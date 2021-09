Naredila sinu da zbog lajkova PLAČE u snimku: Nije ni slutila da će sebi otvoriti vrata PAKLA

JuTjuberka Džordan Čejen koja je do juče imala 500.000 pretplatnika na svom kanalu, bila je prinuđena da ga zbog jednog snimka ugasi, baš kao i profil na Instagramu.

Džordan se susrela sa neopisivim izlivima mržnje i kritikama, nakon što je zloupotrebila svog devetogodišnjeg sina za potrebe lajkova i klikova.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit

— elle woods ♿︎ 24 (@artangeIII) September 8, 2021