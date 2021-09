ZAŠTO SE NI U ČIJU KUĆU NE IDE PRAZNIH RUKU: Nikad ne biste pretpostavili šta je pravi razlog!

Postoji običaj koji kaže da nikada ne treba ići kod nekoga u goste praznih ruku. Mnogi ljudi ovaj običaj pogrešno tumače, smatrajući da je sramota da idete kod nekoga i nešto mu ne kupite. Zapravo je svrha ovog gesta nešto posebno, važno za sreću i sudbinu, kako vašu, tako i sreću drugih. Zašto je važno da u nečiji dom ne idemo praznih ruku, najbolje je objasnio Dipak Čopra, poznati indijski guru i lekar alternativne medicine, piše Sensa.

Čopra ističe da je jedna od najvažnijih stvari koje je naučio u detinjstvu to da nikada ne dolazim nikome u kuću praznih ruku, da nikada ne dolazim nikome bez poklona. Isto to je Čopra preneo na svoju decu, a zabluda je da taj pokon mora biti nešto veliko i skupo. Kako Čopra navodi, to može biti jedan cvet, poruka ili razglednica na kojoj ćete napisati svoja osećanja prema osobi kod koje dolazite u dom, ili joj nešto poželeti. Možete doneti kompliment. Možete doneti molitvu.

Zašto je važno da uvek ponesete poklon u nečiji dom?

Čopra govori: “Odlučite da date gde god da idete, kome god da se obratite. Što više dajete, zahvaljujući čudesnom delovanju ovog zakona, dobijate. A kada primite više, povećava se i vaša sposobnost da date više. Naša prava priroda su bogatstvo i obilje, po prirodi smo bogati, jer priroda podržava svaku našu potrebu i želju. Ne gubimo ništa, jer je naša suština čisti potencijal i beskrajne mogućnosti.”

Zaključak jeste – Dajte od srce i vi ćete dobiti. Kroz ciklus darivanja, počinje da kruži energija obilja i radosti,piše Stil

