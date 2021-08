3 ZNAKA HOROSKOPA ĆE IMATI IZNEVJERENA LJUBAVNA OČEKIVANJA: Od 25. avgusta Venera je u kvadratu sa Jupiterom – stvar srca

Postoje tri horoskopska znaka koja će imati nerealna očekivanja tokom kvadrata Venere i Vage u Jupiteru, počev od 25. avgusta 2021. godine. U pitanju je aspekt na kome su dvije planete odvojene uglom od 135 stepeni.

Venera u kvadratu sa Jupiterom dovodi do očekivanja koja se nikada ne ostvaruju, a to će biti slučaj za 3 horoskopska znaka od 25. avgusta 2021. godine. Iako je to manji aspekt, njegov utjecaj i dalje ima snažne odjeke na nas, i mi ćemo to osjetiti. Neki više od ostalih. Kada je Venera u kvadratu sa Jupiterom, gledamo na sve zaljubljeno i zaneseni smo.

Nerealna očekivanja su samo dio toga, a sve zavisi od toga koliko su naši osjećaji ljubavi intenzivni.

Možda ćemo biti skloni fantaziji, jer je Jupiter taj utiče na sve, a budući da je fokus na Veneri, možemo imati nerealna, možda čak i izmišljena očekivanja kada su ljubav i romansa u pitanju.



3 znaka zodijaka koja će imati iznevjerena ljubavna očekivanja od 25. avgusta, kada Venera ulazi u kvadrat sa Jupiterom:

1. Bik

Bićete svjedoci da ste danas otišli ​​toliko daleko da ste zaista iznenađeni svojim ponašanjem. Ovo je dan kada pokazujete osobi koju volite koliko je obožavate i verovatno ćete se osećati neprijatno i ranjivo. Zašto? Zato što ste previše očekivali od ove osobe, prerano. Vi ste strastvena strastvena osoba i možete biti neodoljivi. Ako osoba kojoj izjavljujete svoju ljubav nije na vašem nivou strasti, možda ćete se na kraju osjećati pomalo glupo. Treba samo da imate malo strpljenja i da usporite.

2. Lav

Ovaj tranzit će previše potisnuti vaš osećaj sebe, što će vas posebno frustrirati. Dok će Venera vašem urođenom intenzitetu ličnosti dati žarišnu tačku, kvadratni Jupiter će proširiti taj osećaj. Možete zauzeti poziciju moći u ljubavnim odnosima. Želećete, zahtevaćete, očekivaćete i dobićete mnogo manje nego što ste mislili da ćete dobiti. Osjećat ćete se potpuno iznevjereno.

3. Škorpija

U vezi volite da budete dominantni i da šefujete. Volite da imate moć, a u svojoj čudnoj naivnosti, nikada ne očekujete da ćete biti izazvani. Dakle, kada se Venera u kvadratu sa Jupiterom, počevši od 25. avgusta, pojavi u našim životima, vi ćete biti nepodnošljivi. Želite da vaš partner sve čini umesto vas i za vas. Po vašem mišljenju, ovako moraju da dokažu svoju ljubav prema vama. Međutim, u jednom trenutku vaš ljubavni partner će pomisliti da ste jednostavno psihotični. Trebalo bi da se malo obuzdate i opustite. Očekivanja su dobra, ali pokušajte da ih zadržite u ljudskom domenu. Ali najviše od svega, situacije u kojima kažnjavate ljude zbog toga što nisu ono što želite da predstavljaju je izuzetno loše ponašanje, pokušajte da prevaziđete sebe, jer ćete u suprotnom snositi posljedice svojih postupaka, piše “Sensa“.

