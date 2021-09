15 mitova i istina kako začeti sina ili kćer

Jedno od najčešćih pitanja koje budući roditelji traže na Googleu je kako dobiti dečka ili curicu. Iako je šansa 50-50 i bez medicinske intervencije je teško na to utjecati, mnogi se kunu u mitove i narodne priče te su voljni pokušati. 24sata skupio je najpoznatije mitove, ali i znanstvene činjenice.

Brojni faktori utječu na spol djeteta. Dok neki imaju barem donekle znanstvenu težinu, drugi su potpuno bez objašnjenja i prenose se s koljena na koljeno. Iako su neutemeljeni, ljude zabavljaju, pa pokušavate li dobiti bebu, možete i sami testirati neke od teorija i savjeta. 1. Stres nosi curice Prema istraživanju Sveučilišta Oxford, žene koje su pod velikim stresom prije i u vrijeme začeća imaju 75 posto manje šanse da će roditi dječaka. Stoga, ako ste već obojili sobu u plavo, manje se živcirajte. 2. Više kalorija Žene koje jedu žitarice za doručak i tijekom dana unose više kalorija imaju veću vjerojatnost da začnu dječaka nego žene koje ne doručkuju i unose manje kalorija, zaključak je istraživanja na Oxfordu 3. Meso vs. voće Želite li dječaka, jedite avokado, brokule, mrkvu, tikvice, grejp, mahune, kivi, med, krastavce, češnjak… Da začnete djevojčicu, treba konzumirati meso, perad, jaja, žitarice, plodove mora, kikiriki, čokoladu, kavu, gazirano…

4. Misionarski položaj Važna je dubina penetracije i udaljenost sjemena od jajašca. Misionarski položaj vjerojatno donosi curice, a za začeće dječaka sigurnija je poza odostraga, savjetuju ginekolozi. Penetracija je dublja, a Y spermiji su manje izdržljivi. 5. Ženski orgazam Ako žena postigne orgazam prije muškarca, možete početi kupovati ružičasto. Ženski orgazam pomaže u približavanju spermija jajnoj stanici, što pogoduje spermijima s X kromosomom, kažu znanstvenici. 6. ‘Y’ je puno brži Trebalo bi imati odnose 24 sata prije ovulacije. Kako su Y spermatozoidi brži i pokretniji, stići će na cilj prije X spermatozoida. Tako možete biti sigurni da ste napravili sve kako biste dobili dječaka.

7. Sjever za dečka Iako bez posebnog objašnjena, postoji teorija koja se prenosi narodnom predajom i kaže da je dječak zagarantiran ako je ženina glava tijekom seksualnog odnosa okrenuta prema sjeveru. Zato, kompas u ruke!

8. Parni/neparni dani Iako žene nemaju ovulaciju u isto vrijeme, jedna od narodnih predaja uvjerena je da seksualnim odnosom u parne dane povećavate šansu za djevojčicu, dok su vruće noći u neparnim danima više stvorene za začeće dječaka. Pa tko vjeruje, možda je seks svaki drugi dan najbolji i najsigurniji za željeno potomstvo. 9. Seks po noći Zakažite partnera u podne ili predvečer, nikako usred noći želite li roditi djevojčicu. Jedno narodno vjerovanje kaže, naime, da je noć idealno vrijeme za začeće dječaka. Tako, imate li već jednog, a želite promjenu, radije pričekajte do jutra. Još bolje poslijepodneva…

10. Ležite na leđima Lezite na leđa nakon odnosa i ostanite tako neko vrijeme. Navodno to daje priliku spermiju koji je ključan za dječaka da pobijedi na putu do jajne stanice. Naime, iako su brži, nisu toliko otporni kao oni koji odlučuju o curicama. 11. Bokserice ili slip Zagrijanost testisa može odigrati ključnu ulogu. Tako želite li dječaka, nosite bokserice jer Y kromosomi vole hladnije. Sukladno tome, višoj temperaturi pomažu slip gaće, pa ih se držite želite li ipak djevojčicu. 12. Pun mjesec Vodite ljubav kad je pun Mjesec pokušavate li proširiti obitelj djevojčicom. Preferirate li sinove, suzdržite se na pun Mjesec jer vaše idealno vrijeme za strasti je samo četvrt Mjeseca na nebu. Još ako se uz to i seksate stojećki, definitivno ste povećali šansu za muško.

13. Ako žena inicira seks, stiže curica Inicira li žena seks, automatski su veće šanse da se začne djevojčica. Nije jasna znanstvena utemeljenost ove tvrdnje, ali svakako je zabavno pokušati. Još ako se uzmu u obzir položaj, vrijeme i mjesto radnje, šansa je velika da uspijete pobijediti majku prirodu i dobiti baš ono što želite. 14. Kosa djeteta Imate li već jedno dijete, stvari su navodno puno jasnije. Barem ako je vjerovati narodnim predajama i mitovima. Neki tvrde da ako je kosa na potiljku djeteta koje već imate ravna, pripremite se da je sljedeće muško. Ako je pak kosica kovrčava, sljedeće dijete će biti djevojčica. 15. Drvena žlica ispod kreveta Njemačka narodna predaja kaže da treba staviti drvenu žlicu ispod kreveta tijekom seksa kako bi se začela djevojčica. U nedostatku drvene žlice navodno može poslužiti i ružičasta vrpca ispod jastuka. Nema spoznaja o žlici ispod jastuka. Isto tako, navodno je dječake lakše nego djevojčice začeti u jesen.

