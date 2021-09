Boja očiju – što ona govori o vama i o čemu ovisi?

Boja očiju kao i mnoge druge značajke koje svaki čovjek posjeduje dobiva se genetskom predispozicijom. Ona ovisi o tome kakve su boje oči imali roditelji, no katkada i bake i djedovi, te prabake i pradjedovi.

Ukoliko dijete naslijedi boju očiju druge ili treće generacije prije njega to se naziva „generacijski skok“ ili „generacijsko preskakanje“ (engl. generation skipping).

Boju očiju određuje količina melanina u šarenici oka te raspodjela pigmenta tog istog melanina. Melanin proizvode melanociti u spomenutoj šarenici.

U svim bojama očiju, pigmentni epitel šarenice sadrži crni pigment (melanin). No osim što daje cjelokupan dojam licu osobe, kaže se i da boja očiju određuje karakter pojedine osobe i njezinu osobnost.

Smeđe, zelene, plave, sive ili jantarne?

Najčešća boja očiju na svijetu je smeđa boja, koju ima više od 55% stanovništva na svijetu. Smeđa boja očiju varira od svjetlo smeđih (oči boje lješnjaka) do vrlo tamno smeđih koje se nalaze na granici sa crnom bojom – iako crna boja očiju kao takva ne postoji.

Za osobe sa svijetlo smeđim (boja lješnjaka) očima kaže se da su vrlo hrabre i spremne na mnoge životne izazove. Iako su često vrlo privlačne, osobe s tom bojom očiju znaju biti lijene i nagle naravi. Tek 12% ljudi na svijetu ima takvu boju očiju.

Također, boja ovakvih očiju može varirati ovisno o tome da li su izložene dnevnom ili umjetnom svjetlu, pa takve oči mogu poprimiti bakrene, zelene i pak tamnije smeđe tonove.

Osobe koje pak imaju tamnije nijanse smeđe boje očiju posjeduju visoku razinu empatije, po prirodi su vrlo uporne, vrlo neovisne i u njih se može pouzdati u mnogim životnim situacijama.

Omiljene su u društvu i iznimno otvorene, više inkliniraju duhovnosti, a manje materijalizmu. Mane su im veliki ego ponekada popraćen visokom razinom taštine. Vrlo često utjelovljuju snagu u društvu i imaju razvijenu kreativnost.

Hladne boje, plava i zelena boja očiju, rjeđe su nego tople boje.

Tako osoba sa plavom bojom očiju, koja kao takva izvire iz genetske varijacije tj. genetski recesivnih osobina koje je rezultat smanjene količine pigmenta u oku, ima svega 8% ljudi.

Plava boja očiju je zapravo raspršenje svjetlosti koju odbija šarenica. Kaže se da su osobe sa takvom bojom očiju vrlo energične, da zrače posebnom energijom koja se poistovjećuje sa električnim nabojem.

Diče se visokom razinom razboritosti, manje se vode osjećajima, a više razumom. Mane su im netaktičnost i brzopletost.

Zelena boja očiju

Druga hladna boja je zelena boja očiju. Takvu boju očiju ima oko 18% svjetskog stanovništva, što je značajno više nego osoba sa plavim očima. Osobe zelenih očiju su vrlo karizmatične i posjeduju visoku razinu inovativnosti.

Kao i osobe sa plavim očima, zelenooke se osobe poistovjećuje sa mladošću i zdravljem. Takve su osobe sklone avanturističkom načinu života i općenito ih se povezuje sa hedonizmom.

Rijetko su sami i uglavnom su okruženi većim društvom koje privlače. Mane su im tvrdoglavost, sklonost manipulaciji i ljubomora.

Sive oči – jesu li one plave?

Iako plave oči imaju vrlo malu količinu pigmenta, oči koje imaju još manje pigmenta nego plave su one koje nazivamo – sive oči. Takve se oči zapravo mogu okarakterizirati kao izrazito plave oči sa srebrnim odsjajem.

Takva je boja očiju karakteristična za stanovnike Istočne Europe iako je se – doduše vrlo rijetko, može naći i u drugim dijelovima svijeta. To su izrazito razborite osobe, iako često hipersenzibilni, što skrivaju prikrivenom introvertnošću.

Često su vrlo tvrdog karaktera, liderski su nastrojeni, moglo bi se reći da su rođeni vođe. Glavna mana im je nagli karakter.

Jantarna boja očiju

Osoba koje posjeduju jantarnu boju očiju ima svega 2% svjetske populacije. Takvo oko ima manje pigmenta od smeđeg oka, ali zato posjeduje žućkaste i bakrene odsjaje.

Takvi su preljevi boja u oku posljedica pigmenta lipokroma. Osim što su hiperaktivni, imaju vrlo nagao temperament i sve rade sa puno strasti. Kompetitivni su, ali i netrpeljivi i često konfliktni.

I na kraju treba spomenuti i osobe sa očima različite boje tzv. heterokromija. Drugačiju boju oka uzrokuje višak ili manjak pigmenta unutar šarenice.

On može biti genetski predispozicioniran ili može biti uzrok neke očne bolesti. Osobe sa različitim bojama očiju vrlo su interesantne i ne mogu proći neopaženo.

Boja očiju – u prošlosti svi su imali smeđe oči

U ranim danima ljudskog roda, svi su imali smeđe oči, no prije 6000-10000 godina nešto se dogodilo. Iz nekog razloga, pojavila se genetska mutacija.

