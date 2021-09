Greške u krevetu koje muškarci ne opraštaju

Plakanje

Emotivni izlivi tokom ili poslije seksa, trebalo bi da izražavaju radost i bliskost, a mi često postanemo neuračunljive kad nas obuzmu emocije. Možda ste se rasplakale od sreće, ali momcima to djeluje krajnje neuravnoteženo i odbojno.

Razgovor o djeci

Čak i ako zapravo nastojite da napravite bebu, pričanje o tome nije podsticajno. Pustite da priroda obavi svoje, a vi se usredsredite na uživanje i zabavu.

Kritikovanje

Komentari o tome da mu erekcija baš ne uspijeva, ili da vam se ne sviđa njegov stil, neće ništa popraviti. Potrudite se više, ili predložite da se odmorite, pitajte ga šta želi ili mu pokažite šta se vama sviđa. Ima puno konstruktivnih načina da igra uzme maha i postane uzbudljiva.

Dosađivanje

Ako se ponašate kao da vam je dosadno, ili ste toliko umorni da ne možete da spriječite zijevanje, on će biti s pravom uvređen. Uključite se, odagnajte umor ako ste se već upustili u seksualnu igru, preuzmite inicijativu, ako je to način da vam bude uzbudljivije,pišu Nezavisne

Previše priče ili ćutanja

Previše priče ubija erotsko raspoloženje. Možda ste nervozni, ili se uvijek raspričate kad ste uzbuđeni, ali kontrolišite se, jer će se on pitati da li vi to zapravo pokušavate da izbjegnete seks i šta nije u redu. Isto tako djeluje i potpuna tišina. Da li on radi nešto pogrešno ili vi ništa ne osjećate, pa ne puštate ni glasa od sebe? Govorite malo, ali sadržajno – recite mu koliko vam prija to što radi, ili još bolje, oglasite se zvucima zadovoljstva.

Facebook komentari