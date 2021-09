Horoskop / Ovan, Djevica i Škorpija će od 14. septembra uvijek biti na milimetar od raskida

Za ova tri horoskopska znaka slijedi period u kojem neće znati šta im se dešava. Javit će im se iznenadna želja da raskinu sa partnerom i to u periodu od od 14. septembra. Sa retrogradnim Suncem nasuprot Neptuna savladat će nas potreba za promenom pravca. Za neke, može doći do iznenadne potrebe za novim smislom u životu, praćene mučnim idejama: “Ko sam ja i zbog čega sam ovdje?”

Ova pitanja, iako naizgled banalna i pomalo preširoka da bi se na njih moglo odgovoriti, takođe će vas naterati potrebu preispitate svoje okruženje. Dovešćemo u pitanje ljubavne živote, porodične živote … sve je pod znakom pitanja.

Za neke osobe bismo mogli shvatiti da je jedini način da napredujemo da ih doslovno da ostavimo iza sebe.

Ovan

Velike su šanse da će ovaj tranzit izazvati osjećanja dubokog razočarenja u ljubavnom životu i možda biste željeli da učinite nešto sa stilom i gracioznošću, ali vaša ćud i nestrpljenje vam stoje na putu i ​​teraju vas da se ponašate grubo. Sunce nasuprot retrogradnog Neptuna ne stoji dobro u vašem aspektu i uznemirit će vas do te mjere da ćete možda želeti da raskinete sa svojim partnerom.

14. septembar bi mogao označiti kraj veze, pa se morate zapitati da li je to zaista ono što želite. Pod uticajem ste zvijezda, i mada trenutno možete osjećati da radite pravu stvar, ovo bi mogao biti potez zbog kojeg biste zažalili. Razmislite dvaput prije nego što povučete potez tokom ovog tranzita.

Djevica

Ovo je za vas zeznuti tranzit, Djevice, jer se možda osjećate prilično zbunjeno u vezi. Zapitat ćete se ima li ta veza svrhu i da li je ovo ono što ste htjeli? Neptun izvlači vaš unutrašnji sukob i tjera vas da stvari vidite negativno.

Ova negativnost se pojačava retrogradnošću i natjerat će vas da gledate svog partnera sa žaljenjem i gađenjem. Možda se pitate zašto ste ostali sa njim ovoliko dugo – jeste li bili pod nekim činima? Sva ova zabuna dolazi niotkuda.

Da, možda ste sumnjali u svog partnera tu ili tamo, ali ne pretjerujte. Kao da se neka viša sila igra sa vama, zbunjuje vas – tjera vas da se zapitate da li je nešto od ovoga vrijedno toga.

Ako možeš da se provozaš ovim tranzitom, Djevice, vratit ćeš se svom starom načinu razmišljanja, i to je ono što ti se savjetuje. Ne pravite nagle poteze tokom ovog tranzita. Ne raskidajte, razvedite se, osamite se i dobro promislite; ovo je retrogradna iluzija – proći će, nemojte uništiti svoj život zbog trenutnog unutrašnjeg sukoba.

Škorpija

Za razliku od Djevice, spremni ste, voljni i sposobni da preduzmete nešto osnovu osjećanja sumnje – vaš partner vam više ne liči na onog starog a vi želite da izađete iz tog vrzinog kola. Kad definitivno riješite, a to će se dogoditi za vrijeme dok je Sunce nasuprot retrogradnom Neptunu, imat ćete malo ili nimalo tolerancije prema osobi koja je trenutno u vašem životu.

To je to. Vi odlučujete i djelujete. To može da znači da morate sami zalupiti vrata – ali ako poludite mogli biste „izbaciti propalicu napolje“. Da li je on zaista klošar?

Hoćete li se prema osobi koju ste nekad voljeli odnositi kao prema vreći smeća? Ovaj tranzit otkriva ‘manje nego samilosnu’ stranu Škorpije.. Jeste li toliko nervozne? Vidjet ćemo, piše “Luftika“.

Facebook komentari