Ta mutacija je utjecala na OCA2 gen, koji je uključen u produkciju melanina – pigmenta koji daje boju kosi, koži i očima. Zbog te mutacije, OCA2 je djelomično isključen, što je reduciralo produkcijom melanina u šarenici. Tako se rodila prva plavooka osoba.

Ta mutacija se počela širiti. To obično znači da mutacija mora imati nekakvu prednost. Ako nema, poput mnogih neutralnih mutacija, ostat će na niskoj razini ili će potpuno nestati.

No to nije bio slučaj, što znači da iako su Europljani bili vjerojatno vrlo iznenađeni plavim očima u početku, to je bila poželjna karakteristika.

Oni s plavim očima bili su poželjni partneri, povećavajući šansu za rađanje što više plavookih ljudi. S vremenom je to postala uobičajena boja očiju kakvu poznajemo danas.

Zašto se gotovo sva djeca rađaju s plavim očima?

Mnoga djeca rode se s naoko plavim očima. Obično članovi obitelji raspravljaju hoće li ostati te boje ili će se kasnije promijeniti. Razlog te potencijalne transformacije jest taj što je melanin obično prisutan u malim količinama pri rođenju, te se povećava s protokom vremena.

Bez melanina pri rođenju, dječje oči su svjetlije i čine se plavima. Zato tu boju zovemo „baby plavo“. Do dobi od tri godine, oči djeteta će dobiti svoju stalnu boju.

Što je s drugim bojama – poput zelene, sive ili boje lješnjaka?

Zahvaljujući znanosti, znamo da nije samo OCA2 gen odgovoran za očni pigment. Postoje također i drugi geni, poput HERC2, koji često utječe na stvaranje zelenih očiju ili očiju boje lješnjaka. Samo 2% ljudske populacije ima zelene oči – što je samo 140 milijuna ljudi.

Boja očiju zaista otkriva osobnost?

Švedski znanstvenici s Orebro Universityja, kao i Dr. Anthony Fallone s Edinburgh Universityja proveli su istraživanja među stotinama sudionika.

Rezultati pokazuju kako je osobnost povezana o očnom šarenicom. Geni koji su važni za frontalne režnjeve mozga su povezani s bojom očiju. Prema tome, oni kojima je zajednička ista boja očiju dijele slične osobnosti i ponašanja.

Dr. Anthony Fallone komentira: „Oko je toliko neurološki povezano s mozgom da bismo mogli reći da je to jedini dio mozga koji se može vidjeti izvana. Čini se da prema njima možemo zaključivati o funkcioniranju mozga.“

Studija otkriva specifične aspekte povezanosti između svake boje očiju. Smeđe oči su povezane s inteligencijom, pouzdanošću i ljubaznošću. Plave oči povezuju se s onima koji su dragi, seksi i srdačni. Oni sa zelenim očima mogu biti neiskreni, seksi i kreativni.

Osim boje očiju, putem uzorka šarenice može se također razlikovati osobnost pojedinca. Iako ne postoji dvoje ljudi koji imaju isti uzorak šarenice, kao niti što dvoje ljudi nema isti otisak prsta, studije pokazuju da svaka osoba koja ima plave oči potiče od istog pretka.

Boja očiju nije samo posljedica jednog gena nego više njih, što je razlog zašto mnogi ljudi imaju više od jedne boje u šarenici. Mats Larsson govori o povezanosti osobnosti s uzorkom unutar šarenice.

Postoje okrugle linije koje okružuju vanjski rub šarenice i linije koje se šire iz smjera zjenice. Larsson govori kako broj linija iz smjera zjenice određuju koliko je boja očiju povezana s osobnošću.

Znanstvenik još uvijek pomalo nerado tvrdi kako se može odrediti čitava osobnost čovjeka samo prema očima. Ipak nije moguće odrediti čitavu osobnost samo prema očima.

▶ Smeđe oči

Pojedinci sa smeđim očima su društveni, praktični, ozbiljni i uspješni. Uživaju u stvaranju novih prijateljstava i vrlo su predani. Ljudi ih opisuju kao ljubazne, posvećene i odane.

▶Plave oči

Ljudi s plavim očima su vrlo intelektualni. Također su sentimentalni, uspješni i generalno veseli i vedri. Ljudi s plavim očima često su prevrtljivog raspoloženja.

▶ Boja lješnjaka

Ljudi s očima boje lješnjaka često su avanturisti, imaginativni i odlučni. Vole isprobavati nove stvari i vole riskirati. Oni su duboki mislioci i hrabri. Svjesni su ograničenja, ponekad su sebični, no odgovorni.

▶ Zelene oči

Ljudi sa zelenim očima su samodostatni, misteriozni i nepredvidivi. Kaže se za njih da imaju mnogo strpljenja i mogu obuzdati emocije. Inteligentni su, intelektualni i kreativni. Zelenooki ljudi su vjerojatno najsretnije individue. Vrlo su strastveni, senzualni i atraktivni.

▶ Sive oči

Pojedinci sa sivim očima su tihi, skromni i konformisti. Također su hrabri i tvrdoglavi.

Studije o boji očiju i osobnosti će možda jednog dana otkriti više informacija o ovoj zanimljivoj temi. Ne bi li bilo zanimljivo pogledati nečije oči i vidjeti njegovu osobnost?

