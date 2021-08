DOKTORI UPOZORAVAJU: NIKADA NE SMIJETE ODGAĐATI ODLAZAK NA TOALET, EVO ZAŠTO

No za razliku od prethodnih navika koje bez posljedica možemo odgoditi, preskakanje nužde može ostaviti posljedice. Odlazak na WC je prirodni proces čišćenja organizma i upravo zbog toga ga nikako ne bi smjeli odgađati.

To se posebno odnosi na obavljanje velike nužde. Kada je najbolje vrijeme za obavljanje velike nužde? Za većinu ljudi, najbolje i najzdravije vrijeme za odlazak je ujutro.

Naime, tokom noći naš probavni sistem razgrađuje hranu koju smo pojeli tokom prijašnjeg dana, a koja je ujutro, kada se probudimo, spremna na izlazak iz našeg tijela.

Koliko puta tjedno bi trebali obaviti veliku nuždu?

Odlazak u toalet jednima je normalna i rutinska stvar, dok drugima predstavlja problem.

Iako je jutarnje pražnjenje crijeva najzdravije za organizam, oni koji to ne rade ne moraju biti zabrinuti. Primarijus dr. Marino Kvarantan specijalist internist objašnjava kako se uobičajenim smatra obavljanje velike nužde jednom ili nekoliko puta dnevno. No, ako to činite svaki drugi ili treći dan, ne morate se zabrinjavati, sve dok ne osjećate fizičku nelagodu. prenosi “Hayat“.

