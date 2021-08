Ose i stršljeni najopasniji u kasno ljeto i jesen, evo šta učiniti ako vas ubodu

No kod neke djece može doći i do alergijske reakcije kada imate jaču oteklinu.

Što učiniti i kako reagirati za Ordinaciju.hr savjetuje dr. med. Tatjana Lesar, spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije iz Poliklinike Helena.

Kada se roditelj treba zabrinuti zbog reakcije?

Ukoliko se, nakon ugriza ili uboda, pojavi veća oteklina te ako se oko otekline počinje stvarati veliko crvenilo znači da je dijete uslijed grebanja najvjerojatnije izazvalo i lokalnu upalu. Takve promjene treba, osim lokalnim kremama koje će smanjiti osjećaj iritacije, liječiti i antibiotskim kremama. Isto tako, treba se zabrinuti ako dođe do uboda u području glave i vrata jer svako oticanje u području glave i vrata može dovesti do oticanja dišnih puteva, otežanog disanja i gušenja. U tom slučaju treba hitno potražiti liječničku pomoć.

Što je najbolja preventiva?

Najbolji je način zaštititi kožu odjećom odnosno obućom te kolica ili krevetiće ukoliko dijete popodnevni odnor provodi na terasi, onda ih treba zaštititi mrežama. Na prozore i vrata treba staviti mreže.

Kako ostati pribran i što odmah treba učiniti kod ugriza zmije, škorpiona…?

Škorpioni u Hrvatskoj nisu otrovni pa se ugriz škorpiona otprilike mjeri kao kada vas ubode osa ili stršljen, no ukoliko je dijete alergično, što može biti, onda može doći do jake alergijske reakcije. Odmah nakon ugriza treba promatrati lokalnu reakciju kod djeteta. Ako je to samo blaga oteklina i crvenilo, stavljati hladne obloge i ne treba paničariti.

Koje opasnosti djeci prijete iz mora i kako treba reagirati?

Meduze se teško uočavaju u moru i opekline su najčešće kod male djece koja borave u pličacima. Bitno je da se što prije s hladnom, morskom vodom ispere to mjesto. Ne uspijete li isprati sve žarnjake, pokušajte npr. drvenim štapićem od sladoleda postrugati ostatak.

Od meduza u pravilu ne ostaju trajne posljedice. Može se djetetu dati antihistaminik u obliku sirupa, može se i lokalno mazati i na taj način će se smanjiti taj osjećaj iritacije. Isto tako pomaže i ocat kod opekline meduze koji neutralizira otrov odnosno žarnjake.

