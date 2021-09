Par u SAD-u umro od posljedica koronavirusa: Petero djece ostalo siročad…

Davy Macias, medicinska sestra odnosno babica zadužena za porođaje u južnoj Kaliforniji, bila je u sedmom mjesecu trudnoće sa svojim petim djetetom početkom augusta kada je hospitalizirana u bolnici s virusom COVID-19, piše CNN. Suprug Daniel Macias također je došao u kontakt s ovim virusom.

Doktori su pomogli Davy Macias (37) da prijevremeno rodi novorođenče carskim rezom dok je bila intubirana, ali je umrla prije nego što je uspjela upoznati svoje dijete, piše Washington Post.

Suprug Daniel Macias (38) liječio se u istoj bolnici kada je saznao za rođenje svoje kćeri. Medicinske sestre pokazale su mu fotografije bebe prije nego što je i on umro od komplikacija virusa manje od dvije sedmice kasnije, ostavljajući novorođenu djevojčicu bez roditelja i imena…

Kad su iz bolnice nazvali tražeći ime bebe, Terry Macias, baka koja se sada brine za petero djece, rekla im je: “Čekat ću da joj sin da ime”.

Djevojčica tek treba dobiti ime. Za sada, kao što je to učinila bolnica, porodica je zove “Baby Girl” (djevojčica).

Par nije bio vakcinisan i preminuli su 26. augusta, odnosno 9. septembra, ostavljajući za sobom djecu u dobi od 3 sedmice do 8 godina, ispričala je Macias za CNN. prenosi “Radiosarajevo“.

“Nije da se nisu htjeli vakcinisati – planirali su to”, rekla je. Bila je uporna da je to lični izbor i da je svaki htio saznati više o detalja o sigurnosti prije imunizacije.

Bivša odgajateljica u vrtiću koja je nedavno otišla u penziju, Terry Macias vjeruje da su se njezin sin i snaha zarazili koronavirusom nakon nedavnog porodičnog odlaska u zatvoreni vodeni park, posljednju zanimljivost prije povratka djece u školske klupe.

Kad je saznala za njihovu smrt, Macias je bila odgovorna da tu informaciju prenese svojim unucima.

Macias je rekla da su osmogodišnji dječak i petogodišnja djevojčica shvatili da im roditelja više nema, ali nije sigurna da li razumiju da im se roditelji nikada neće vratiti kući.

Trogodišnja kći para probudila se u četvrtak i rekla baki da je sanjala da joj se otac vraća kući iz bolnice, ali je kasnije saznala da joj je otac umro. Djevojčica se rasplakala kad je saznala vijest, podsjećajući baku na njezin san. “Znam dušo, ali ponekad nam se snovi ne ostvare”, rekla joj je baka, prenosi CNN.

Davy i Daniel Macias prodali su svoju kuću neposredno prije nego što je pandemija koronavirusa prekinula normalan život, a porodica je živjela kod suprugovih roditelja.

Baka Terry Macias svoju je snahu opisala kao posvećenu umjetnosti i kreativnosti. Navodi da je ona voljela djecu zaokupljati zanatima i raznim aktivnostima, a često je u njih uključivala i djecu iz komšiluka.

Njezin srednji sin Daniel, bio je učitelj matematike u srednjoj školi, bio je neko koga je nazvala “savršenim”.

Macias je rekla da je uvijek imao osmijeh na licu i da se sviđao svima, o čemu svjedoči i val podrške, naročito iz njegove školske zajednice.

“U srcu sam oduvijek znala da je on savršen dječak. Vidjeti da to i drugi osjećaju na isti način shvatila sam kao neku potvrdu”, rekla je dodajući “voljeli su svoju djecu više od svega”. Porodica ostaje šokirana iznenadnim gubitkom Davy i Daniela Maciasa.

“Nismo očekivali da će se to desiti”, rekla je Terry Macias u suzama. “Koronavirus ne diskriminiše. To je sreća ‘ždrijeba’ i to se može desiti bilo kome.”, zaključuje baka petoro unučadi za CNN.

Facebook komentari