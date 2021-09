Tražila od gazde da joj zbog djeteta pomjeri radno vrijeme: Kad ju je OTPUSTIO, doživio je najveće poniženje

Alis Tompson iz Londona dobila je otkaz u prodavnici Manors jer više nije mogla da u isto vrijeme poštuje radno vrijeme i obaveze prema kćerci koja je u vrtiću.

Alis je potom u konsultaciji sa advokatom riješila da “udari” na firmu tužeći je zbog otkaza. Na njenu sreću, sud je stao uz Alis i ona je dobila 200.000 eura nadoknade.

– Nisam željela da dođe do ovoga. Imam i svjedoke koji su bili kraj mene dok sam šefu objašnjavala zašto više ne mogu da radim od devet do 18 časova. Predložila sam mu da mi radno vrijeme pomjeri sat vremena unazad, kako bi poslije 17 časova mogla da stignem do vrtića po dijete. Da sam imala nekog ko bi mogao da svako popodne ide po kćerku, ne bih se ni bunila, ali nisam. Šef nije želio da čuje za pomjeranje radnog vremena. Štaviše, bio je veoma neljubazan – kaže Alis za BBC 4.

Ona dodaje da i pored neuviđajnosti šefa nije željela da izgubi posao, pa ga je molila da pronađu drugi način.

– Čak sam mu predlagala da radim i dvokratno ako treba, samo da bih mogla po dijete. Rekao mi je da ću izgubiti posao sigurno ako nastavim da tražim drugo radno vrijeme. Na kraju sam mu rekla da ću morati da se povučem iz posla i dobila sam otkaz. Kako ti ljudi, te gazde misle da mlade majke mogu da postignu sve? Ovo je 2021. a ne 1971. godina. Vremena su se promijenila. I radno vrijeme mora da se prilagodi svakodnevici – kaže Alis.

Njen slučaj dospio je do suda.

Zahvaljujući dobrom izlaganju advokata, činjenicama i izjavi svjedoka, sud je donio odluku u njenu korist.

– Čula sam poslije da je moj šef bio veoma ljut, a bivše koleginice istakle su da sam ga ponizila. Nije mi to bila namjera – rekla je Alis.

Niko iz prodavnice Manors nije se poslije odluke suda oglasio ovim povodom, prenosi “Objektiv“.

