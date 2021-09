Horoskop / Za Strijelca, Škorpiju i Blizance 22. septembra počinje najbolja jesen u životu

Nemojte se stidjeti svoje ljubavi prema slatkišima sa ukusom bundeve, prevelikim džemperima, berbi jabuka i drugim takozvanim „malim“ užicima – jesen je nevjerovatna i zaslužujete da uživate u svakom divnom trenutku! Posebno uzbuđenje čeka tri specifična horoskopska znaka, za koje je zagarantovano da će imati najbolju jesen od svih.

Faktori koji ukazuju na to zašto će neko imati „najbolje“ ili „najgore“ godišnje doba nisu konkretni, jer se astrologija ne zasniva samo na nečijem sunčevom znaku. Astrološka predviđanja su najtačnija kada astrolog zna nečiji datum, vrijeme i lokaciju rođenja, što sve ukazuje na položaj planeta u nečijem horoskopu. Međutim, po sunčevom znaku moguće je zaključiti ko će se ove jeseni dodatno zabaviti.

Jesen počinje 22. septembra. Dok za neke od nas ova jesen može biti gnjavaža, za većinu nas izgleda vedro.

Retrogradni aspekti u posljednje vrijeme prekinuli su protok energije za mnoge od nas, spriječavajući nas da dostignemo svoj puni potencijal, ali prelazimo u lakše doba jeseni. Uvijek je lijepo kada se zvijezde poravnaju na vašoj karti – vaše riječi lakše teku, novac slobodno dolazi i odlazi i osjećate se energičnije.

Ako ste na ovoj listi horoskopskih znakova koji imaju najbolju jesen, svakako iskoristite planetarno poravnanje u svoju korist i dozvolite magiji da se ostvari.

Strijelac

Ova jesen vam izgleda lako. Dok pomračenje svima nama naplaćuje danak, vi ipak imate nešto slatkoće kojoj se možete radovati dok se ljeto bude smirivalo. Prvi blagotvorni aspekt kojem se možete radovati ove jeseni je Venera koja se useljava u vaš znak 7. oktobra, gdje će se odmarati do 4. novembra. Planeta ljubavi i novca vam se smiješi, pojačavajući intenzitet vašeg romantičnog života i finansijsku stabilnost.

Zatim, Merkur putuje kroz vaš znak od 24. novembra do 12. decembra, ohrabrujući vas da iznesete svoje mišljenje sa jasnoćom i lakoćom. Mars u vašem znaku od 13. decembra nadalje daje vam nalet žestine. Konačno, sama sezona Strijelca je od 21. novembra do 20. decembra, pa iskoristite ovaj period da biste uživali u osjećaju usredsređenosti i kontrole.

Blizanci

Blizanci, vi ste znak nasuprot Strijelcu, pa mnogi astrološki događaji ove jeseni uravnotežavaju vašu prirodu. Slično kao i na ovaj znak, Venera u Strijelcu od 7. oktobra do 4. novembra duboko će na vas uticati. Iako ste često skloni da budete udaljeni i na distanci, ova opuštena Venera će vam pozajmiti neophodnu strast i toplinu. Merkur u Strijelcu će vam pružiti sličan efekat uravnoteženja – vjerovatno ćete se osjećati primoranim da govorite u svoje ime i zauzmete se za sebe.

Jednom kada Mars uđe u Strijelca na samom kraju jeseni (13. decembra), osjetit ćete se umireno i osnaženo. Neka vas ova energija vatrenog znaka zagreje i iskoristite je u svoju korist – ovo je sjajan trenutak da se uložite u sopstveni život, emocionalno i praktično. Položite zakletvu ljubavi prema sebi, a zatim delajte po njoj.

Škorpija

Sablasni voljeni znaće, vi POSJEDUJETE jesen, Škorpije. Vaša priroda je neraskidivo vezana za ovo doba godine – budući da ste tako duboko povezani sa onozemaljskim i okultnim, nije iznenađenje što uživate u Noći vještica i paganskom prazniku u čast naših pokojnih, najmilijih i predaka.

Vaša „sezona“ dešava se od 23. oktobra do 20. novembra, kada se vjetar pojačava i noći postaju sve duže. Za to vrijeme ćete osetiti uticaj Marsa u vašem znaku (od 30. oktobra do 12. decembra) i Merkura u vašem znaku (od 5. do 23. novembra). Pripremite se da se osjećate duboko osnaženo i da vaše moći budu na maksimumu. Sunce, Mars i Merkur poravnavaju se kako bi poboljšali vašu vještičiju, intuitivnu energiju. Bacite neku čaroliju i uživajte u opadanju lišća!

