Učenicu izbacili iz škole jer su smatrali da nosi PROVOKATIVNE PANTALONE: Evo kako je zaista bila obučena

Trinestogodišnja devojčica Olivija Herison, koja pohađa 9. razred akademije Džon Smiton u Lidsu, tvrdi da je isključena iz škole nakon što je odbila da bude u izolaciji nakon spora oko pantalona za koje je školsko osoblje smatralo da su vrlo uske i da joj pokazuju cijelokupnu građu i figuru.

Ona je navela kako joj je jedan od nastavnika naredio da promeni pantalone i čarape jer joj se vide zglobovi i previše ocrtavaju listovi i butine, što “odvlači pažnju drugim učenicima i nastavnicima”, prenosi Metro.

Kada je Olivija odbila da promijeni pantalone, u ponedjeljak je poslije ručka poslata u izolaciju. Ona je tu kaznu odbila, pa je samim tim isključena iz škole na dva dana i provešće još tri dana u izolaciji kada se bude vratila.

Njena majka Karen Herison pružila je potpunu podršku kćerki, istakavši da bi osoblje škole trebalo više da bude zainteresovano za obrazovanje, nego za ono što učenici nose.

– U posljednje dvije sedmice trpimo poniženja iz škole. Olivijine pantalone su iz Dabenhemsa i ranije ih je nosila bez problema. Sad moram da poručim još pantalona – navela je Olivijina majka, uz tvrdnje da je porodica pokušala nekoliko puta da stupi u kontakt sa rukovodstvom škole, ali bezuspješno.

Portparol škole nije želio da komentariše za medije Olivijin slučaj, ali je istakao da škola “ne treba da se izvinjava zbog propisanih standarda”.

– Imamo najviše standarde u svim oblastima školskog života, bilo da je to u učionici, bilo da je riječ o ponašanju ili o odevanju učenika. Ne izvinjavamo se zbog toga i zadovoljni smo što se većina učenika pridržava ovih standarda. No, ukoliko neko krši takva pravila, imamo jasnu politiku za to. Ne želim da komentarišem pojedinačne slučajeve – naveo je portparol škole, uz konstataciju da škola nije primila žalbu roditelja po ovom pitanju, prenosi “Objektiv“.

