POSLIJE OVE SLIKE VIŠE VAM NIKADA NEĆE PASTI NA PAMET DA GRICKATE NOKTE

Naizgled obično uklanjanje zanoktica oko nokatne ploče dovelo je do širenja infekcije koja je potpuno zahvatile prste, a ljekari su pred sobom imali veliki i odgovaran zadatak

Poruka za sve koji grickaju nokte: Prestanite to da radite! Osoba koju poznajem, čije ime neću da otkrivam, konstantno je grickala nokte, a to je dovelo do operacije u bolnici u Glazgovu. Ljekari su morali po hitnom postupku da urade operaciju kako bi je spasili”, napisala je Pitova. Karen je potom otkrila da se njena drugarica prvo konsultovala sa farmaceutima koji su je savjetovali da pije magnezijum sulfat i da zavojem prekrije rane, međutim stanje se pogrošalo. Zbog toga je otišla na prijemno odjeljenje bolnice, a odmah nakon pregleda ljekari su joj kazali da je infekcija mogla da bude fatalna po nju i da moraju hitno da zakažu operaciju. prneosi “Hayat“.

Smatra se da između 20 i 30 posto populacije svakodnevno gricka nokte

This picture shows why you should think twice before biting your nails https://t.co/QdqX5Ek6J0 pic.twitter.com/Jyxc1jry23

— SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) January 25, 2020