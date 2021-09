VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR 2021: NOVA LJUBAV, OKRETANJE LEĐA DRAGIM OSOBAMA I PREVARA

OVAN ♈

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom. Čuvajte se tajnih neprijatelja i spletki na poslu. U odnosima sa nadređenima i radnim kolegama ćete nailaziti na nesuglasice. Neko će želeti da vas ukloni sa vašeg radnog mesta kako bi se našao tamo i napredovao u karijeri. Merkur će praviti trigon sa Saturnom i omogućiće vam stabilnu saradnju sa dugogodišnjim saradnicima kao i uspeh u timskom radu i poslovanje sa društvenim preduzećima. Ostvarićete napredak u velikim i dugoročnim projektima. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vam omogućiti da postignete uspeh u oblasti usluga tako što ćete se prilagoditi potrebama vaših korisnika. To će vam doneti veliku zaradu, a moguć je i napredak u karijeri. Venera će praviti trigon sa Jupiterom. Pratiće vas sreća i uspećete da se probijete na polju javnosti i uvećate svoju popularnost. Očekuju vas novi unosni ugovori i poslovna partnerstva koja će vam doneti veliku zaradu. Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona. Usmerićete svoju pažnju na poboljšanje platnog prometa i isplatu dugova.

Mars će 15. septembra ući u znak vage gde je slab i u izgonu, što će od vas zahtevati ulaganje velikih napora u održavanje funkcionalnih poslovnih odnosa koji će postati napeti i nestabilni. Nailazićete na teškoće ako se bavite javnim poslovima. Izbegavajte upuštanje u sumnjive i rizične poslove. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom i omogućiće vam uspeh i stabilne pozicije ako se bavite medijima, pravom, informatikom, modernim tehnologijama i odnosima sa javnošću. Merkur će krenuti retrogradno 27. septembra, što će dovesti do smetnji i nesporazuma između vas i vaših partnera i saradnika. Bićete primorani da rešavate propuste koje ste nepažnjom načinili. Oslonite se na vaš osećaj pre nego na logiku.

Nezaposleni Ovnovi će dobiti priliku da se zaposle u oblastima javnosti, prava, ekonomije, medija, ljudskih resursa, kao i u drugim poslovima gde se traže veštine rada sa klijentima.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Venera će u prvoj dekadi septembra praviti kvadrat sa Plutonom, što će dovesti do neslaganja sa partnerom u vezi zajedničkih ciljeva i izazivaće ljubomoru i neprijatne scene zbog nečeg što ste jedno od drugog skrivali. Trigon Venere sa Jupiterom će vam pomoći da prevaziđete neslaganja i da u vašu vezu unesete više sklada, radosti i ispunjenja.

Venera će ući u znak Škorpiona u drugoj dekadi septembra, što će pojačati vašu strastvenost ali i vašu sumnjičavost. Ulazak Marsa u znak Vage i vaše polje ljubavi će ojačati vašu privrženost partneru ali će vas činiti u isto vreme emotivno ranjivim i sklonim da planete i u situacijama gde se obično dobro kontrolišete. Do kraja meseca postići ćete stabilnost.

Ako ste slobodni:

Prva dekada septembra će vam biti izazovna na polju ljubavi. Neodoljivo će vas privući neko ko je strastvene prirode i avanturističkog duha. Između vas će doći do intimnog odnosa ali ćete odmah shvatiti da je vaša nova simpatija nestabilnog karaktera, sklona posesivnosti i ljubomori. Prekinućete odnose pre nego što postane problematično. U drugoj polovini septembra će vam prići neko je u vas zaljubljen i ko će vam se na prvi pogled svideti. Započećete slobodnu vezu.

Stariji Ovnovi će imati potrebu za avanturama koje će u prvoj polovini septembra biti previše burne i ispunjene nekontrolisanim ponašanjem i previše vatrenim intimnim odnosima. Krajem meseca ćete se smiriti i naći ravnotežu.

ZDRAVLJE

Merkur će u prvoj dekadi septembra praviti trigon sa Saturnom, što će vam doneti stabilno zdravlje i otpornost na stresne okolnosti. Potrebno vam je više odmora ali i svakodnevne lakše fizičke vežbe ili šetnja. U trećoj dekadi septembra će Merkur praviti kvadrat sa Plutonom, što vam može doneti probavne smetnje pa obratite pažnju na zdravu ishranu.

Vaša ishrana bi trebalo da se sastoji od lako svarljive hrane sa dosta vitamina i srednje kaloričnih namirnica. Jedite što više povrća kao što je paradajz, krastavac, cvekla, paprika, grašak, celer i spanać. Od voća će vam prijati grožđe, jabuka i kruška. Meso i ribu jedite umereno, kao i žitarice, mlečne proizvode i testenine. Izbegavajte slatkiše i grickalice. piše cicimici

2

SREĆNI BROJEVI

3, 5, 16, 18, 24

BIK ♉

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom i uneće smetnje u vaše odnose sa saradnicima. Moguć je prekid jedne važne saradnje zbog velikih neslaganja oko zajedničkih obaveza. Čuvajte se pokušaja da vas neko uvuče u sumnjive i rizične poslove. Naročito izbegavajte rizične investicije. Merkur će praviti trigon sa Saturnom i omogućiće vam da ostvarite napredak u velikim i dugoročnim projektima. Uspeh vas očekuje ako se bavite uslugama, IT industrijom ili ste inženjer po struci. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vam omogućiti da dobijete podršku za razvoj kreativnih projekata i da poboljšate saradnju sa inostranim partnerima. Doneće vam šanse za bolji položaj na poslu ako se bavite prosvetnim radom. Trigon Venere sa Jupiterom će vam doneti srećne okolnosti za uspon u karijeri i uvećanje vaše zarade. Imaćete dobar osećaj za dobitne investicije i rukovanje novcem. Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu, što će vas primorati da veći deo vremena i napora uložite u rešavanje aktuelnih teškoća u platnom prometu.

Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu i doneće vam pritiske od strane nadređenih i napete odnose sa radnim kolegama. Više napora ćete trebati da ulažete u razvoju sektora usluga. Ako radite u zdravstvu bićete preopterećeni obavezama. Kvadrat Venere sa Saturnom prouzrokovaće zastoje u razvoju prioritetnih radnih zadataka zbog pravnih i administrativnih smetnji. Teškoće vas očekuju ako se bavite javnim poslom, industrijom i građevinarstvom. Trigon Marsa sa Saturnom u trećoj dekadi septembra omogućiće vam da prevaziđete ove zastoje. Merkur će krenuti retrogradno 27. septembra, što će vam doneti otežane uslove rada na radnom mestu i razne nesporazume i kašnjenja na polju usluga.

Nezaposleni Bikovi će dobiti šansu za zaposlenje u oblastima građevinarstva, u IT sektoru, u zdravstvu i administraciji. Ako imate licencu inženjera lako ćete dobiti novi posao.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Opozicija Marsa sa Neptunom na početku septembra doneće vam nejasnoće u odnosima sa voljenom osobom koje će izazvati sukobe i svađe. Saznaćete da vas vaš partner povremeno isključuje iz nekih svojih kombinacija zabave i relaksacije. Trigon Marsa sa Plutonom će vam pomoći da se jedno drugom prilagodite i uspostavite poverenje u odnosu.

