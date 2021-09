Kakve posljedice može izazvati prevelik unos soli u organizam

Najnovije smjernice za prehranu preporučuju da odrasli ne konzumiraju više od 2.300 miligrama natrija dnevno, što je ekvivalentno otprilike jednoj kašici soli. Međutim, Američko udruženje za srce (AHA) sugerira da bi većina odraslih trebala smanjiti unos na samo 1.500 miligrama dnevno kako bi se održao nizak krvni pritisak.

U nastavku ćete vidjeti šta se može dogoditi odmah nakon obroka bogatog natrijumom, kao i dva dugoročna efekta koji bi mogli nastati ako jedete previše soli.

1. Zadržavanje vode u organizmu

Da li vam se ikada dogodilo da vam je trbuh napuhan nakon što ste pojeli nešto slano, poput vrećice čipsa ili obroka brze hrane?Prirodno je da vaše tijelo napuše ili da se osjeća naduto, nakon što se prepustite nečemu što je bogato natrijumom. prneosi “Klix“.

To je zato što će vaši bubrezi sačuvati svu dodatnu količinu vode koju popijete kako bi nadoknadili dodatni unos natrija koji ste uložili u nastojanju da zadržite određeni omjer natrija i vode u vašem tijelu.

2. Stalno ste žedni

Kad već govorimo o unosu vode, kada pojedete nešto što je prepuno natrija, to može uzrokovati suha usta, pa čak i pojačati žeđ. Razlog za to ima veze s potrebom vašeg tijela da održava taj vrlo specifičan omjer natrija i vode.

Ako vas boli grlo, možda ćete osjetiti suha usta gotovo odmah nakon grgljanja slanom vodom nekoliko minuta.

3. Krvni pritisak može blago porasti

Ako jedete znatnu količinu slane hrane za jedan obrok, moguće je da ćete doživjeti privremeni porast razine krvnog pritiska. To je zato što hrana bogata natrijumom može uzrokovati protok veće količine krvi kroz vaše krvne žile i arterije. Međutim, ova fluktuacija nivoa ne javlja se kod svih ljudi nakon što jedu obrok zasićen soli.

Mađitim, redovna konzumacija obroka bogatih natrijumom može dovesti do visokog krvnog pritiska ili hipertenzije, pa vodite računa o unosu slanih namirnica.

4. Vremenom može povećati rizik od srčanih oboljenja

Jedan od mogućih dugoročnih efekata konzumiranja previše natrijuma je povećan rizik od srčanih oboljenja. Postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na to da visok unos soli uzrokuje porast krvnog pritiska i stoga dovodi do suženjšena krvnih žila i arterija. Kao rezultat toga, to bi moglo dovesti do povećanog rizika od srčanih oboljenja.

