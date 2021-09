FIKUS ĆE VAM NARASTI DO PLAFONA: Samo ga prskajte OVOM VODOM, cvijeće će biti BUJNO I PREDIVNO

Primjerice, ficus elastica ima veliko lišće oblika bucmaste elipse i šiljaste crvene pupoljake listova koji izgledaju vrlo je dekorativno dok ficus benjamina ima puno malih listova i vrlo podsjeća na drvo.

Razmnožavanje i Orezivanje Fikusa

Većina fikusa će dobro podnijeti rezidbu te to možete učiniti ukoliko mu želite ograničiti rast. Te vršne reznice možete koristiti za razmnožavanje tako da ih stavite u zemlju nakon što ste ih tretirali prahom za zakorijenjivanje ili stavite u vodu, te kad se zakorijene presadite u zemlju. Nakon što orežete biljku oprezno je zalijevajte i prihranite ju tek nakon mjesec dana.

Fikusi često gube lišće nakon nabavke. To je posljedica šoka od preseljenja te im ficus_benjaminosigurajte redovito zalijevanje i mnogo svjetla i vlage tokom perioda prilagodbe na novo stanište. Svakih 14 dana, a tokom ljeta i češće, prskajte biljku ili joj operite listove mlakom vodom. Ukoliko perete listove možete u vodi rastopiti i malo detergenta te listove nakon toga isperite listove čistom vodom. Uglavnom se peru listovi velikolisnih fikusa jer se listovi sitnolisnih fikusa mogu oštetiti i to može dovesti do sušenja. Prskanjem održavate biljku čistom od prašine i što je važnije, na taj način spriječavate uši i crvenog pauka da napadnu biljku. Fikus ne podnosi propuh niti nagle promjene temperature kao ni seljenje te dobro pazite gdje ga držite prilikom provjetravanja prostorije. Poželjno je uz biljku zataknuti štap uz koji ćete ga zavezati kako bi imao potporanj dok je stabljika još mlada. Tokom starenja najstariji listovi najčešće otpadaju no ako se to desi mladoj biljci najvjerojatnije ju previše zalijevate. Ukoliko listovi koji otpadaju imaju smeđe mrlje to ukazuje da je prostorija u kojoj se fikus nalazi prehladna.

Zalijevanje, Prskanje, Voda i Vlaga kod Fikusa

Fikus je veoma osjetljiv na preveliku vlagu u zemlji kao i na neredovno zalijevanje, pa mu u takvim slučajevima listovi žute i otpadaju. Zato treba paziti i na dobru drenažu, odnosno odvod vode iz cvjetne posude. Pazite da zemlja uvijek bude umjereno vlažna i da se nikada u potpunosti ne osuši. Zaljevajte ga zimi jednom tjedno dok ga ljeti zalijevajte dva puta kroz tjedan. Fikus ne voli da mu voda ostane u podlošku, pa nakon zalijevanja odstranite višak vode iz podloška. Ljeti ga prihranite ga dva puta mjesečno.

Presađivanje Fikusa

Fikuse, kada su mladit treba presađivati jednom godišnje, dok se starije biljke mogu presađivati svake dvije do tri godine. Humusnoj, rastresitoj zemlji za lončanice dodajte pijeska, nešto ilovače i treseta. Fikus benjamina s godinama razvija zračno korijenje koje se ne smije rezati. Mlade biljke se presađuju u nešto veće cvjetne posude, a kada biljke ostare i teško ih je presađivati, odstranite gornji dio zemlje i zamijete ga sa svježom. Ukoliko su razvijeni gornji listovi fikusa manji od donjih, to znači da biljka gladuje, odnosno da joj je potrebno hitno presađivanje.