Mars i Sunce će u drugoj polovini septembra ući u znak Vage i doneće vam više intimnih trenutaka sa voljenom osobom. Osećaćete potrebu za podrškom od strane vašeg partnera jer će toga biti manje nego obično. Trigon Marsa sa Saturnom će vam omogućiti da se usmerite na ostvarivanje važnih zajedničkih ciljeva u vezi čega čete se dobro razumeti i slagati.

Ako ste slobodni:

Izbegavajte preterivanje u zabavama, posebno onim gde se konzumiraju alkohol i opijati jer ćete u protivnom ostaviti loš utisak na osobu koja je blizu odluke da uđe sa vama u vezu. Trigon Marsa sa Plutonom će vam doneti poznanstvo sa osobom koja je strastvena i sa kojom možete da uđete u vezu punu zanimljivih dešavanja. U drugoj polovini septembra će vam biti jasno da će to za oboje biti veza puna izazova ali će vas to motivisati da se potrudite i izgradite skladan odnos.

Stariji Bikovi će se sredinom septembra zaljubiti u osobu koja će se pojaviti u njihovom životu i koje će im delovati neodoljivo privlačno. Trebaće vam dosta strpljenja i pokušaja kako biste joj privukli pažnju i zakazali sastanak.

ZDRAVLJE

Vaše zdravlje će biti promenljivo u prvoj polovini avgusta. Potrebno vam je više kretanja i fizičkih aktivnosti. U protivnom su mogući bolovi u vratu, leđima i krstima. Ulazak Venere u znak Škorpiona 10. septembra dovešće do pada vašeg imuniteta i sklonosti upalama u predelu urološkog trakta. Krajem meseca će doći do poboljšanja i stabilizacije.

Potrebno je da unosite namirnice koje su bogate antioksidansima i koje pomažu vašem organizmu da se oslobodi štetnih materija. Potrebno je da svakodnevno uzimate orašaste plodove kao što su orah, lešnik, pistacije, badem i semenke golice. Od voća jedite bobičasto voće i nar. Od povrća jedite više paradajza, krompira i sočiva. Pijte zeleni čaj. Izbegavajte slatko.

SREĆNI BROJEVI

6, 10, 15, 18, 23

BLIZANCI ♊

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom koji prolazi kroz vaše polje posla i karijere i doneće vam pritiske od naređenih da u što kraćem roku dovršite prioritetne obaveze. Nećete biti u mogućnosti da vaše radne zadatke ispunite zbog smetnji i prepreka na koje ćete nailaziti, ali i zbog velikog obima obaveza. Trigon Merkura sa Saturnom će vam omogućiti da dobijete stručnu podršku za dalji razvoj vaših radnih zadataka. Ostvarićete uspeh ako se bavite prosvetom i izdavaštvom. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vam doneti mogućnost da naplatite veliki deo vaših potraživanja i zahvaljujući tome na vreme dovršite sve predviđene obaveze. Nabavićete i nova sredstva za rad. Trigon Venere sa Jupiterom će vas činiti veštim u investicijama. Bićete srećne ruke i investiraćete u nove i moderne projekte koji će vam doneti veliku zaradu i dobit. Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu, što vas upozorava da budete pažljivi u odnosima sa radnim kolegama. Između vas će doći do podmetanja zbog mogućnosti unapređenja.

Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu i činiće vas sklonim olakom ulasku u rizične poslove i investicije, što bi bilo najbolje da izbegavate, jer se u protivnom lako možete naći na gubitku. Ulagaćete više napora u razvoj vaše kreativnosti. U trećoj dekadi septembra Mars će praviti trigon sa Saturnom i doneće vam uspeh i stabilne pozicije u poslovima povezanim sa inostranstvom, putovanjima, transportom, ugostiteljstvom i u svemu što je povezano sa dizajnom, arhitekturom i modernim tehnologijama. Merkur će 27. septembra krenuti retrogradno, zbog čega ćete nailaziti na razne nesporazume i zastoje u obavljanju planiranih zadataka, posebno ako se bavite oblastima zabave i ugostiteljstvom.

Nezaposleni Blizanci će dobiti mogućnost da se zaposle u oblastima saobraćaja, prosvete, zabave i u oblastima gde su stručni. Honorarni poslovi vam mogu doneti dobitke.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Jupiterom u prvoj dekadi septembra doneće vam razumevanje i podršku od strane partnera, kao i osećanje istinske sreće u ljubavi. Imaćete više mogućnosti za zabavu, zajednička putovanja i jedno drugom ćete ispunjavati želje. Vaša emotivna veza će dobiti na kvalitetu jer ćete oboje imati dobar osećaj kako da to ostvarite.

Merkur će u drugoj polovini septembra praviti trigon sa Jupiterom i delovaće podsticajno na vašu komunikaciju sa voljenom osobom. Lako ćete se dogovarati i planirati zajedničke ciljeve i aktivnosti. Razgovaraćete o raznima temama bez ograničenja, a većina vaših razgovora će biti ispunjena smehom i radošću. Pronaći ćete nova zajednička interesovanja.

Ako ste slobodni:

Ovaj mesec vam je izuzetno povoljan da upoznate osobu koja bi vam u gotovo svemu odgovarala i sa kojom biste bili u prilici da započnete skladnu emotivnu vezu koja će vas ispuniti srećom i gde ćete doživeti istinsku i duboku ljubav. Već u prvoj dekadi septembra upoznaćete osobu koja dolazi iz inostranstva ili ćete se upoznati ako budete na putovanju i odmoru. Odlično ćete se razumeti i vrlo brzo ćete se zaljubiti, provodićete mnogo vremena zajedno i započećete vezu.

Stariji Blizanci će imati susret sa bivšom ljubavi ko ja je duže vreme bila daleko i sa kojom nisu bili u kontaktu. Između vas dvoje će se probuditi nekadašnja osećanja i pokušaćete ponovo da budete u vezi. Ovog puta sa mnogo više uspeha.

ZDRAVLJE

Opozicija Marsa sa Neptunom na početku septembra činiće vas skloni probavnim tegobama, pa je važno da pazite čime se hranite i da uzimate samo svežu i proverenu hranu, kako ne bi došlo do trovanja. Bićete podložni bakterijskim infekcijama, alergijama i hormonskom disbalansu. U drugoj polovini septembra vas očekuje stabilno zdravlje.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži srednje kaloričnu i lako svarljivu hranu. Najviše će vam prijati presno povrće i sokovi od povrća. Uzimajte svakog dana cveklu, šargarepu, celer i praziluk. Jedite ribu sa dodatkom krompira, pirinča, pasulja i graška. Od voće jedite jabuke, grožđe, urme i smokve. Pijte jogurt. Potrebni su vam elektroliti, magnezijum i B vitamin.

