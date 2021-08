OVOME SE NIJE NADAO: URADIO ANTITIJELA ŠEST MJESECI NAKON VAKCINE, I EVO ŠTA JE REZULTAT POKAZAO

Kada je razmišljao o trećoj dozi, uradio je test kako bi otkrio broj antitijela te da li mu je potrebna i treća doza vakcine.

Njegov tekst prenosimo u cijelosti.

“Imam 26 godina i vodim život kakav vodi većina mojih vršnjaka. Drugu dozu Pfizerove vakcine primio sam u februaru i nakon nje uradio test antitijela, odmah je pokazao da sam itekako odreagovao na vakcinu, broj antitijela na COVID-19 mi je bio 10486,6 AU/ml, a urađena su testom na S protein. Budući da je donja granica za pokazani imuni odgovor bila 50, jasno vam je da je to mnogo iznad nje. Vakcina je uradila svoje. Od tada je prošlo šest mjeseci i našao sam se pred dilemom.

Sredinom avgusta u Srbiji je počela imunizacija trećom dozom vakcine ali nisam znao da li da je primim odmah ili da sačekam nekoliko sedmica.

Napokon, nisam se zarazio a odlazio sam na posao, izlazio uveče sa prijateljima na večeru, išao sam na proslave rođendana kada su to mjere dozvoljavale. Tokom ljeta sam putovao u Grčku, a potom u Crnu Goru… U zatovrenim prostorima nosim masku, a skoro svi ljudi u mom okurženju su vakcinisani. U većoj ili manjoj mjeri trudio sam da poštujem sve mjere koje su propisane i da se pridržavam pravila.

Imam povjerenja u svoj imunitet. Treniram nekoliko puta sedmično, trudim se da se hranim zdravo, ali postoji momenat kada kršim pravila ishrane, ali sve u dozvoljenim granicama. Mada kada su slatkiši u pitanju, to je veoma teško.

Kada je saopšteno da Srbija počinje imunzacija sa trećom dozom, odlučio sam da prije primanja vakcine ipak riješim svoju dilemu i uradim testiranje kako bih provjerio koju količinu antitijela imam nakon što je prošlo više od šest mjeseci. Otišao sam u laboratoriju na Slaviji, nije bilo gužve, procedura je trajala svega 15 minuta, a nalazi su stigli u roku od dva sata. Važno je da se napomene koju vakicinu ste primili, jer test na antitijela se za svakog proizvođača vakcine razlikuje. U mom slučaju je to Pfizer.

Kada su stigli rezultati sačekalo me iznenađenje.

Ono što je meni bilo veoma interesanto jeste da sam i dalje imao antitijela i to daleko iznad donje granice. Poslije više do šest meseci, i to uz konstantan kontakt sa ljudima, parametar je bio slijedeći. Broj antitijela je bio 2529,2 AU/ml urađeno testom Anti-SARS-CoV-2 IgG (S protein). Znači isti test je korišten u oba slučaja za mjerenje antitijela i pokazao je da i dalje imam značajan imunitet na COVID, piše Blic.

Šta dalje? Po savjetu ljekara odlučio sam da sačekam još nekoliko sedmica za primanje treće doze. Ako u trenutku kada budem primao vakcinu bude dostupna Pfizer vakcina, primiću tu, a ako ne bude prvu slijedeću koja će biti na raspolaganju. Više je nego očigledno da vakcina štiti ne samo nas od zaraze, već i ljude u vašem okruženju”, poručio je Tozev.

