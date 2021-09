Ovo svi radimo, a vodeći je uzrok nakupljanja sala na trbuhu

To je za Eat This, Not That izjavila dijetetičarka Trista Best.

“Doslovno smo ono što jedemo. Pogrešni nutrijenti mogu uzrokovati plinove, nadutost, povećanje tjelesne težine i druge negativne ishode, ako ne slijedimo uravnoteženu prehranu”, objašnjava Best.

Ističe da je prerađena gotova hrana jedan od primarnih uzroka nakupljanja masnoća na području trbuha.

“Ona je napravljena od rafiniranih ugljikohidrata i šećera te otežava gubitak masnoća na trbuhu. Štoviše, doprinosi toj neželjenoj pojavi”, kaže.

Razlika između rafiniranih i cjelovitih ugljikohidrata

Rafinirani ugljikohidrati nisu isti ugljikohidrati koji se primjerice nalaze u komadu voća. Dok su voćni ugljikohidrati (takozvani cjeloviti ugljikohidrati) minimalno obrađeni i sadrže vlakna koja se prirodno nalaze u hrani, rafinirani su prerađeni, a tim se njihova prirodna vlakna potpuno uklanjaju ili mijenjaju. prenosi “Index“.

Drugim riječima, rafinirani ugljikohidrati imaju malu ili nikakvu nutritivnu vrijednost, a bez vlakana, proteina ili zdravih masti predstavljaju prazne kalorije koje često mogu pridonijeti stvaranju i nakupljanju masnoće na trbuhu.

Nedavna studija objavljena u The Journal of Nutrition pokazala je da je unos rafiniranih ugljikohidrata usko povezan s većim opsegom struka i nakupljanjem masnoće na trbuhu. S druge strane, sudionici koji su konzumirali u prosjeku tri obroka cjelovitih žitarica dnevno i ukupno manje rafiniranih žitarica, imali su manji obujam struka, nižu razinu glukoze, niži krvni tlak i višu razinu “dobrog” HDL kolesterola.

Kako rafinirani ugljikohidrati iz prerađene hrane uzrokuju nakupljanje masnoća na trbuhu?

“Rafinirane ugljikohidrate tijelo brzo obrađuje i lako skladišti kao masti. Oni pružaju brz izvor energije, ali ta energija dolazi u obliku skoka glukoze i neizbježnog pada”, kaže Best, napominjući da ova reakcija može uzrokovati povećanje tjelesne težine na dva načina.

“Prvo, pojedinac ponovno postane gladan ubrzo nakon jela, bez obzira na to koliko je kalorija unio”, kaže ona.

“Drugo, to može dovesti do toga da tijelo postane otpornije na inzulin, što može dovesti do veće razine glukoze i povećanja tjelesne težine jer tijelo počinje skladištiti višak glukoze u obliku masti”, kaže ona.

Zašto je masnoća na trbuhu opasna po vaše zdravlje?

Osim što utječe na izgled, samo postojanje viška masnoće na trbuhu ima negativan utjecaj na cjelokupno zdravlje na više načina.

“Masnoća na trbuhu poznata je i kao visceralna masnoća. Opasna je po zdravlje jer stvara značajan stres na srce i druge vitalne organe. To dovodi do rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Ako ne nestane, formirat će se oko organa ii tkiva što otežava gubitak kilograma i također povećava rizik od kroničnih bolesti”, zaključila je Best.

