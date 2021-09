Krenuli da beru čaj pa se potukli ispod šatora: Ranjena jedna osoba

Prema pisanju portala Srpskainfo.com, sve se dešavalo na manifestaciji “Branje trave ive na Ozrenu”, koja se održava povodom pravoslavnog praznika Usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja na lokalitetu Gostilj na Ozrenu. Tom prilikom došlo je do sukoba većeg broja ljudi, a na kraju i ranjavanja Milenka.

Portparol Policijske uprave Doboj Dragana Kerkez rekla je za portal Srpskainfo da je njima u subotu oko 20 sati prijavljeno da je na planini Ozren na neutvrđen način došlo do ranjavanja jedne osobe.

Po prijavi su postupili policijski službenici Policjske stanice Doboj dva, koji su utvrdili da je na navedenoj lokaciji, ispod šatora, došlo do naguravanja više osobe osoba. Tom prilikom R.L. je pucao iz vatrenog oružja, nakon čega je D.M. osjetio bol u nozi, a potom je učio da je ranjen”, ističe Kerkez.

Odmah je obaviještena Služba hitne pomoći Doma zdravlja Doboj, koja je pružila ljekarsku pomoć ranjenom Milenku. Nije bilo poznato više detalja ovog sukoba.

Ipak, izvor blizak istrazi za portal Srpskainfo.com pojašnjava da ni policiji još uvijek nije jasno šta se sve dešavalo i kako je došlo do ranjavanje ove osobe.

“To se sve dešavalo na vašaru pod šatorom. Tu je bilo puno pijanih ljudi i odjednom je došlo do nekog komešanja i svađe između više osoba. Navodno su se počelu naguravati i došlo je do tuče”, istakao je izvor za ovaj medij.

On ističe, da prema prvim informacijama, tada je Radislav L. otišao do svog automobila i donio pištolj. “Njegovo vozilo je bilo parkirano u blizini i on se poslije nekoliko trenutaka vratio sa pištoljem. Kada je došao ispred šatora, jedan hitac je ispalio u vazduh i tada je opet došlo no novog naguravanja”, poručuje sagovornik.

Prema informacijama, Milenko je pritrčao do Radislava i pokušao mu oteti pištolj. Dok su se njih dvojica otimali, pištolj je ponovo opalio i hitac je pogodio Milenka u nogu.

“Policija će provjeriti i informaciju da li se to desilo baš na ovaj način, ili je Radislav imao namjeru da stvarno puca u Milenka. Tek kad se završe sva vještačenja i budu ispitani očevici, biće poznato kako se tačno desio ovaj sukob”, kaže izvor za Srpskainfo.com.

Dobojlije koje su se u subotu zatekle na planini Ozren, kažu da je ova manifestacija izgubila na značaju upravo zbog ovakvih stvari.

“To je tradicionalna manifestacija i moji roditelji su ranije išli na Ozren da se bere trava Iva. Sada je to sve posao jedan vašar, gdje većina dolazi samo da pije i da budu ispod šatora. Veći dio ljudi koji dođu i ne odu na mjesta gdje ima trave, nego završe ispod šatora sa pivom u ruci”, rekao je jedan od Dobojlija, koji ističe da svake godine sa suprugom dolazi brati travu ivu.

On ističe da nije bio u blizini kada se desio ovaj incident, ali da očekuje od policije da cijeli slučaj rasvjetli i da se odgovorni najstrožije kazne. “Nadam se da se ovakve stvari više neće ponavljati”, kaže sagovornik.

O manifestaciji

“Branje trave ive na Ozrenu” održava se na lokalitetu Gostilj, i od novembra 2018. godine, ovaj elemenat nematerijalnog kulturnog nasljeđa RS. “Branje trave ive na Ozrenu” uvršten je na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva UNESCO-a.

Odnosi se na vjekovnu praksu branja trave ive isključivo na dan Usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, gdje ozrensko stanovništvo vjeruje da ukoliko je ubrana na ovaj dan, iva ima skoro neograničenu ljekovitu moć.

Takođe, na ovaj manifestaciji okupi se i po nekoliko hiljada ljudi, ali je i posredno čuvar određenih elemenata tradicije ozrenskog područja, jer se za tu priliku može čuti tradicionalna ozrenska muzika, vidjeti ozrenska nošnja i zaigrati ozrensko kolo.

