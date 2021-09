Još jedan udar na džep građana: Plin poskupio, očekuje se i porast cijena goriva

“Plin trenutno košta 1,27 KM po litru, a prije dva dana bio je 1,17”, rekli su u petak za “Nezavisne” iz jedne banjalučke benzinske pumpe, odakle su precizirali da je do promjene cjenovnika došlo dan ranije.

Osim na ovoj, do poskupljenja je došlo i na drugim benzinskim pumpama, ali u nešto manjem iznosu.

Tako je na jednoj bijeljinskoj pumpi plin poskupio osam feninga i trenutno košta 1,25 KM.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, rekao je da su cijene tečnog naftnog gasa (TNG) u porastu zbog drastičnog povećanja ulaznih cijena u posljednjih desetak dana.

“Na svim benzinskim pumpama doći će do poskupljenja tečnog naftnog plina u prosjeku pet do sedam feninga po litru. Tako da će se kretati od 1,11 do 1,25 KM zavisno od distributera ili regije”, kazao je Trišić.

Kako je precizirao, u petak se nafta brent na berzi visoko kotirala, odnosno 616 dolara po toni ili 74 dolara po barelu, što je takođe drastičan skok.

“Postoji mogućnost da u narednoj sedmici dođe do povećanja ulaznih cijena iz rafinerija i drugih eksternih izvora snabdijevanja, a samim tim i cijena na benzinskim pumpama. Zasad su cijene goriva na pumpama stabilne, kreću se od 2,11 do 2,18 KM za BMB95 i od 2,04 do 2,15 KM za ED5 zavisno od distributera i regije”, ističe Trišić.

Kako je rekao, cijene će blago rasti u narednom periodu, ali svakako će zavisiti od ulaznih cijena i dinamike berzanskih kretanja, kao i zaliha distributera koje se prodaju po eventuelno starim, nižim ulaznim cijenama.

“Ponovo se vraća period nestabilnosti, kada se može očekivati da geopolitika diktira globalna kretanja ponude i potražnje, restrikcije. Svjedoci smo da ulazimo u period neizvjesnosti razvoja događaja s pandemijom, geopolitičkim konfliktima, migrantskom krizom i apokaliptičnim scenama nevremena, te u tom smislu treba zaključiti da nema izgleda za stabilnost, a mi smo malo tržište koje osjeti sve promjene”, zaključio je Trišić.

Milovan Bajić, direktor “Krajinapetrola” iz Banjaluke, u razgovoru za “Nezavisne” potvrdio je da je cijena tečnog naftnog gasa porasla te istakao da će od subote na ovim pumpama koštati 1,25 KM po litru umjesto dosadašnjih 1,17.

“Plin je sezonska roba i pred jesen uglavnom uvijek poskupi zbog veće potražnja”, kazao je Bajić.

Što se tiče plinskih boca, cijene još stagniraju, ali Bajić očekuje i da tu u narednom periodu dođe do promjena.

Prema riječima Murise Marić, izvršne direktorice Udruženja građana DON Prijedor, svaki rast cijena plina i goriva, ali i drugih proizvoda, je udar na budžete potrošača.

“Ovo poskupljenje je dodatni udar na ionako prazan džep potrošača. Ni povećanje plate od 20 KM nije mnogo pomoglo kada svaki dan bilježimo novi rast cijena životnih namirnica”, rekla je Marićeva.

