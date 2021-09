‘Da se više žena brine o svojim muževima kao ja o svom, ne bi bilo toliko razvoda na svijetu’

Ona je žena koja je odabrala živjeti život podređen suprugu i obitelji. Bronte Rawlingson (29) iz Velike Britanije ustaje se ranom zorom kako bi suprugu Philu (35) i djeci, Ameliji (9), Fenelli (6) i 18-mjesečnom Theodoru, napravila doručak.

Od škole je odustala rano, prvo od troje djece je rodila sa 20 godina, a karijera ju ne zanima. Uživa, kaže, u životu kakav ima. Suprug je vlasnik vodoinstalaterske tvrtke i brine o financijama, a ona o obitelji i kućanstvu. Uvjerena je kako se u takvom načinu života krije tajna dugovječnog braka i sreće.

– Vjerujem da je jedan od razloga tolikog broja neuspjelih brakova i rastava taj što se žene ne ponašaju onako kako muškarci žele. Znam da moj suprug voli biti mažen i pažen. Voli to što sam ja prava žena, jer on tako može biti pravi muškarac. Mi zapravo uravnotežujemo jedno drugo – rekla je i šokirala mnoge svojom izjavom.

Dok se sve više žena u svijetu bori za svoja prava i ravnopravnost, ona je jedna od iznimaka u današnjem društvu. Iako je imala odlične prilike u mladosti, pohađala je dobre škole i imala podršku roditelja, odustala je od vlastite karijere zbog svog uvjerenja da žene trebaju biti u kući i brinuti o obitelji.

Njezin dan započinje u 6 sati ujutro. Svima priprema za doručak ono što vole jesti, tako da na stolu bude svega – od pečenih jaja, svježih palačinki, žitarica, kroasana, smoothieja…

Potom suprug ode na posao, dio djece u školu, a ona se baci na čišćenje, spremanje, odlazak u trgovinu po namirnice, pripremanje glavnog obroka… Uglavnom, njezin radni dan završava u 23 sata kad se malo opusti i ode na spavanje.

– Volim biti sigurna da su svi sretni i zadovoljni. To je moj posao kao majke i supruge – rekla je i prisjetila se reakcije obitelji i prijatelja kad im je rekla da prekida privatno školovanje jer želi postati majka.

– Mnogi moji školski kolege danas imaju velike karijere kao odvjetnici i liječnici, ali ja to nisam željela. Željela sam biti majka i supruga, o tome sam sanjala još kao dijete dok sam se igrala s lutkama. Phila sam upoznala na plaži kad sam imala 16 godina. Sa 19 sam ostala trudna, ali ne slučajno, oboje smo željeli biti roditelji – ispričala je i priznala da joj je bilo teško spremiti svoje lutke u garažu kad je napunila 12 godina, ali bila je svjesna kako je ipak prestara da se i dalje s njima igra.

– Moji roditelji su se jako razočarali sa mnom kad sam im rekla kakve planove za život imam i da ne vidim smisao školovanja ako ne želim graditi karijeru. Neću vam lagati, odnos s njima je bio vrlo napet neko vrijeme, jer su silno željeli da idem na sveučilište. Ali, popravio se i danas smo jako dobri, oni često brinu o mališanima – dodala je.

Priznaje da, iako nije zaposlena u nekoj tvrtki, i dalje teško pronalazi malo slobodnog vremena za sebe. Kaže da bi si mogla olakšati život kad bi se oslanjala više na gotove i polugotove proizvode iz trgovina, ali ona želi da njezina obitelj jede zdravu, domaće pripremljenu hranu. Također, trudi se da kuća uvijek blista. Kupaonicu i kuhinju čisti dva puta dnevno.

– Ne žalim se, uživam u svojoj ulozi žene u pravom smislu te riječi. Svatko sam bira kojim načinom života želi živjeti, a ja sam željela tradicionalnu ulogu žene u stilu pedesetih – rekla je.

– Karijeru ne želim jer bi me ona udaljila od obitelji. Znam mnoge ljude koji ostavljaju djecu dadiljama, no ja želim biti tu za njih. Za mene sveučilište i dobra karijera nisu najvažnije stvari na svijetu kao nekima, i to je u redu. No ipak, u današnje vrijeme je toliki pritisak na žene da se infiltriraju u muško okruženje da se tradicionalna ženstvenost često podcjenjuje i diskreditira. Mnogi smatraju kako nema smisla da obrazovane žene budu domaćice – dodala je, a prenosi The Sun.

