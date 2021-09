HOROSKOP ZA NEDELJU 19. SEPTEMBAR: ŠKORPIJE očekuje početak rada na novom projektu, VODOLIJE strastvena avantura!

Doduše, ako i ne znamo, nije strašno tu su astrolozi da nam pomognu i otkriju kako da delamo, da li da se danas malo više pazimo, ili da kroz život radosnim korakom gazimo!

OVAN

POSAO: Nije poželjno da započinjete velike poduhvate, sem ako ste već neke poslove započeli. Akcenat je na pripremama i planiranju.

LJUBAV: Ljubomorne scene od strane vašeg partnera mogu vas izvesti iz takta. Izbegavajte konfrontaciju.

ZDRAVLJE: Stabilno.

BIK

POSAO: Uspeh u saradnji sa nekim stranim kompanijama, kao i u okviru uslužnih delatnosti. Očekuje vas veliki finansijski dobitak.

LJUBAV: Bikovi koji su u vezi planiraju zajednički odmor sa partnerom. Pred vama je lep i harmoničan period.

ZDRAVLJE: Solidno.

BLIZANCI

POSAO: Mogući su vanredni izdaci. Važno je da postavite prioritete, da prvo uradite ono što je najvažnije.

LJUBAV: Harmoničan period sa partnerom. Slobodnim predstoji strastvena ljubavna avantura sa osobom u znaku Strelca ili Vodolije.

ZDRAVLJE: Solidno.

RAK

POSAO: Odlični rezultati u poslovnim pregovorima doneće vam veliko zadovoljstvo. Postići ćete uspeh kroz inovativne ideje.

LJUBAV: Slobodni Rakovi idealizuju svog novog partnera. Pa ipak, ne preterujte u tome jer se možete razočarati.

ZDRAVLJE: Solidno.

LAV

POSAO: Ovaj dan obeležiće jedna poslovna ponuda ili proširenje poslovne saradnje sa starim saradnicima. Finansijski uspeh.

LJUBAV: Niste spremni na to da se obavezujete. Da ne bi došlo do nesporazuma sa partnerom, bolje to otvoreno recite.

ZDRAVLJE: Dobro.

DJEVICA

POSAO: Očekuje vas dobitak kroz uspešne poslovne pregovore. Pravi je trenutak da tražite povišicu.

LJUBAV: Fascinirala vas je jedna osoba koju ste nedavno upoznali i to upravo svojim karakterom i zrelošću. Razmišljate o ozbiljnoj vezi.

ZDRAVLJE: Dobro.

VAGA

POSAO: Ukoliko ste nezadovoljni poslom, ovaj dan možete iskoristiti za to da se posvetite novim poslovnim opcijama. Planete su na vašoj strani.

LJUBAV: Pojačan magnetizam donosi vam nove prilike za flert. Okruženi ste brojnim udvaračima.

ZDRAVLJE: Dobro.

ŠKORPIJA

POSAO: Škorpije očekuje uspeh u kreativnim oblastima. Početak rada na jednom novom projektu i unapređenje finansijske situacije.

LJUBAV: Očekuje vas bogat društveni život. Izlazak s prijateljima doneće vam priliku da upoznate srodnu dušu.

ZDRAVLJE: Nervoza.

STRELAC

POSAO: Budite oprezni, jer su mogući sukobi interesa na poslu. Problematičan odnos sa saradnikom ćete morati da rešite bez odlaganja.

LJUBAV: Dopada vam se jedna osoba već duže vreme, ali nemate ideju kako da joj priđete. Budite spontani.

ZDRAVLJE: Dobro.

JARAC

POSAO: Energija koju posedujete deluje negativno na finansije, usporava poslovanje, jer uplate mogu kasniti.

LJUBAV: Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku Škorpije. Jarčevi koji su u vezi planiraju zajednički odmor.

ZDRAVLJE: Nervoza.

VODOLIJA

POSAO: Postavite prioritete i pridržavajte se radnog plana. Svako odstupanje može vas koštati velike greške. Ne ulazite u rizične poduhvate!

LJUBAV: Vodolije očekuje strastvena ljubavna avantura, zasnovana više na fizičkoj privlačnosti.

ZDRAVLJE: Dobro.

RIBE

POSAO: Međuljudski odnosi danas mogu predstavljati glavni problem. Moguć je prekid saradnje sa nekim starim saradnikom.

LJUBAV: Slobodne Ribe očekuje poznanstvo sa osobom, za koju će se kasnije ispostaviti da je njihova prava srodna duša.

ZDRAVLJE: Dobro.