SREĆNI BROJEVI

3, 8, 14, 20, 25

RAK

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom i doneće vam niz nejasnoća u komunikaciji sa poslovnim partnerima, saradnicima, klijentima, nadređenima i uopšte sa osobama sa kojima budete u kontaktu na poslu. Ovo će izazivati napetost i može da dođe do sukoba i do raskida nekih poslovnih odnosa. Vaši planovi će biti podložni promenama u zadnjem trenutku, što će vas ometati u radu. Bićete neorganizovani i rasejani. Na teškoće ćete nailaziti ako se bavite saobraćajem i trgovinom. Trigon Merkura sa Saturnom će vam omogućiti da nabavite potrebna sredstva za dovršavanje važnih obaveza na vreme. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vam omogućiti da učestvujete u važnim pregovorima koji će vam doneti nove ugovore, poslovno partnerstvo koje će se pokazati isplativim i uspeh u javnim poslovima.

Trigon Venere sa Jupiterom doneće vam srećne i povoljne okolnosti na polju platnog prometa i finansija koje ćete umeti da iskoristite i uvećate saldo na vašem računu. Nabavićete nova sredstva za rad. Sve obaveze ćete ispuniti u planiranom roku.Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu, što će vas činiti sklonim ulasku u rizične poslove i investicije. Više vremena i energije ćete ulagati u poslove gde se traži vaša kreativnost. Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu i to će vam doneti napetosti, prepreke i teškoće ako se bavite privatnim biznisom, kao i u postizanju planiranih ciljeva u roku. Kvadrat Venere sa Saturnom će vam doneti teškoće u platnom prometu i velikim projektima. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom i uspećete da prevaziđete prepreke i poboljšate finansije. Merkur će krenuti retrogradno 27. septembra, što će dovesti do novih zastoja i odlaganja u postizanju rokova i u pregovorima.

Nezaposleni Rakovi će biti u mogućnosti da se zaposle u oblastima javnosti, dizajna, prosvete, trgovine i komunikacija. Tražiće se vaše organizacione sposobnosti.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Trigon Merkura sa Saturnom u prvoj dekadi septembra doneće vam slaganje sa partnerom u vezi nabavke nečeg novog za zajednički dom i uspešne dogovore oko uvećanja zajedničkih finansija. S druge strane, kvadrat Venere sa Plutonom činiće vas sumnjičavim u motive voljene osobe. Pokazivaćete sklonost ka ljubomori koja se može pokazati neosnovanom.

Venera će praviti kvadrat sa Saturnom u drugoj polovini septembra i to će dovesti do zahlađenja između vas i voljene osobe zbog vaših krutih stavova i nepopustljivosti. Na sreću trigon Marsa i Sunca sa Saturnom će vam pomoći da rešite nesuglasice i vaša veza će dobiti na kvalitetu. Pojačaće se vaša strastvenost, a vaš partner će vam pružati razumevanje.

Ako ste slobodni:

Kvadrat Venere sa Plutonom u prvoj dekadi septembra činiće vas sklonim avanturama i šemama za jednu noć. Vaše strasti će biti pojačane, a to će još više doći do izražaja ulaskom Venere u znak Škorpiona. Nije poželjno da ulazite u novu vezu pod ovim uticajima jer vam se mogu događati vrlo neprijatna iskustva. U drugoj polovini septembra trigon Marsa sa Saturnom doneće vam poznanstvo sa osobom koja će umeti da vas motiviše i pokreće na akciju. Moguća je ozbiljna veza.

Nešto stariji Rakovi će nepromišljeno ući u avanturu sa osobom koja u njima budi jake strasti i ubrzo će otkriti da su pogrešili jer će im druga osoba priređivati ljubomorne scene. Strasti će biti prejake i neće vam biti lako da prekinete.

ZDRAVLJE

Trigon Venere sa Jupiterom u prvoj polovini septembra donosi vam stabilno i dobro zdravlje. Bićete puni pozitivne energije, osećaćete potrebu za kretanjem i umerenim fizičkim aktivnostima. Prijao bi vam boravak u prirodi, posebno na čistom vazduhu, na moru ili planini. Tokom septembra imaćete jak imunitet i bićete otporni na stres i bolesti.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži namirnice koje su bogate vitaminima i mineralima. Od povrća uzimajte šargarepu, papriku, grašak, kupus, kelj i brokoli. Od voća jedite pomorandže, kivi i sušene kajsije. Od mesa jedite pileću džigericu i ćuretinu. Morska riba i alge su vam važan izvor vitamina. Pivski kvasac i pšenične klice uzimajte kao dodatak ishrani.

SREĆNI BROJEVI

4, 11, 16, 19, 23

LAV

POSAO

Dragi Lavovi,Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom i doneće vam ozbiljne finansijske teškoće. Čuvajte se prevara jer će neko pokušati da vas navede na pogrešan potez, ali isto tako možete i vi sami da investirate u nešto što bi se pokazalo kao čist gubitak. Nailazićete na teškoće u platnom prometu i u naplati vaših potraživanja, što će vas usporiti u razvoju planiranih zadataka. Trigon Merkura sa Saturnom će vam doneti uspeh u pregovorima sa poslovnim partnerima oko važnih zajedničkih obaveza. Ostvarićete uspeh i stabilnost ako se bavite javnim oblastima, trgovinom, IT sektorom i arhitekturom. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom. Zahvaljujući veštim potezima uspećete da obezbedite sredstva za pokretanje nove ponude u oblasti usluga ali će, s druge strane, doći do kašnjenja zbog loše organizacije i problema oko saradnje. Trigon Venere sa Jupiterom doneće vam veliki uspeh u javnosti, poboljšanje finansijske situacije, uspešne dogovore, sklapanje novih ugovora koji će se pokazati isplativim i dobitke kroz oblasti komunikacija i trgovine.

Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu, što će od vas zahtevati više napora u postizanju planiranih rokova jer ćete na tom polju nailaziti na teškoće. Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu. Biće vam neophodni veliki napori u postizanju konstruktivnih dogovora. Bićete skloni impulsivnim reakcijama i lako će drugi ljudi moći da vas izbace iz takta. Opozicija Venere sa Uranom u trećoj dekadi septembra doneće vam neočekivani prekid jednog projekta zbog nedostatka sredstava i teškoće u poslovnim odnosima. Mars će praviti trigon sa Saturnom i doneće vam uspeh u javnom sektoru. Merkur kreće retrogradno 27. septembra i donosi zastoje u saobraćaju i pregovorima.

Nezaposleni Lavovi će biti u mogućnosti da dobiju novi posao u oblastima finansija, ljudskih resursa, inženjeringa, elektronike i u oblastima javnosti i prava.

LJUBAV

ko ste u vezi:

Trigon Merkura sa Saturnom u prvoj dekadi septembra omogućiće vam da se u svemu dobro razumete sa partnerom i da porazgovarate oko važnih stvari u vašem odnosu, kako biste postigli bolji sklad i stabilnost. Trigon Venere sa Jupiterom doneće vam kratak izlet sa voljenom osobom gde ćete moći da se posvetite jedno drugom i budete puni iskrene ljubavi.

