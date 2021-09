OVA 3 ZNAKA ĆE BITI NAJVEĆI NESRETNICI U SEPTEMBRU 2021.: Provjerite jeste li na spisku, EVO ŠTA ĆE VAM SE DESITI

Od danas, pa sve do kraja Septembra ova 3 znaka će se suočiti sa mnogim izazovima. Emocije će biti na udaru, pa ćete čest mijenjati raspoloženje i biti razdražljivi. Često ćete upadati u sukobe i rasprave i činiće vam se kao da se cjeli svijet urotio protiv vas.

Evo o kojim znakovima je riječ:

1. Bik

Bikovi, ova nova promjena energije pokreće vas da aktivno poželite bjekstvo iz situacije. Možda ćete se osjećati loše prirpemljenim za sljedeće poglavlje svog života. Ne osjećate se kao da se možete prilagoditi svemu što svijet ima da vam ponudi. U strahu od neuspjeha, želite da pobegnete. Napuštanje situacije ne stvara rješenje. Međutim, ne možete dozvoliti da vas sopstvena tvrdoglavost zadrži u prošlosti. Ne možete vratiti ono što je prošlo. To nije način na koji vrijeme funkcioniše. Ne napuštajte svoje projekte zbog jednog neuspjeha (ili čak niza loše sreće)! Radite na tome sve dok sve ne počne da funkcioniše s lakoćom. Neće vam sve ići od ruke. Ponekad su potrebni pokušaji i greške, ali uspjeh je vidljiv na duže staze! Može vam biti zastrašujuće da se bavite područjima života koja vam donose nelagodu. Međutim, što se više usredsređujete na to, više napredujete i bolje razumijete zadatke. Ne predajte se strahu od neuspjeha. prenosi “Novi“.

2. Lav

Dragi Lavovi, postajete neodlučni kojim putem da krenete. Ovo je sasvim normalno ljudsko ponašanje, posebno kada postoji toliko mnogo mogućnosti koje treba iskoristiti. Međutim, umesto da ga internalizujete i kreirate plan, postajete brzopleti. Ne možete očekivati da ljudi u vašem životu intuitivno znaju da nešto nije u redu ako ste previše ponosni da to izgovorite. Ljudi u vašem životu danas vas možda smatraju osjetljivim. Osjećate promjenljivo raspoloženje i vaš bes se ne kontroliše. Ako nisu svjesni unutrašnjeg sukoba, ne mogu vam pomoći. Iako su neki ljudi u vašem životu možda krivi, ne vredi ljutiti se na njih. Budite oprezni sa svojim finansijama u ovom metežu. Možda mislite da će neka kupovina poboljšati situaciju. Privremeno, to bi moglo pružiti određenu lakoću, ali nakon nedelju ili dvije, imaćete samo još jednu stvar više za rješavanje i manje novca na računu. Ako ne možete da progovorite i tražite šta vam treba, izolujte se. Ovo bi moglo biti odlično vrijeme za pisanje ličnog dnevnika. Postoje i druge opcije osim spaljivanja mostova koje ste toliko dugo stvarali.

3. Vaga

Drage Vage, postoji nepovezanost između vaših misli i vašeg srca. Razumijete šta vam treba, shvatate šta želite, ali nekako to dvoje ne funkcioniše zajedno. Vaš život je neuravnotežen od prvog dana septembra. Možda se osjećate ograničeno. Vaša sloboda bi mogla biti ugrožena kada pokušate da birate između onoga što treba da radite (kao na primjer u svakodnevnim obavezama) i onoga za čim vam srce žudi. Ovo je dan kada se odrasle osobe mogu osećati previše uzbuđeno da bi bilo šta uradile. Donošenje odluka je promašaj vašeg postojanja. Mogli biste pokušati da pronađete ravnotežu, ali rešenje možda nećete doživjeti u samo jednom danu. Teško je to učiniti, ali pauziranje i shvatanje da vaš sukob neće biti riješen preko noći je prvi korak ka stvaranju manjeg pritiska u vašem životu. Obuzima vas panika dok pokušavate da pronađete nit stabilnosti u svom životu.Ovo nije toliko hitna stvar, koliko ste vi to umislili. Naći ćete način koji će vas provesti kroz sve ovo. Ravnoteža je tu, samo pokušajte da postignete stabilnost prije nego što se samouništite.

