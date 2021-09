Činjenice o francuskom poljupcu koje možda niste znali: Odličan je za zdravlje i vitku liniju

Znate li da postoji znanost koja se bavi proučavanjem ljubljenja? Da, i zove se – filematologija! Tijekom ljubljenja razmjenjujemo vodu, sol, bjelančevine i oko 25 milijuna mikroorganizama s našim partnerom. Jedna minuta ljubljenja sagorijeva 26 kalorija.

Francuska agencija za upoznavanje provela anketu među samcima – kakav poljubac im je najdraži? Svaki drugi čovjek je rekao kako bez strasti nema savršenog poljupca.

Ovo su još neki detalji ankete:

45 posto je reklo kako im je važno umijeće nježnog dodira usnama.

22 posto ne voli prevlažan i previše bučan poljubac.

7 posto ispitanika priznalo je da im za vrijeme poljupca ne smetaju zvukovi koje proizvode.

63 posto njih odbit će poljubac partnera koji je pio alkohol, većini se to čak i gadi.

41 posto samaca rado bi podučilo partnera umjetnosti ljubljenja, ako prvi poljubac nije bio baš najbolji.

40 posto njih ne pridaje previše važnosti umijeću ljubljenja.

7 posto ispitanih odgovorilo je kako bi bili spremni odmah prekinuti vezu ako im prvi poljubac nije bio dovoljno dobar.

‘Francuski’ poljubac je dobar za zdravlje

Stručnjaci smatraju kako strastveni ‘francuski’ poljubac odlično djeluje na naše tijelo, uklanja stres, opušta, podiže samopouzdanje i čak ima učinak kao vježbanje. Naime, kažu kako poljubac u trajanju od jedne minute troši 29 kalorija – što bi u pola sata bilo čak 780 kalorija, a to je više nego što možete izgubiti bilo kakvim vježbanjem. Za usporedbu, to je količina kalorija koju pojedete u jednoj i pol čokoladi (150 grama) ili konkretnom obroku.

Osim što troši puno kalorija, tijekom ‘francuskog’ poljupca u tijelu se aktivira 30-ak mišića (kod poljupca zatvorenih usta tek dva). Također, dok se ljubite vaše tijelo izlučuje mnoštvo hormona i neurotransmitera – oni popravljaju raspoloženje (npr. adrenalin, serotonin i dopamin). Kod ljubljenja srce kuca ubrzano i tijelo se pojačano puni kisikom.

Još neke zanimljive činjenice o ljubljenju

20.000 minuta u životu čovjek provede u ljubljenju.

Filematologija je znanost koja proučava ljubljenje.

Dvije trećine ljudi naginje glavu na desno dok se ljube.

Parovi koji se često ljube imaju puno kvalitetniju vezu – što je nekako i logično.

Najdulji poljubac je trajao 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi – prema Guinnessovoj knjizi rekorda.

Filematofobija je strah od poljupca i ljubljenja. Usne su osjetljivije od genitalija.

Kod Rimljana su postojale tri kategorije ljubljenja: osculum – poljubac u obraz, basium – poljubac u usta i savolium – poljubac s jezikom.

Postoje tvrdnje da žena može doživjeti orgazam dok se ljube.

Muškarci koji poljube partnericu prije odlaska na posao su produktivniji.

Najduži poljubac na filmu trajao je 185 sekundi – radi se o filmu ‘You’re in the army now’, a ljubili su se glumci Jane Wyman i Reg Toomey.

U Americi se počinju ljubiti sa prosječno 15 godina starosti, a u Indiji – 19.

U ustima se nalazi na tisuće živčanih završetaka (100 puta više nego u vrhovima prstiju) koji potiču želju. To je razlog zašto je ljubljenje prije, za vrijeme i nakon seksa tako dobro.

Čak 40 posto muškaraca priznaje kako je dug i sočan poljubac najbolja uvertira u vođenje ljubavi.

Dvostruko je veća šansa da će muškarac završiti u krevetu s nekime tko se loše ljubi nego žena. To znači da je ženama umijeće ljubljenja puno važnije.

Studije su pokazale da muškarci koji poljube svoju partnericu barem jednom dnevno, u prosjeku žive pet godina duže. Stoga, češće ljubite svoju bolju polovicu, i u ime zdravlja.

Dvije trećine ljudi okreće glavu udesno dok se ljube. Neki stručnjaci vjeruju da je to povezano sa razvojem u maternici, a drugi kako je to jednostavno način da se izbjegne udaranje nosom u nos partnera, prenosi healthadore.com.

Neki evolucijski psiholozi smatraju da se navika ljubljenja zapravo razvila od dijeljenja hrane iz jednih usta u druga.

Ljubljenje budi emocije i smanjuje razinu stresa. Razina kortizola se smanjuje, a oksitocina povećava. Kortizol je hormon stresa, a oksitocin hormon ljubavi.

Slina sadrži brojne informacije, tvrde znanstvenici, pa je ljubljenje možda i podsvjesno testiranje partnera. Ključnu ulogu u tome imaju feromoni – mirisi koja izlučuju naša tijela, a koji mogu razviti snažnu privlačnost između muškarca i žene.

Istraživači sa Sveučilišta Albany iz SAD-a otkrili su da muškarci i žene različito doživljavaju ljubljenje. U fazi udvaranja, većina žena neće pristati na seks ako se prije toga nisu ljubile s partnerom. Muškarcima poljupci nisu presudni za seks.

Istraživanje je pokazalo da su muškarci ti koji najčešće prvi počnu s francuskim poljupcem.