Kvadrat Venere sa Saturnom u drugoj polovini septembra prouzrokovaće zahlađenje između vas i partnera zbog sklonosti ka sumnjičavosti i ljubomori koja će se uvući u vaš odnos. U trećoj dekadi septembra ćete uspeti da prevaziđete teškoće i probudite uspavane strasti zahvaljujući trigonu Marsa sa Saturnom. Poboljšaćete društveni život i ostvariti zajednički cilj.

Ako ste slobodni:

Početkom septembra ćete uspeti da se približite osobi koja vas duže vreme privlači i da započnete komunikaciju. Oboje ćete biti prijatno iznenađeni koliko se dobro razumete i koliko se intelektualno podudarate. Otkrićete da imate slična zajednička interesovanja. Počećete često da se viđate ali ćete biti suzdržani sa pokazivanjem osećanja. U početku ćete s te strane delovati hladno. U trećoj dekadi meseca ćete se osloboditi i započećete vezu koja će biti ozbiljna i podsticajna.

Nešto stariji Lavovi će tragati za osobom sa kojom se dobro razumeju i sa kojom mogu da budu u svemu otvoreni i iskreni. Neko koga duže vreme poznajete će vam početi da se poverava i između vas će se pojaviti obostrana osećanja.

ZDRAVLJE

Septembar vam donosi stabilno zdravlje i pojačanu otpornost na stresne okolnosti. Potrebne su vam rekreativne fizičke aktivnosti, kako biste kondiciju održavali u dobroj formi. Izbegavajte izlaganje kišnom i vetrovitom vremenu jer ćete biti skloni prehladi mokraćnih kanala. Do kraja meseca bi vam prijalo da se više krećete i izbegavajte velike napore.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži bazne namirnica kako biste imali potrebnu ravnotežu u organizmu. Od povrća jedite grašak, sočivo, brokoli, šargarepu, kelerabu, peršun i papriku. Od voća jedite mandarinu, grejpfrut, ananas, mango i jabuku. Pijte mineralnu vodu sa dodatkom limuna. Izbegavajte pečeno meso, slatkiše, brzu hranu i alkoholna pića.

SREĆNI BROJEVI

6, 13, 18, 21, 25

DEVICA ♍

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom i prouzrokovaće ozbiljne smetnje na relaciji sa poslovnim partnerima. Pojaviće se nejasnoće i propusti koji će dovesti u pitanje vašu dalju saradnju, jer ćete se suočavati sa gubicima. Biće vam potrebno mnogo strpljenja i napora da uklonite propuste i da se uskladite u zajedničkom radu. U protivnom ćete prekinuti saradnju. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom i motivisaće vas da više napora uložite u poslove koji su povezani sa oblastima zabave, kreativnosti, prosvete, ugostiteljstva, kao i da investirate u akcije i istraživanje tržišta jer će vam to doneti dobitke. Venera će praviti trigon sa Jupiterom i omogućiće vam da unapredite vašu ponudu usluga. Imaćete neophodna sredstva i ostvarićete zaradu veću od očekivane. Uspeh ćete imati u uslugama vezanim za lepotu i kozmetiku. Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu i to će vas suočavati sa zahtevnim sagovornicima, što će otežavati vaš napredak u poslovnim pregovorima. Moraćete ulagati više napora oko mušterija ako se bavite trgovinom.

Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu, što će od vas zahtevati da budete pažljivi u rukovanju finansijama, a to vam neće biti lako jer ćete biti skloni ishitrenim potezima i investicijama. Mars će 25 septembra praviti trigon sa Saturnom i doneće vam uspeh u pregovorima oko velikog i dugoročnog projekta, kao i u poslovima povezanim sa saobraćajem, IT industrijom i inženjeringom. Merkur će krenuti retrogradno 27. septembra i izazivaće zastoje i teškoće na polju novca. Izbegavajte da ulazite u nove velike investicije i budite štedljivi. Trigon Venere sa Neptunom će vam doneti dobar osećaj za rad sa klijentima i omogućiće vam uspeh u javnim oblastima. Ostvarićete uspešne prezentacije i nastupe.

Nezaposlene Device će imati povoljne uslove za zaposlenje u oblastima javnosti, usluga, zabave, ugostiteljstva i menadžmenta. Honorarni poslovi će vam se isplatiti.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Opozicija Marsa sa Neptunom na početku septembra prouzrokovaće nesklad u vašem odnosu sa voljenom osobom i razočaranja koja će dovesti vašu vezu na korak do prekida. Uz pomoć trigona Venere sa Jupiterom uverićete se da su vaše sumnje bile neosnovane i da su bile izazvane vašim unutrašnjim podsvesnim previranjima. Uspostavićete sklad u vezi.

Druga polovina septembra vam donosi nove nejasnoće i nesigurnosti. Neke partnerove poteze ćete pogrešno protumačiti. Zahvaljujući trigonu Merkura sa Jupiterom, kroz otvorene razgovore sa voljenom osobom ćete uspeti da jedno drugom razjasnite šta vam se dešava i bolje ćete se razumeti. Krajem meseca ćete uživati u skladnim intimnim trenucima.

Ako ste slobodni:

Na početku septembra ćete doživeti veliko razočarenje u osobu koja vas je privlačila. Otkrićete nedostatke koje je ova vešto skrivala od vas. Ubrzo potom ćete upoznati nekog novog ko će vas privući vedrinom, inteligencijom, optimizmom i atraktivnim izgledom. Počećete da se viđate i dopašćete se jedno drugom ali će vam trebati da se bolje upoznate pre nego što budete sigurni da li jedno drugom odgovarate u dovoljnoj meri. Krajem meseca je moguć početak nove veze.

Nešto starije Device će biti sklone da idealizuju jednu osobu i njihova osećanja će biti promenljiva i nestabilna. U trećoj dekadi meseca će vam se pružiti šansa da se zbližite sa osobom koja vam duže vreme poklanja svoju pažnju.

ZDRAVLJE

Uglavnom ćete biti dobrog i stabilnog zdravlja većim delom septembra. Potrebno vam je više kretanja i boravak na čistom vazduhu. Izbegavajte inertnost i lenjost. Ako budete previše vremena provodili sedeći, imaćete bolove u krstima i zglobovima. Prijaće vam svakodnevna šetnja i rekreativne fizičke aktivnosti. Moguća je slabija cirkulacija povremeno.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži srednje kalorična namirnice sa dovoljno vitamina. Jedite što više povrća kao što su šargarepa, peršun, celer, grašak, boranija, karfiol, sočivo i pasulj. Prijaće vam čorbe i sokovi od povrća. Od voća jedite jabuke, kruške, grožđe, urme i pijte sok od pomorandže. Meso, testenine, jaja, hleb i mlečne proizvode jedite umereno.

