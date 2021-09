OVA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA ČEKA VELIKA SREĆA U SEPTEMBRU: Pare se samo lijepe za novčanik, BLAGO VAMA AKO STE TO VI

Vaga: Više se fokusirate na sebe i osjećate se dobro

Srećan i zdrav mjesec pred vama, drage Vage. Uživaćete u dobroj energiji, a ovog mjeseca postižete maksimum za cijelu godinu. Krajem septembra počinje retrogradni period, ali to nije razlog za frustraciju, pokušajte da ne žurite i ne donosite ishitreno odluke i sve će biti u redu. Kada Sunce 22. septembra uđe u vašu prvu kuću, započinjete jedan od svojih vrhunaca ličnog zadovoljstva. Ovo je sjajno vreme za uživanje u zadovoljstvima svih pet čula (a Vaga to prirodno voli). Ljubav vam ovog mjeseca donosi veliku sreću i čini se da na nju ne utiču sve retrogradnosti. Vaša ljubavna planeta, Mars, je u vašem znaku. Ljubav je sjajna. Sve što treba da uradite jeste da se bavite svojim poslom i on će vas pronaći. Ako ste u vezi, partner vam je veoma odan. Vaši interesi su na prvom mjestu. Teško je odoljeti ovome. Venera će ući u vašu kuću novca 11. septembra. Očekuje vas stabilna finansijska situacija. Potrošite na sebe i projektujete sliku prosperiteta. Vaš lični izgled i jcelokupno ponašanje veliki su faktori vaše zarade. Osim toga, položaj Venere bi pokazao da ste spremni uložiti dodatne napore potrebne za suočavanje sa izazovima koji se javljaju nakon 22. septrembra.

Bik: Osećate se samouvjereno, produktivno i nadahnuto

Vrlo ste društveni i spremni da proširite krug prijatelja. Iako pokušavate da budete tu za druge, nikada ih ne treba staviti ispred sebe. Međutim, radite na usklađivanju svojih interesa sa interesima drugih. Retrogradna aktivnost dostići će vrhunac 27. septembra, kada će se 60 odsto planeta kretati unazad. Možda će se u određenom trenutku pauzirati lični razvoj, ali to je samo privremeno. Budite oprezni u komunikaciji. Odvojite vrijeme da shvatite šta drugi zaista govore i uvjerite se da je vaša poruka pravilno preneta. A pošto je Merkur vaša finansijska planeta, budite posebno vrijedni u svojim finansijama. Ako treba izvršiti veće kupovine, ulaganja ili odluke, učinite to prije 27. septembra. Vaša peta kuća zabave i dalje je jaka do 22. septrembra. Ovo čini dobro vrijeme za odmor. Bikovi koji traže posao imaće posebnu sreću, sve detalje provjerite. Mpoguće je da će neke prilike donijeti dobre finansijske mogućnosti. prenosi “Novi“.

Škorpija: Spremni ste za ozbiljne preokrete u ljubavi

Mjesec pred nama je veoma snažan, posebno nakon 22. septembra. Na neki način ovo je jako dobro. Ako dođe do kašnjenja u različitim aspektima života, poradite na njima na duhovni način – to će vam pomoći. Ovo je mjesec za jačanje duhovnosti i razmišljanje. Posvetite se svom unutrašnjem stanju. Zarada će ovog mjeseca biti dobra. Možda postoje neki propusti i odlaganja, ali dešavaju se lijepe finansijske stvari. Jupiter čini veoma lijepe aspekte. Finansije će biti bolje posle 22. septrembra nego ranije, pa budite strpljivi. 5. septembra Mars, vaša planeta zdravlja, useljava se u vašu 12. kuću, pa se zdravlje se može poboljšati na prirodan način. 11. septembra Venera prelazi u vaš znak i ovo je divan tranzit za ljubav. Izgledate dobro, osjećate se dobro, a vibracije ljubavi vas prate gde god da krenete. Ako ste sa nekim u vezi, taj neko vam je potpuno posvećen. On ili ona su na vašoj strani, stavljaju vaše interese ispred svojih interesa. Napokon se u vaše polje ljubavi useljavaju mir i stabilnost.

