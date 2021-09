VAŠI SAVEZNICI U BORBI PROTIV UPALE: PROČITAJTE KOJIH SEDAM ČAJEVA PREPORUČUJE STRUKA

No kada upala postane hronična, ona tada može biti i problematična.

Mnoge hronične bolesti povezane su s upalom, poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, Alzheimerove bolesti, raka i artritisa – objašnjava Ale Zozos, magistar medicine.

Stalna borba protiv upala niskog stepena također je teška za tijelo i s vremenom može dovesti do slabljenja imunološkog sistema.

Podrška tijelu kod upala višestruki je pristup koji uključuje odgovarajući san, zdrave prehrambene navike i promjenu načina života. Ono što jedemo i pijemo može biti moćno oruđe za borbu protiv upala – posebno ono za što je dokazano da posjeduje ključne hranjive tvari koje djeluju protiv hroničnih upala.

Jednostavan način za ublažavanje upale je pijuckanje šoljice čaja.

Iako razine protuupalnih svojstava variraju od čaja do čaja, smatra se da većina čajeva ima osam puta veću antioksidativnu moć od voća i povrća – kaže Brynne McDowell.

Protuupalni čajevi:

1. ZELENI ČAJ

Zeleni čaj tema je mnogih istraživačkih studija i sadrži spojeve za koje se smatra da potiskuju upalu i blokiraju protupalne puteve u tijelu. Smatra se da on štiti srce od oštećenja i sprječava kardiovaskularne bolesti – kaže McDowell.

Ako volite zeleni čaj, onda isprobajte matchu, snažniju verziju zelenog čaja koja je posebno bogata antioksidansima i korisnim spojevima zvanim EGCG, za koje se smatra da imaju pozitivne učinke na metabolizam, kontrolu glukoze i zdravlje srca.

2. ČAJ OD KURKUME

Kurkuma je poznata po jarko narandžastoj boji, a McDowell objašnjava kako kurkuma sadrži kurkumin, koji pomaže u borbi protiv tvari u tijelu koje mogu povećati upalu.

Budući da kurkuma ima protuupalna svojstva, pokazalo se da pomaže u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu uzrokovati bol i upalu.

3. ČAJ OD ĐUMBIRA

Korijen đumbira nevjerojatno je zdrav, pa se zato nalazi u svemu, od kineskih i indijskih začina do slatkiša, proizvoda za njegu i u čajevima. Prema istraživanju, đumbir (zbog aktivnog sastojka gingerola) ima protuupalna svojstva koja mogu pomoći tijelu da odgovori na hroničnu upalu koja dovodi do boli, uključujući bol u koljenu do bolova u mišićima nakon vježbanja pa čak i do menstrualnih tegoba.

Možete kupiti čaj od đumbira ili ga dodati u bilo koju mješavinu čaja (ili ga jesti samostalno).

4. TULSI ČAJ

Tulsi je nešto manje poznata biljka iz porodice slatkog bosiljka, koji je poznat dodatak u pesto umaku. On ima jači, papreniji okus, a koristio se u praksi tradicionalne medicine poput Ayurvede zbog svoje sposobnosti da tijelo prilagodi stresorima. Nauka sada potvrđuje sposobnost tulsija, koji se lako konzumira u obliku čaja, na mnogo načina pomaže zdravlju, a također ima i protuupalna svojstva na akutne (kratkotrajne upale, poput crvenila oko povrede) i hronične upale (dugotrajna upala, poput artritisa). Čaj od tulsija sam po sebi ne sadrži kofein, ali se obično kombinira s crnim, bijelim ili zelenim čajem kako bi ublažio njihov okus.

5. ČAJ OD ŠIPKA

Čaj od šipka bogat je antioksidansima, uključujući polifenole i galaktolipide, za koje je utvrđeno da imaju protuupalno djelovanje koje je povezano s bolestima poput artritisa. Pokazalo se da čaj napravljen od ove biljke smanjuje bol povezanu s artritisom kao i drugim upalama. prenosi hayat“.

6. ČAJ OD KAMILICE

Ovaj cvjetni čaj sprječava upalu, a može čak biti od pomoći i u liječenju raka. Odličan je dodatak večernjoj rutini zbog brojnih zdravstvenih prednosti, koje mogu uključivati ​​pomoć pri rješavanju nesanice i olakšavanje probavnih tegoba. Isprobajte čaj od kamilice s kapljicom meda i limuna za umirujući napitak koji ne sadrži kofein.

7. ČAJ OD CIMETA

Poznato je da cimet ima protuupalno, antioksidativno i antibakterijsko djelovanje – što ga čini izvrsnim dodatkom bilo kojoj vrsti čaja ili se pak može samostalno skuhati.

Jedna od najpopularnijih prednosti cimeta je njegova sposobnost da s vremenom snizi šećer u krvi aktiviranjem oslobađanja inzulina.