SREĆNI BROJEVI

2, 7, 12, 16, 23

VAGA ♎

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom, što vas upozorava da budete pažljivi u odnosima sa radnim kolegama. Atmosfera na vašem poslu postaće napeta i doći će do spletki zato što će neko od vaših kolega želeti da ostvari napredak preko vaših leđa ili da nekorektnim potezima dospe na vaš položaj ili radno mesto, pri čemu biste vi bili na gubitku. Nailazićete na nesuglasice sa nadređenima i na teškoće ako se bavite zdravstvom i uslugama. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vam omogućiti da uvidite odakle vam preti opasnost i ko su vam tajni neprijatelji i preduzećete mere da ih raskrinkate i sprečite događaje koji vam mogu naneti štetu. Zadržaćete svoj položaj. Trigon Venere sa Jupiterom doneće vam veliki uspeh ako se bavite kreativnim radom, oblastima zabave, prosvete ili ugostiteljstva. Pratiće vas sreća u ostvarivanju važnih ciljeva i imaćete dobitke. Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu, što vas upozorava da budete pažljivi u rukovanju finansijama jer ćete nailaziti na teškoće.

Mars će 15. septembra ući Vaš u znak, gde je u izgonu, a to će vam doneti velike pritiske i opterećenja od strane nadređenih. Vaše rukovodeće sposobnosti će biti stavljene na probu i zahtevaće od vas dosta samokontrole i ulaganje napora kako biste uspeli da odgovorite na zahtevne radne zadatke. Kvadrat Venere sa Saturnom vas upozorava da izbegavate rizične finansijske poteze i nove investicije, jer vas mogu zadesiti gubici. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom i omogućiće vam napredak u razvoju velikih i dugoročnih poslova, posebno u oblasti inženjeringa. Merkur će 27. septembra krenuti retrogradno i zahtevaće od vas da se posvetite rešavanju odloženih poslova i boljoj organizaciji. Nezaposlene Vage će biti u mogućnosti da se zaposle u oblastima menadžmenta, prosvete, zabave, IT industrije, elektronike i inženjeringa.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Opozicija Marsa sa Neptunom na početku septembra doneće vam uvide u tajne koje je vaš partner krio od vas, što će izazvati ozbiljne sukobe i udaljavanje između vas dvoje. Na sreću, trigon Venere sa Jupiterom će ojačati vašu empatiju i biće vam lakše da razumete razloge partnerovih postupaka. Razgovorom ćete doći do rešenja nesuglasica i pomirenja.

Ulaskom Marsa u vaš znak sredinom meseca, partner će početi više nego obično da se oslanja na vas, da vas pita za mišljenje i da se angažuje oko unošenja više sklada između vas dvoje. Vi ćete biti zadovoljni ali ćete u isto vreme pokazivati sumnjičavost u njegove motive i obuzimaće vas povremeno ljubomora. Uspećete da uspostavite bolji odnos.

Ako ste slobodni:

Početak septembra doneće vam izazov na emotivnom polju jer će vam neko ko vas privlači predložiti ulazak u tajnu vezu. Rade se o osobi koja nije slobodna, a koja u vama budi strasti. Ako se upustite u avanturu sa tom osobom, doživećete razočarenje. U trećoj dekadi septembra upoznaćete nekog ko će biti pouzdan, stabilnog karaktera i ozbiljnih namera. Počećete da se viđate, bliže ćete se upoznati i otkrićete da se u svemu dobro razumete. Vaš odnos će krenuti ka vezi.

Starije Vage će nepromišljeno uploviti u strastvenu avanturu ali će otkriti da je osoba u koju su zaljubljeni prevrtljiva i promiskuitetna, pa će prekinuti vezu. Nakon toga ćete upoznati nekog ko će umeti da vas osvoji svojim šarmom i lepotom.

ZDRAVLJE

Opozicija Marsa sa Neptunom na početku septembra prouzrokovaće pad vašeg imuniteta. Budite pažljivi sa namirnicama jer biste mogli da imate želudačne i probavne tegobe, kao i bakterijsku infekciju. Bićete osetljivi na stres. U drugoj polovini septembra doći će do poboljšanja i jačanja otpornosti vašeg organizma na bolesti. Više se odmarajte.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži sveže namirnice koje su lake za probavu i koje sadrže antioksidanse. Od povrća jedite pasulj, luk, brokoli, cveklu, spanać, kukuruz i krompir. Od voća jedite šljive, brusnice, borovnice, avokado, kivi, pomorandže, jabuke i suvo grožđe. Meso i ribu jedite umereno. Jogurt uzimajte često. Potreban vam je magnezijum.

SREĆNI BROJEVI

6, 14, 19, 21, 25

ŠKORPIJA ♏

POSAO

Mars će 2 septembra praviti opoziciju sa Neptunom i doneće vam nesuglasice sa saradnicima, moguće i prekid jedne važne saradnje, zbog niza nejasnoća u vašim odnosima i pokušaja prevare, izvlačenja više koristi za drugu stranu i nepoštovanja dogovora. Na teškoće ćete nailaziti ako se bavite dizajnom, oblastima zabave i ugostiteljstvom. Izbegavajte ulazak u rizične poslove i investicije jer su mogući gubici. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom i doneće vam uspeh u pregovorima oko novih projekata i nove saradnje. U dogovorima ćete biti prilagodljivi i lako ćete sklapati finansijske sporazume. Bićete uspešni u trgovačkim poduhvatima gde ćete ostvariti veliku zaradu. Venera će praviti trigon sa Jupiterom i omogućiće vam da sve obaveze dovršite u predviđenom roku, da poboljšate uslove rada na vašem poslu, nabavite moderna sredstva za rad. Ostvarićete napredak u poslu i bolji status ako se bavite zdravstvom i ako ste privatnik. Venera 10. septembra ulazi u znak Škorpiona gde je u izgonu i zahtevaće od vas velike napore u sređivanju finansija.

Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu i doneće vam smetnje koje će vas usporavati u radu kao i veće pritiske od strane nadređenih. Ove teškoće nastaće silom prilika i nećete moći da ih sprečite već samo da pojačate vaše napore. Čuvajte se spletki na poslu. Budite pažljivi i u odnosima sa poslovnim partnerima jer su moguće neočekivane situacije koje izazivati napetosti i neslaganje oko zajedničkih interesa. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom i doneće vam stabilne pozicije zahvaljujući efikasnim potezima kojima ćete izbiti ispred konkurencije. Merkur će krenuti retrogradno 27. septembra i doneće vam zastoje u razvoju tajnih planova, kao i administrativne teškoće zbog kašnjenja.

Nezaposleni Škorpioni će dobiti šansu da se zaposle u oblastima zdravstva, trgovine, komunikacija, građevinarstva i transporta. Ako planirate pokretanje privatnog biznisa, imaćete povoljne uslove.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Jupiterom u prvoj dekadi septembra doneće vam skladne intimne trenutke sa voljenom osobom. Više vremena ćete provoditi zajedno i vaša veza će dobiti na kvalitetu. Trigon Sunca sa Uranom će vam omogućiti da unesete nešto novo u vašu vezu, što će predstavljati osveženje. Pronaći ćete nova zajednička interesovanja i imaćete više zabave.

