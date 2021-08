Bolne menstruacije obično su bezazlene, no mogu biti i pokazatelj ozbiljnijih stanja, evo kojih

Otprilike 20 posto žena svaki mjesec pati od bolnih mjesečnica (stanja poznatog kao dismenoreja), te dugotrajnih i obilnih krvarenja. I iako ne mora postojati direktni uzrok, takve menstruacije mogu biti i posljedica nekog ozbiljnijeg stanja i poremećaja:

Endometrioza je često vrlo bolan poremećaj u kojem tkiva, koja inače oblažu unutrašnjost maternice, počinju rasti izvan maternice.- u jajnicima, jajovodu, trbuhu ili mjehuru, a može uzrokovati i probleme s plodnošću. Miomi Miomi su benigni tumori koji mogu vršiti pritisak na maternicu i uzrokovati bolne, obilne i dugotrajne mjesečnice. Mogu biti maleni kao grašak, ali i veliki kao dinja. Ako osjećate tupu bol u području zdjelice ili donjem dijelu leđa, oticanje trbuha ili bolne mjesečnice ili vas pak boli dok se seksate, obratite se liječniku.

Proširene vene Vene se ne šire samo u području nogu, već i u zdjelici, što može rezultirati sindromom zagušenja zdjelice, kronično stanje koje se javlja kod žena kada se varikozne vene formiraju ispod trbuha unutar zdjelične regije, što može uzrokovati kronične i teške menstrualne bolove, koji pogađaju otprilike 13-40 posto žena. Znakovi da možda patite od zagušenja zdjelice su bol tijekom seksa, bol dok stojite ili kad promijenite držanje, a neke žene osjećaju i bol prije ili tijekom menstruacije, češću potrebu za mokrenjem ili proširene i iskrivljene vene na stražnjici, genitalijama i bedrima.

Upalna bolest zdjelice Upalna bolest zdjelice (eng. Pelvic Inflammatory Disease, PID) je upala gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta: maternice, jajovoda i jajnika, a razvija se kad bakterije uđu u rodnicu i uzrokuju infekciju, te se premjeste u zdjelične organe, što može biti vrlo opasno ako se infekcija proširi na krv. Simptomi mogu uključivati ​​bol u trbuhu, groznicu, bolno mokrenje, umor i bolan spolni odnos. Zatvoren cerviks Vrat maternice nalazi se između vagine i maternice i uglavnom je zatvoren, osim dok traje ovulacija, no ponekad je preuzak i ne može se otvoriti, što uzrokuje nepravilne i/ili bolne menstruacije. Ako imate bolne menstruacije, dugo pokušavate zatrudnjeti ili osjećate i kvržicu u području zdjelice, možda imate zatvoreni cerviks, prenosi vecernji.hr.

Endometrioza Endometrioza je kronična ginekološka bolest kod koje se stanice sluznice maternice nalaze izvan maternice (najčešće u jajniku i u zdjelici, ali i u svim drugim tkivima i organima). Kako su ove stanice osjetljive na djelovanje hormona, ponašaju se isto kao i u maternici, rastu i krvare, što može uzrokovati kroničnu bol i stvaranje ožiljaka i priraslica. Uzrok endometrioze je još uvijek nepoznat. Postoji mnogo teorija nastanka, od kojih je najprihvaćenija teorija retrogradne menstruacije – u vrijeme menstruacije menstrualna krv izlazi ne samo van, nego i kroz jajovode u trbušnu šupljinu. Smatra se da oko 10-15% svih žena u dobi od 16-40 godina ima endometriozu. Najčešći simptom su bolovi, u vrijeme ovulacije, menstruacije, i odnosa, kronična zdjelična bol, te bol kod mokrenja ili pražnjenja crijeva. Simptomi su i nepravilna, dugotrajna, obilna krvarenja, te neplodnost.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) Policistični jajnici su sindrom koje zahvaća oko 10% žena reproduktivne dobi, a po nekim procjenama i više. Sindrom policističnih jajnika danas je jedan od najčešćih uzroka neplodnosti, a događa se kad vrećice u kojima se nalaze jajnici ne mogu otpustiti jajašce, što znači da izostane ovulacija. Poremećaj zahvaća oko 10% žena od 15.-45. godine života. Većina žena dobije dijagnozu u svojim dvadesetim ili tridesetim godinama, ali poremećaj može ostati nedijagnosticiran dugo vremena. Ovaj se sindrom može javiti u bilo kojoj životnoj dobi od puberteta pa sve do kraja fertilnog razdoblja žene. Povećan rizik za obolijevanje imaju žene kojima se bolest već pojavila u obitelji, što ukazuje na gensku podlogu bolesti. Osim toga, razni okolišni čimbenici utječu na razvoj ovog poremećaja pa žene koje su pretile i žive pretežito sjedilačkim načinom života te one s dijabetesom također imaju povećan rizik od obolijevanja, piše The Sun.

