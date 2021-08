Šta uraditi kada Vas ujede stršljen, osa ili pčela

Međutim, ako u kratkom vremenu dođe do uboda većeg broja osa ili pčela (roj) mogu se pojaviti znaci trovanja sa oštećenjem nervnog sistema. U teškim slučajevima može doći i do smrti. Postoje osobe koje su alergične na otrov insekata i dovoljan je samo jedan ubod da dođe do burne reakcije, piše Stetoskop.

Otrov pčele, ose i stršljena ima snažno delovanje na mestu uboda. Nakon uboda, koji je praćen najčešće bolom, pojavi se peckanje, a koža na ozleđenom mestu pocrveni. Ukoliko se po ubodu pojavljuju crveni pečati po telu, otok, otežano disanje, otoci u predelu lica i vrata i to sve predstavlja tešku komplikaciju. Tada je obavezno javljanje lekaru, jer kod preosetljivih osoba moguć je pravi anafilaktički šok.

Kako reagovati

Ne treba dirati i češati obolelo mesto. Možete ga hladiti ispod mlaza hladne vode i staviti na njega komad leda iz frižidera. Na mesto uboda, stavite oblogu sa ledom, kortikosteroidnu mast ili kremu.

Ukoliko se radi o ujedu pčela, trebalo bi pčelinju žaoku sastružite stranom noža ili noktom. Nikako nemojte da pokušavate da uhvatite žaoku pincetom ili između noktiju, jer ćete tako istisnuti ostatak otrova u kožu. Mesto ujeda, operite sapunom i vodom, i stavite na mesto uboda hladne obloge.

Ako imate reakciju na ujed koja je barem malo jača od blagog bola i umerenog otoka, prijavite to lekaru koji će vam verovatno preporučiti testiranje na alergiju. Preosetljivost na pčelinji otrov može da se javi i bez prethodnih znakova upozorenja, naročito kod malih beba. Ako se posle ujeda javi koprivnjača po celom telu, otežano disanje, promuklost, šištanje, jaka glavobolja, mučnina, povraćanje, zadebljan jezik, naduvenost lica, vrtoglavica ili nesvestica, tražite hitnu medicinsku pomoć.

Reakcija lekara

Posle smirivanja reakcije, hladnim oblozima, ili kortikosteroidnim kremama terapija je antialergijska i zavisi od težine kliničke slike.