Kvadrat Venere sa Saturnom 17. septembra prouzrokovaće neslaganja u vezi kućnih i porodičnih obaveza i doći će do zahlađenja u vašem odnosu sa voljenom osobom. Zauzimaćete tvrdokorne stavove. U trećoj dekadi septembra će trigon Venere sa Neptunom dovesti do poboljšanja jer ćete imati dobar osećaj za potrebe vašeg partnera i pružaćete podršku.

Ako ste slobodni:

Prva dekada septembra donosi vam mogućnost da pod srećnim okolnostima privučete sebi osobu koja se duže vreme nalazi u vašoj blizini ali je niste primećivali jer je po prirodi povučena. Ustanovićete kako se u svemu dobro razumete, bićete oboje otvoreni na razgovore o raznim temama, otkrićete kako vas iste teme interesuju i uživaćete u zajedničkoj zabavi i izlascima. Ubrzo ćete postati intimni i do kraja meseca ćete započeti emotivnu vezu koja će biti stabilna.

Stariji Škorpioni će uspeti da se zbliže sa osobom koja im se dopada duže vreme. Započećete emotivnu vezu ali ćete to u početku kriti od drugih, dok se ne uverite da li vaša veza ima izgleda na uspeh. Krajem meseca ćete ozvaničiti vezu.

ZDRAVLJE

Početak septembra vam donosi lošu cirkulaciju, sklonost infekcijama praćenih visokom temperaturom i alergijskim reakcijama. Bićete skloni povredama. Budite pažljivi prilikom rukovanja oštrim predmetima. U drugoj polovini septembra očekuje vas poboljšanje, stabilno zdravlje i jači imunitet. Bićete otporni na stres i praktikovaćete fizičke aktivnosti.

Vaša ishrana bi trebalo da se sastoji od srednje kalorične hrane sa dodatkom vitamina. Jedite što više voća, kao što su jabuke, kruške, grožđe, urma, ananas, banane, pomorandže i kivi. Od povrća će vam prijati brokoli, kupus, sočivo, pasulj, boranija i grašak. Meso i ribu jedite češće, posebno piletinu i pastrmku. Prijaće vam sir i masline. Izbegavajte grickalice.

SREĆNI BROJEVI

2, 6, 10, 17, 21

STRELAC ♐

POSAO

Mars koji prolazi kroz vaše polje posla i karijere će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom. Osećaćete jače pritiske od strane nadređenih, nećete se razumeti i nećete se slagati, što će dovesti do kašnjenja u postizanju rokova. Imaćete utisak da se od vas traži nemoguće, kao i da ništa nije jasno definisano. Situacija na vašem poslu će biti konfuzna i biće vam teško da se organizujete, a svaki vid saradnje će se pokazati nemoguć jer će svako vući na svoju stranu. Postoji mogućnost nalaženja kompromisa, što bi se pokazalo kao rešenje. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vas činiti motivisanim i snalažljivim u poslu. Vaši vešti potezi i prilagodljivost na trenutne okolnosti omogućiće vam uspeh u ostvarenju ciljeva i uvećaće vašu zaradu. Imaćete uspešne investicije. Trigon Venere sa Jupiterom doneće vam veliki napredak u pregovorima i sve će biti spremno za početak novog projekta uz nove saradnike koji će vam doneti značajne prihode. Venera ulazi u znak Škorpiona 10. septembra i upozorava vas da obratite pažnju na spletke i tajne neprijatelje.

Mars će 15 septembra ući u znak Vage gde je u izgonu, što će od vas zahtevati ulaganje velikih napora kako bi saradnički odnosi mogli da se odvijaju bez većih teškoća. U protivnom ćete nailaziti na zastoje i teškoće u timskom radu. Trigon Sunca sa Plutonom će pojačati vaš autoritet i rukovodeće sposobnosti i imaćete dobar osećaj za dobitne poteze, što će vam doneti napredak u poslu i dobitke koji će poboljšati vaše finansije. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom, što će vam omogućiti da poboljšate odnose sa saradnicima, da postignete dobru koordinaciju i postignete bolje pozicije. Merkur će krenuti retrogradno 27. septembra, što će prouzrokovati nove zastoje i nesporazume u zajedničkim poslovima. Nezaposleni Strelčevi će dobiti pogodne šanse da se zaposle u oblastima trgovine, finansija, menadžmenta, javnosti i u pravim oblastima. Tražiće se vaše rukovodeće sposobnosti.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Jupiterom u prvoj dekadi septembra doneće vam više zabave, druženja, izlazaka i prijatne razgovore sa voljenom osobom o raznim temama, a najviše o zajedničkim interesovanjima. Dobro ćete se razumeti u svemu, jedno drugom ćete pružati podršku i vaš odnos će biti ispunjen smehom i radošću. Otići ćete i na jedan zajednički izlet.

Trigon Merkura sa Jupiterom u trećoj dekadi septembra omogućiće vam da se dogovorite oko zajedničkih planova i da nešto od ranije dogovorenog ostvarite zajedničkim snagama. Merkur će krenuti retrogradno krajem meseca i to je period kada je važno da se usmerite na rešavanje nečega što vam je u proteklom periodu pravilo teškoće u vezi i komunikaciji.

Ako ste slobodni:

Trigon Merkura sa Saturnom na početku septembra donosi vam poznanstvo sa osobom koja će biti na vašem intelektualnom nivou i koja će vas privući sličnim životnim stavovima, načinom komunikacije i ličnom stabilnošću. U početku će to biti komunikacija na daljinu, a sredinom meseca će doći do susreta i nakon toga ćete sve više vremena provoditi zajedno. Nećete žuriti da uđete u vezu sve dok ne budete sasvim sigurni ali će vam prijati slobodan odnos.

Nešto stariji Strelci će biti oduševljeni osobom koju će upoznati preko jednog prijatelja početkom septembra. Otkrićete da se interesujete za slične stvari u životu. Emocije neće biti jake koliko ćete se dobro razumeti. Moguć je ulazak u vezu.

ZDRAVLJE

Prva dekada septembra vam donosi stabilno zdravlje i otpornost na stres. Venera koja vlada vašim poljem zdravlja će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu, što će prouzrokovati pad vašeg imuniteta i činiće vas podložnim upalnim procesima i infekcijama urološkog tipa. Izbegavajte vetar, kišu i vlagu. Krajem meseca će vam se poboljšati cirkulacija.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži namirnice koje u sebi sadrže antioksidanse. Jedite bobičasto voće kao što su borovnice. Prijaće vam šljive, posebno suve, kao i smokve, urme, jabuke i nar. Od povrća jedite grašak, boraniju i pasulj. Orahe, pistaće i lešnike uzimajte svakodnevno, kao i crnu čokoladu. Pijte zeleni čaj, mineralnu vodu i uzimajte magnezijum.

