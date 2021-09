4 glavna razloga zašto se muškarci ne jave nakon sek*a

Ako si ovih dana u svijetu dejtinga kako uživo, tako i online, vjerojatno si barem jednom doživjela ‘ghosting’, odnosno iznenadni prestanak svake komunikacije u odnosu. To je nesretna stvarnost suvremenog dejtanja, ali to što je uobičajeno, ne znači da ne boli. ‘Ghosting’ je sam po sebi prilično užasan, ali biti ‘ghostan’ nakon seksa posebno je razočaravajuće i bez poštovanja.

“Kad doživimo fizičku bliskost s partnerom, mozak oslobađa moćan hormon zvan oksitocin, koji mnogi nazivaju hormonom ljubavi”, objasnio je za Elite Daily dr. John D. Moore, psihoterapeut i stručnjak za kognitivno ponašanje. “Neki čak misle da je to neka vrsta molekule ljubavi. To je dio razloga zašto neki ljudi osjećaju emocionalnu snagu i tijekom i neposredno nakon seksa.” Čak i ako nemate jake osjećaje jedno prema drugome, seks vas može natjerati da se osjećate bliže, zbog čega se ‘ghosting’ nakon seksa osjeća kao osobnije odbijanje.

Ako si ikada doživjela da se muškarac prestao javljati nakon seksa, onda znaš koliko je primamljivo spustiti se u zečju rupu i pitajući se zašto bi to netko učinio. I iako vjerojatno nikada nećeš saznati točan razlog nestanka tvog ljubavnika, uvid stručnjaka za odnose može ti dati određenu jasnoću o ‘ghostingu’ nakon seksa. A nakon toga, puno je lakše krenuti dalje.

Neki ljudi jednostavno nestanu jer su previše nezreli

Prvo i najvažnije: ako netko odjednom prekine apsolutno svaku komunikaciju nakon seksa, ta osoba je jako nezrela (a ne netko s kim bi uopće htjela izlaziti). Nema opravdanja. Bez obzira na njihov razlog, kada se osoba ne može ponašati kao odrasla i dovoljno pristojna da komunicira da nije zainteresirana za uspostavljanje veze s tobom, to je čini djetinjastom i točka.

‘Ghosting’ je jedan od najokrutnijih načina prekidanja veze s nekim, a stvarnost je da se stupanj povrijeđenosti druge osobe drastično povećava ako ste već imali spolni odnos. Međutim, možda bi bilo lako označiti tu osobu kao “kretena”, ali to nije uvijek slučaj. Terapeutkinja za parove Meredith Prescott, vjeruje: “Ne mislim da su svi koji ‘ghostaju’ kreteni. Međutim, mislim da je to loša stvar. Za razgovor je potrebna emocionalna zrelost i svijest, a nekim ljudima to jednostavno nedostaje.”

Stoga, nađeš li se kao žrtva ‘ghostinga’, podsjeti se da to nema nikakve veze s tobom ili tvojom vrijednošću kao partnerice. Definitivno si izbjegla metak i dugoročno će ti biti bolje bez ove osobe.

Neki ljudi nestanu jer su nesigurni u vašu budćnost

Iako nema isprike za ‘ghosting’, moguće je da osoba s kojom si se viđala nije bila sigurna kako postupiti, kaže Chris Armstrong, certificirani trener za veze. Lako je pomisliti da osoba za koju si zainteresirana točno zna što radi tijekom vaših izlazaka. Ali to nije uvijek tako. Armstrong dodaje: “Ljudi su često puno manje samopouzdani nego što odaju, a ako nisu sigurni u odnos, jednostavno nestanu.”

To ipak nije dobar izgovor. Ako osoba nije sigurna kako krenuti naprijed, idealan odgovor bio bi to izraziti. No, naravno, ljudi koji prakticiraju ‘ghosting’ vjerojatno nisu najbolji u komunikaciji. U svakom slučaju, osoba koja te je ‘ghostala’ nakon seksa – čak i zato što je bila nesigurna – nije vrijedna tvog vremena. Zaslužuješ nekoga tko ima emocionalnu zrelost da bude iskren s tobom, čak i ako te odbija.

Neki ljudi nestanu jer niste na istoj valnoj duljini

Još jedan razlog zašto osoba može postati kao duh nakon seksa je taj što uopće nemaju namjeru uspostaviti vezu. Ako se o tome prethodno razgovara, to je sasvim u redu. No, ako su od početka bili dvosmisleni u svojim namjerama, mogli bi se odlučiti za ‘ghosting’, umjesto da kažu što žele (a što ne žele). “Ponekad ljudi ‘ghostaju’ jer nemaju jezik oko onoga što žele komunicirati”, objašnjava Prescott. “U drugim slučajevima to može biti zato što ne traže ništa i lakše im je to iskazati ‘ghostingom’, umjesto komunikacijom.”

Prema Armstrongu, neki također jednostavno nestanu jer su “igrači i to im je bila namjera od početka”. Mike Goldstein, osnivač EZ Dating Coach-a, kaže da ovo razmišljanje nije tako neuobičajeno, posebno za muškarce. “Muškarci žele seks, a ne trebaju im emocionalne veze da bi ga imali. On vam je dao tek toliko da vas natjera na spolni odnos s njim”, objašnjava Goldstein.

Ako misliš da te je samo iskoristio za seks, nemoj se dugo ljutiti: odbacila si mrtvi uteg i dobro da jesi.

Neki ljudi misle da je ‘ghosting’ opravdano ponašanje

Ponekad je osoba koja nestane u glavi smislila razlog da opravda svoje ponašanje. “Ponekad su ljudi zauzeti ili im se u životu pojave druge okolnosti u kojima ne žele dati prioritet izlascima”, objašnjava Prescott. “Da, mogli su to iskomunicirati, ali neki ljudi skloni su izbjegavanju u mnogim aspektima svog života, a ovo je samo još jedan način na koji se to pokazuje.”

Često je ‘ghosting’ poput “zone udobnosti” za ljude pa ne razumiju koliko je to bolno. U svakom slučaju, još uvijek je ozbiljno nezrelo. I, imaj na umu da samo zato što oni opravdavaju svoje ponašanje ne znači da ga i ti moraš opravdati. Bez obzira na izgovor koji daju, osjećaj povrijeđenosti ‘ghostinga’ nakon seksa potpuno je ispravan.

Drugim riječima, kada ti se osoba prestane javljati nakon seksa i jednostavno nestane, to doista znači samo jedno: ne zaslužuje više tvog vremena – a to uključuje i vrijeme koje provodiš pitajući se što je pošlo po zlu. Na kraju dana, “zašto” iza ‘ghostinga’ zapravo nije važno. Ono što je važno je znati da zaslužuješ bolje i pobrinuti se da ne pristaješ na manje, prenosi zena.rtl.hr.

