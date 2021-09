3 osobine koje muškarac treba da ima da bi bio vrijedan ljubavi: Jedna ga čini pravim džentlmenom

Svaka žena ima nešto što joj je važno da izabranik njenog srca poseduje od osobina ili karakternih crta da bi opstala sa njim u emotivnoj vezi.

Stručnjaci za veze, ipak, tvrde da skoro sve žene ipak imaju tri osobine koje traže kod muškaraca da bi bili vredni njihove ljubavib.

1. Velikodušnost

Žene smatraju da je velikodušnost karakteristika muškarca kome mogu da veruju. Ukoliko je muškarac škrtica u novcu i poklonima, žene to doživljavaju kao znak da nije spreman da se daje ni emotivno.

Velikodušnost je znak džentlmenstva i dokaz toga da je muškarac spreman za vezu i koliko god to čudno zvučalo, to je znak da mu možete verovati da je tu za vas, jer vam na taj način daje do znanja i da se ne plaši odgovornosti.

2. Zaštita

Muškarac kom žene mogu da veruju je onaj kome je stalo do njihovog fizičkog blagostanja. On brine o stanju njenog automobila, doma, proverava posle izlaska da li je njegova partnerka stigla kući… To je muškarac koji pažljivo sluša svoju izabranicu dok razgovara s njom.

Priroda uči ljude da štite ono što cene. Ako muškarac pokaže da se prema ženi odnosi zaštitnički, to je znak da je on čovek kome ona može da veruje. Pravi džentlmeni, tako to tumače dame, pokazuju ljubav kroz ono što čine, a ne što izgovaraju. On zna da je osećaj da je žena zaštićena s njim pravi put za osvajanje njenog srca.

3. Povjerenje

Muškarac od poverenja brine o tome kako se žena oseća. On razgovara sa partnerkom da bi se uverio da joj odgovara ono što radi, u kontekstu veze i uopšte u životu. Poverenje se vremenom gradi, ali da bi se do njega došlo ženama je bitno da je pred njima muškarac kome mogu da veruju.

Dakle, kada muškarac počne da se konsultuje sa ženom pre donošenja odluka koje menjaju život, on pokazuje da svesno bira da bude čovek kome možete vjerovati, prenosi telegraf.