SREĆNI BROJEVI

7, 12, 15, 20, 24

JARAC ♑

POSAO

Dragi Jarčevi,Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom, što će dovesti do prekida u pregovorima oko novih poslovnih mogućnosti i projekata. Sa drugom stranom nećete moći da se složite oko važnih stvari. Doći će do nejasnoća, nerazumevanja i pokušaja nametanja neprihvatljivih uslova po vas. Ne dozvolite da budete izmanipulisani i da se nađete na gubitku. Ovaj period nije pogodan ni za poslovna putovanja. Na teškoće ćete nailaziti u oblastima turizma, putovanja, obrazovanja, komunikacija i trgovine. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom. Dobićete stručnu i materijalnu podršku od ljudi na položaju i institucija koje će želeti da sarađuju sa vama na velikim projektima. Ostvarićete uspeh kroz saradnju sa inostranim partnerima. Trigon Venere sa Jupiterom će vam doneti srećne okolnosti koje će vam omogućiti da vaše veštine dovedete do perfekcije i da veštim potezima ostvarite veliki uspeh, veliku zaradu i napredak u karijeri. Venera 10. septembra ulazi u znak Škorpiona i zahtevaće od vas više pažnje i ulaganje ozbiljnijih napora u saradničke odnose.

Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu, a kako je to ujedno i vaše polje posla i karijere, doneće vam nove izazove i veće pritiske nadređenih, što će vas opteretiti i činiti sklonim ishitrenim potezima. Bićete opterećeni povišenim troškovima, pa budite pažljivi u rukovanju novcem i u investicijama. Ulaskom Sunce u znak Vage 22. septembra će vaše rukovodeće sposobnosti i autoritet doći do izražaja i zauzećete bolje poslovne pozicije. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom i pomoći će vam da povlačenjem mudrih poteza poboljšate finansijsko stanje i ostvarite korist od saradnje sa društvenim institucijama. Merkur će 27. u mesecu krenuti retrogradno. Doneće vam zastoje zbog nesporazuma.

Nezaposleni Jarčevi će biti u mogućnosti da se zaposle u oblastima prosvete, transporta, menadžmenta, u medijima, reklamnim i turističkim agencijama.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

U prvoj polovini septembra ćete biti prilagodljivi u odnosu na potrebe voljene osobe i izlazićete u susret njenim potrebama i željama, što će pojačati vašu bliskost. Pokazaćete više razumevanja i emotivne topline, imaćete više inicijative i vaši kvaliteti će doći do pojačanog izražaja. To će podsticajno delovati na vašeg partnera koji će pokazati koliko mu značite.

Druga polovina septembra će dovesti do zahlađenja zbog kvadrata Venere sa Saturnom. Vašem partneru će trebati više zajedničkih izlazaka i društvenih aktivnosti, dok će vam sve to biti komplikovano i više će vam odgovarati da to izbegavate. Krajem meseca ćete imati više vremena za intimne zajedničke trenutke i ostvarenje zajedničkih planova.

Ako ste slobodni:

Prva dekada septembra vam donosi susret sa osobom koja je privlačna izgledom i po nečem neobična i jedinstvena, a koja će vam otvoreno prići i pokazati naklonost. Počećete da se viđate i izlazite i otvoriće vam se polje novih iskustava u ljubavi koja će vas pokrenuti iz dosade i motivisati da se bliže upoznate i iskoristite maksimalno što možete iz ovog odnosa. U početku ćete oboje biti spremni samo na slobodnu vezu ali vremenom može da dođe do ozbiljne veze.

Nešto stariji Jarčevi će u prvoj dekadi septembra uploviti neočekivano u avanturu sa osobom koja će biti previše slobodnog duha i puna zanimljivih ideja. Prijaće vam dok bude trajalo, a iz toga ćete izaći isto tako naglo i brzo.

ZDRAVLJE

Trigon Merkura sa Saturnom vam u prvoj polovini septembra donosi stabilno zdravlje i pojačanu otpornost na stres. Prijaće vam da se više krećete i imaćete dovoljno vremena za odmor i psihofizičku relaksaciju. U drugoj polovini meseca bićete podložni urološkim tegobama, pa se pazite da se ne prehladite. Retrogradni Merkur će prouzrokovati pad imuniteta.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži namirnice pune vitamina i gradivnih materija. Od povrća uzimajte peršun, šargarepu, celer, krompir, kupus, kelj, pasulj i grašak. Od voća će vam prijati jabuke, kruške, grožđe, urme, smokve i banane. Meso, ribu, jaja i mlečne proizvode jedite umereno. Pijte zeleni čaj sa dodatkom đumbira. Potreban vam je C i B vitamin.

SREĆNI BROJEVI

6, 11, 18, 21, 24

VODOLIJA ♒

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom, što će vam doneti teškoće na polju finansija. Bićete opterećeni uvećanim troškovima, naplata potraživanja će vam se odvijati otežano i nećete uspeti da prikupite dovoljno sredstava za ostvarenje planiranih obaveza. Prihode i rashode ćete raspoređivati neorganizovano i pravićete propuste, što može da izazove gubitke. Izbegavajte nove investicije. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom. Zahvaljujući veštim potezima, uspećete da poboljšate platni promet i imaćete uspeha u pregovorima iza zatvorenih vrata. Uspeh vas očekuje ako se bavite medicinom i ekonomijom. Venera će praviti trigon sa Jupiterom i doneće vam stručnu i finansijsku podršku od inostranih partnera, uspeh u objavljivanju vaših stručnih radova i u držanju poslovnih prezentacija. Poboljšaćete vaše radne kvalifikacije i bićete u mogućnosti da ostvarite napredak u karijeri i dobijete bolji radni status. Venera će 10 septembra ući u znak Škorpiona i vaše polje posla, što će vas usmeriti da se više angažujete oko prioritetnih zadataka.

Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu i moraćete da ulažete više napora u oglašavanje vaših usluga i istraživanje tržišta. Od vas će se očekivati i da savladate neke nove radne veštine i rukovanje modernom tehnologijom u radu. Kvadrat Venere sa Saturnom će vas činiti jednostranim i sklonim zauzimanju tvrdokornih stavova u obavljanju vaših dužnosti, posebno ako ste na rukovodećem položaju. To će vam doneti zastoje. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom, što će vam omogućiti da zauzmete stabilne pozicije. Vaše rukovodeće sposobnosti će biti naglašene. Merkur kreće retrogradno 27. septembra, zbog čega ćete vaše planove morati da reorganizujete jer ćete uočiti velike propuste. Nezaposlene Vodolije će imati šansu da se zaposle u oblastima menadžmenta, usluga, zdravstva, prosvete, ekonomije i inženjeringa.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Sunce će u prvoj polovini septembra praviti trigon sa Uranom i omogućiće vam da preuredite vaš dom i poboljšate porodične odnose. Sa voljenom osobom ćete uživati u novim zajedničkim interesovanjima. Opozicija Sunca sa Neptunom će vam doneti sklonost idealizovanju i velikim očekivanjima, što može dovesti do prolaznih razočaranja i nesuglasica.

