tu kraj vas – napisala je Atena.

Otac Din i majka Kerolajn Orčard priznali su da ih je doslovno raznio dio u kojem Atena priznaje da se nikada prije nije zaljubila.

– Vječno ću plakati za svojom kćerkom – priznao je Din na kraju ispovijesti, prenosi “Objektiv“.