Sunce će u drugoj polovini septembra praviti trigon sa Plutonom i Saturnom. Imaćete uzbudljive intimne trenutke sa voljenom osobom. Prijalo bi vam da odete na zajedničko putovanje na mesto na koje duže vreme želite da posetite. Jedno drugom ćete pružati podršku, razumevanje i oslonac. Ostvarivaćete zajedničke ciljeve i vaš odnos će biti stabilan.

Ako ste slobodni:

Sunce će u prvoj dekadi septembra praviti trigon sa Uranom, što će vam doneti poznanstvo sa osobom koja je originalna, slobodnog duha, sa kojom ćete doživeti nova iskustva u ljubavi. Vaša nova simpatija će uneti uzbuđenja u vaš život koja će vas pokrenuti na akciju. Osećaćete obostranu privlačnost i do sredine meseca čete ući u emotivnu vezu. Ovo će biti veza slobodnog tipa u početku ali postoji mogućnost da traje dugo, da bude stabilna i da u budućnosti postane ozbiljna.

Nešto starije Vodolije će upoznati nekog novog preko društvenih mreža i započeće vezu na daljinu koja će biti površna i bez obaveza ali će im upravo to trenutno najviše odgovarati. Moglo bi da dođe i do susreta sa novom simpatijom.

ZDRAVLJE

Septembar vam donosi velikim delom dobro i stabilno zdravlje. Imaćete bolju cirkulaciju, bićete otporniji na stresne okolnosti i vaš imunitet će biti jak. Potrebno vam je da se dovoljno odmarate i da imate svakodnevne rekreativne fizičke aktivnosti. Sredinom meseca možete imati alergijske reakcije na ambroziju, a moguć je i hormonski disbalans.

Vaša ishrana bi trebalo da sadrži namirnice koje su srednje kalorične i lake za probavu. Uzimajte što više povrća kao što su boranija, grašak, spanać, brokoli, paprika, kupus i sočivo. Od voća jedite pomorandže, ananas, grožđe, urmu, jabuke i suve šljive. Orah, suncokretove semenke i lešnik uzimajte često. Pijte više vode. Potreban vam je E i B vitamin i magnezijum.

SREĆNI BROJEVI

4, 9, 13, 17, 22

RIBE ♓

POSAO

Mars će 2. septembra praviti opoziciju sa Neptunom i doneće vam nesklad, nesporazume, konfuziju i haotično stanje u odnosima sa poslovnim partnerima. Postaćete svesni brojnih propusta u organizaciji zajedničkih poslova za šta ćete se međusobno optuživati i nećete uspeti da se dogovorite oko reorganizacije i rešavanja problema na koje nailazite. Ukoliko ne postignete zajednički prihvatljivo rešenje, doći će do prekida jednog ili više partnerstava, a to bi vam nanelo štetu, posebno finansijsku. Mars će 6. septembra praviti trigon sa Plutonom, što će vas činiti veoma motivisanim, efikasnim, snalažljivim i prilagodljivim u rešavanju spornih odnosa, pa ćete uspeti da poboljšate odnose sa saradnicima i ostvarite značajan napredak u zajedničkim poslovima. Uspeh vas očekuje ako se bavite pravom, javnim poslovima, zdravstvom i programiranjem. Trigon Venere sa Jupiterom doneće vam poboljšanje finansijskog stanja tako što ćete, zahvaljujući srećnim okolnostima, uspeti da pronađete tajne kanale za dodatno finansiranje vaših aktuelnih projekata i radnih zadataka.

Venera će 10. septembra ući u znak Škorpiona gde je u izgonu i to će vam doneti izostanak podrške koju ste očekivali za nastavak jednog zajedničkog projekta, kao i otežane odnose sa klijentima i pojedinim saradnicima. Mars će 15. septembra ući u znak Vage gde je u izgonu, što će vas primorati da veći deo napora i vremena uložite u rešavanje finansijskih transakcija koje će se odvijati sa dosta nesuglasica, napetosti i nepovoljnih okolnosti. Izbegavajte da se zadužujete. Mars će 25. septembra praviti trigon sa Saturnom, što će vam doneti napredak i stabilnost u svemu što je povezano sa velikim i dugoročnim poslovima. Merkur će 27. septembra krenuti retrogradno, pa će pojedini planovi kasniti sa realizacijom. Nezaposlene Ribe će dobiti povoljne mogućnosti da se zaposle u oblastima pravosuđa, ekonomije, administracije, dizajna i zabave. Imaćete dobitke od honorarnih poslova.

LJUBAV

Ako ste u vezi:

Opozicija Marsa i Sunca sa Neptunom u prvoj polovini septembra uneće veliki nesklad u vaše odnose sa voljenom osobom. Oboje ćete biti sumnjičavi i vaše međusobno poverenje će biti umanjeno. Vaš partner će vas optuživati da nešto krijete od njega, da ste neiskreni. Vaše raspoloženje će biti promenljivo i lako ćete ulaziti u konflikte sa partnerom.

Merkur će u drugoj polovini septembra praviti trigon sa Jupiterom i pomoći će vam da kroz iskrene razgovore sa partnerom prevaziđete nesuglasice i nejasnoće. Venera će praviti trigon sa Neptunom, što će pojačati vaš osećaj za potrebe voljene osobe. Pružiće vam se prilika za zajedničko putovanje gde ćete moći da provedete prijatne intimne trenutke.

Ako ste slobodni:

Prva polovina septembra će vas činiti sklonim da idealizujete nekoga ko vam se sviđa preko svake razumne mere, a to će vam onemogućiti da sagledate negativne strane te osobe. Ući ćete u bliži odnos i nakon toga ćete doživeti velika razočarenja. U drugoj polovini septembra ćete upoznati nekoga s kim ćete se u mnogo čemu dobro razumeti i počećete da se viđate i izlazite. Ubrzo će se pojaviti i obostrana osećanja. Imaćete osećaj kako ste konačno upoznali srodnu dušu.

Nešto starije Ribe će odustati od pokušaja da se dopadnu osobi koja ih je u proteklom periodu privlačila jer će saznati nešto o toj osobi što će ih razočarati. Usmerićete se na potragu za nekim ko je stabilna ličnost i ko vam uliva poverenje.

ZDRAVLJE

Septembar vam donosi pojačanu vitalnost, imunitet i kondiciju, a samim tim i dobro i stabilno zdravlje. Bićete puni energije i praktikovaćete svakodnevnu psihofizičku relaksaciju, rekreativne fizičke vežbe, šetnju i izlaske u prirodu na čist vazduh, kad god vam to dopuste vremenske prilike. Sredinom meseca možete biti skloni alergijskim reakcijama.

Vaša ishrana bi trebalo da se sastoji od namirnica koje su u osnovi bazne jer ćete tako ostvariti prirodnu ravnotežu vašeg organizma. Potreban vam je unos B i E vitamina, kao i magnezijuma i elektrolita. Pijte više tečnosti, posebno mineralnu vodu. Jedite sveže voće, a povrće će vam prijati presno. Ribu možete češće da konzumirate. Izbegavajte brzu hranu.

SREĆNI BROJEVI

6, 11, 15, 20, 14

Facebook komentari